Die größten Risiken (und Chancen) für Europas Versicherer

13.12.2016 – Der Niedrigzins bleibt die wesentlichste Herausforderung für Versicherer, stellt ein aktueller Eiopa-Bericht fest. Dazu gesellen sich ein fragiles makroökonomisches Umfeld und geopolitische Risiken. Neue Technologien bergen aus Sicht der Behörde sowohl Gefahren als auch Chancen. Ein Auge sollten Versicherer laut Eiopa auch auf Umweltthemen haben – nicht nur wegen des Schadengeschehens, sondern auch hinsichtlich der Anlagepolitik.

Halbjährlich analysiert die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) die „Lage der Versicherungswirtschaft“ in Europa und geht darin auch auf (potenzielle) Trends und Einflussfaktoren „von außen“ ein.

Bild: Eiopa

In der jüngst erschienenen Auflage („Dezember 2016“) stellte sie den folgenden Befund: Das makroökonomische Umfeld in Europa bleibt fragil, unter anderem wegen einer schleppenden Konjunktur in aufstrebenden Märkten und der Frage, wie die USA ihre Zinspolitik gestalten. Zugleich sind Versicherer und Pensionsfonds unverändert durch das anhaltende Niedrigzinsniveau herausgefordert.

Doch nicht nur dies: Auch eine Reihe geopolitischer Risiken könne letztlich Auswirkungen auf die Branche haben – beispielsweise die Flüchtlingskrise, anstehende Wahlen in europäischen Ländern, Spannungen zwischen Russland und der Ukraine oder eine erhöhte Terrorgefahr.

Trend weg von den klassischen Garantien

Das Niedrigzinsumfeld berühre sowohl die Bilanzzahlen als auch die Geschäftsmodelle – und bei letzteren stellt die Eiopa einen Trend hin zu fondsgebundenen Investments fest.

Der Beweggrund ist bekannt: Garantieprodukte erweisen sich unter den gegebenen Bedingungen als problematisch. Ebenso würden Versicherer in ihrer Widerstandsfähigkeit geschwächt, bei denen es größere Diskrepanzen zwischen Asset-Laufzeiten einerseits und Verpflichtungen andererseits gibt.

Portfolioseitig gelte es, auslaufende Assets so zu reinvestieren, dass ausstehende Leistungspflichten erfüllt werden können. Allerdings seien Versicherer aktuell mit einem Reinvestment-Risiko konfrontiert. „Darüber hinaus ist der Versicherungssektor Risiken ausgesetzt, die ihren Ursprung im europäischen Bankensektor haben“, heißt es weiter.

Apropos Anlagen: Die Eiopa stellt den Gedanken in den Raum, dass auch Klimawandel und Umweltaspekte – etwa ein Abgehen von einer „kohlenstoffbasierten“ Wirtschaft – eine Rolle für den Versicherungssektor spielen könnten. Ein mögliches „Repricing“ entsprechender Assets sollte ebenso bedacht werden wie eine höhere Frequenz an Katastrophen, rät die Aufsichtsbehörde.

Risiken und Chancen durch neue Technologien

Mittel- und langfristig gesehen, geht die Eiopa in dem Report davon aus, dass „relevante globale Transformationstrends“ für die Versicherungsbranche sowohl Risiken als auch Chancen bereithalten.

Als ein Beispiel nennt der Bericht die Digitalisierung. Indem diese zunehmend an Bedeutung gewinne, träten zunehmend Cyberrisiken in den Vordergrund. Sie biete Versicherern aber gleichzeitig die Gelegenheit, neue Produkte hervorzubringen.

Selbstfahrende Autos und genaue Genanalysen könnten „große Auswirkungen“ auf den Versicherungssektor haben. Die sogenannte „Sharing Economy“, sprich das gemeinsame Teilen privater und hochwertiger Güter wie etwa Autos, führe gleichfalls zu neuen Möglichkeiten für Versicherer.

Ausreichend Eigenmittel bei „fast allen“ Versicherungsgruppen

„Dieses Jahr ist ein wichtiger Meilenstein für den europäischen Versicherungssektor“, sagt jedenfalls Eiopa-Chef Gabriel Bernardino mit Blick auf das seit Jahresbeginn geltende risikobasierte Eigenmittel- und Aufsichtsregime Solvency II. Dieses erhöhe das Risikobewusstsein.

Per Juni 2016 meldeten laut dem Bericht übrigens „fast alle Versicherungsgruppen“ eine ausreichende Deckung gemäß dem „Solvenzkapital-Erfordernis“ („Solvency Capital Requirement“, SCR), einer zentralen Kennzahl des Solvency-II-Regelwerks.

Der „Financial Stability Report, December 2016“ kann von der Website der Eiopa heruntergeladen werden. Das Dokument umfasst 121 Seiten und ist in englischer Sprache erhältlich.