Die Rente allein reicht nicht  und nun?

27.10.2016 – Die Bundesregierung stellt, wie Medien berichten, in ihrem neuen Alterssicherungsbericht fest, dass die gesetzliche Rente oft nicht reichen werde. Derzeit laufe noch die Ressortabstimmung über den Bericht, erklärte das zuständige Sozialministerium in Berlin. Die Linke und auch Bündnis 90/Die Grünen fordern unterdessen eine Stabilisierung des Rentenniveaus.

Die gesetzliche Rente reicht für viele Menschen im Alter nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard halten zu können. Wie es um die Finanzen der älteren Generation in der Summe wirklich steht, wird im Alterssicherungsbericht der Bundesregierung aufgeschlüsselt, aus dem die Süddeutsche Zeitung vorab zitiert.

Bericht ist noch in der Ressort-Abstimmung

Die Fachleute im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hätten in dem alle vier Jahre zu erstellenden Alterssicherungsbericht auf 258 Seiten zusammengetragen, welche Einkommen die Menschen in Deutschland im Alter beziehen. Dafür habe TNS Infratest Sozialforschung im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Bürger befragt, schreibt die Süddeutsche Zeitung.

Dass die gesetzliche Rente mit einem Rentenniveau von derzeit noch 47,8 Prozent allein nicht mehr den Lebensstandard ausreichend sichert, ist allerdings keine neue Erkenntnis.

Nach Angaben des Sozialministeriums befindet sich der Alterssicherungsbericht derzeit in der Ressortabstimmung. Dieser werde dann gemeinsam mit dem Rentenversicherungs-Bericht bis Ende November vom Bundeskabinett beschlossen und anschließend dem Bundestag und Bundesrat zugeleitet.

Zusätzliche Altersvorsorge bleibt ein Muss

Andrea Nahles (Bild: Brüss)

Laut Süddeutsche Zeitung müssen sich Beamte am wenigsten Sorgen über ihr Alterseinkommen machen. Im Durchschnitt würden die Staatsdiener eine Netto-Rente von 2.300 Euro beziehen. Deutlich ungleichmäßig verteilt seien die Alterseinkommen von Selbstständigen, von denen fast die Hälfte weniger als 1.000 Euro netto im Monat zur Verfügung habe. Deshalb prüfe Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD), eine Vorsorgepflicht für Selbstständige einzuführen.

Für die Masse der Bezieher einer gesetzlichen Rente heißt die Konsequenz allerdings, ohne zusätzliche Einnahmequelle dürfte es im Alter schwierig werden. Betongold ist eine Möglichkeit. „Personen mit Wohneigentum weisen ein deutlich höheres verfügbares Einkommen auf als Mieter“, zitiert die Zeitung aus dem Bericht.

Eine andere Aufbesserung des Einkommens könnten Zinserträge und Dividendeneinkommen sein. Der in dem Bericht genannte Zinsertrag von Ehepaaren in den alten Bundesländern erscheint allerdings in der derzeitigen Zinssituation mit durchschnittlich monatlich 282 Euro (Alleinstehende 178 Euro) zu hoch.

Aus der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge – betriebliche Altersversorgung (bAV) und staatlich geförderte private Altersvorsorge – beziehen knapp ein Drittel der Rentner Zusatzeinkünfte, die sich dem Bericht zufolge bei monatlich brutto rund 420 Euro bewegen.

Grüne und Linke wollen armutsfeste Renten

Der rentenpolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Markus Kurth, erklärte, jetzt werden dringend ein stabilisiertes Rentenniveau sowie eine steuerfinanzierte Garantierente zur Verhinderung von Altersarmut benötigt. „Die Riester-Rente ist in ihrer bisherigen Form gescheitert.“ Stattdessen sollten zusätzliche Einzahlungen bei der gesetzlichen Rentenversicherung möglich sein.

Für den rentenpolitischen Sprecher der Linksfraktion, Matthias W. Birkwald, ist das Drei-Säulen-Modell zur Altersvorsorge bereits gescheitert. „Wir brauchen wieder ein Lebensstandard sicherndes Rentenniveau von 53 Prozent und die Kürzungsfaktoren müssen in der Rentenformel gestrichen werden“, wiederholte Birkwald Kernforderungen der Linken. Zudem will er eine solidarische Mindestrente von 1.050 Euro im Monat.