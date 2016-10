Deutschlands Rentensystem im 54-Länder-Vergleich

6.10.2016 – Im Rahmen der Studie „2016 Pension Sustainability Index“ hat die Allianz die Rentensysteme von 54 Ländern der Welt hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit untersucht. Deutschland kommt mit knapp 6,5 von zehn möglichen Punkten auf Platz 25. Spitzenreiter ist Australien mit über acht Punkten.

Die Allianz-Gruppe hat in ihrer aktuellen Studie „2016 Pension Sustainability Index“ den gegenwärtigen Stand und die zukünftige Entwicklung der Altersvorsorgesysteme von weltweit 54 Staaten untersucht.

Der Pension Sustainability Index setzt sich aus Variablen wie demografischen Trends, der Situation der Staatsfinanzen sowie der Ausgestaltung des Rentensystems zusammen und gibt über die Notwendigkeit weiterer Rentenreformen Aufschluss, erläutert die Allianz.

Nach Aussage von Brigitte Miksa, Leiterin International Pensions bei der Allianz Asset Management AG, deutet ein gutes Ranking im Index „darauf hin, dass das Pensionssystem eines Landes mit aktuellen und künftig zu erwartenden demografischen Entwicklungen mithalten kann. Frühzeitig eingeführte Reformen scheinen hier langsam aber sicher Früchte zu tragen“.

Australien an der Spitze

Das nachhaltigste Rentensystem mit dem geringsten Reformdruck hat demnach Australien mit einem Score-Wert von 8,08 (maximal sind 10,0 möglich). Dahinter folgen die beiden skandinavischen Länder Dänemark und Schweden sowie die Niederlande mit Scores zwischen 7,93 und 7,75.

In der Dach-Region hat derzeit die Schweiz (Platz 13) das nachhaltigste Rentensystem. Österreich erreicht mit Rang 28 eine Mittelfeldplatzierung, während Deutschland unverändert an 25. Stelle liegt.

Diverse Reformen in Deutschland In Deutschland steht derzeit eine ganze Reihe von Reformbemühungen auf der politischen Agenda. So hatte Bundesarbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) im Frühjahr angekündigt, in diesem den Herbst ein Gesamtkonzept zur Stabilisierung der Altersversorgung vorzulegen (VersicherungsJournal 25.4.2016). Dazu gehören unter anderem die Flexi-Rente, die zurzeit im Bundestag beraten wird (VersicherungsJournal 15.9.2016) sowie die Reform der betrieblichen Altersversorgung (VersicherungsJournal 28.9.2016), die auf eine bessere Durchdringung vor allem bei Geringverdienern und in mittelständischen Unternehmen zielt.

In der Rangliste gab es im Vergleich zur zuletzt 2014 durchgeführten Untersuchung zahlreiche Rangverschiebungen. Mexiko verbesserte sich um gleich acht Plätze (auf Rang zwölf). Vergleichsweise groß war auch die Aufwärtsbewegung von Chile (von 15 auf neun), Malaysia (von 26 auf 20), Frankreich (von 38 auf 32) sowie Japan (von 48 auf 42).

Dafür rutschte Irland um gleich elf Plätze (auf Rang 34) ab. Russland und Kroatien verloren zehn beziehungsweise neun Positionen und liegen nur noch an 23. beziehungsweise 37. Stelle. Die rote Laterne hat Thailand mit einem Score von lediglich 4,94. Unter Fünf liegt sonst nur noch China.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Allianz)

Altenabhängigkeits-Quotient wird massiv zunehmen

Im Rahmen der Studie wurde auch der „Altenabhängigkeits-Quotient“ untersucht, der das Verhältnis zwischen den Über-65-Jährigen zu denjenigen im Haupterwerbsalter zwischen 15 und 64 Jahren misst. Hier kommt die Deutschland mit 31,3 auf den zweithöchsten Wert aller untersuchten Länder (Stand 2015).

Lediglich in Japan gibt es einen noch höheren Alten-Anteil. Auf die niedrigsten Quotienten kommen den Allianz-Daten zufolge aktuell die Philippinen und Malaysia mit knapp unter beziehungsweise über sieben.

Bis zum Jahr 2050 wird der Quotient deutlich zunehmen. Als wesentliche Treiber dieser Entwicklung werden in der Studie insbesondere niedrige Geburtenraten sowie der Übergang der sogenannten Babyboomer-Generation in den Ruhestand genannt.

Die Spannbreite liegt nach der Prognose des Versicherers zwischen 355,8 Prozent in Taiwan und 45,3 Prozent in Schweden. Überproportional hohe Zunahmen von jeweils über 300 Prozent werden zudem für Südkorea, Thailand, China und Singapur prognostiziert. Einen vergleichsweise geringen Anstieg wird es voraussichtlich in Dänemark (knapp 60 Prozent) sowie in Großbritannien, Lettland und Litauen (jeweils um die 70 Prozent) geben.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Allianz)

Doppelt so schwerer Rucksack

Für Deutschland wird eine Steigerungsrate von gut 87 Prozent auf einen Altenquotienten von 58,6 prognostiziert. Damit kommt die Bundesrepublik „nur noch“ auf den achthöchsten Quotienten. Spitzenreiter ist der Prognose des Versicherers zufolge Japan mit einem Wert von über 70.

Laut Allianz bedeutet diese Entwicklung, dass immer weniger Erwerbstätige für eine immer größer werdende Anzahl an Rentnern aufkommen müssen. Der Rucksack der arbeitenden Bevölkerung werde 2050 somit fast doppelt so schwer sein wie heute, erläutert der Versicherer im Rahmen der Studie.

Wie die Allianz weiter mitteilt, sind für die langfristige Nachhaltigkeit eines Rentensystems unter anderem auch die Staatsausgaben für die erste Säule ausschlaggebend. Für Deutschland werden hier aktuell Ausgaben in Höhe von 10,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgewiesen, was global gesehen den 15. Rang bedeutet. In Führung liegt Griechenland mit 16,0 Prozent, Schlusslicht ist Singapur mit 0,7 Prozent.

Die 36-seitige Studie (in englischer Sprache) kann unter diesem Link als PDF-Datei heruntergeladen werden.