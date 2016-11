Deutsche Versicherer mit erheblichen IT-Altlasten

22.11.2016 – IT-Fehler könnten sich künftig häufen. Die meisten deutschen Assekuranzen kämpfen mit ihren Bestandsverwaltungen, so der Tenor auf einer internationalen Fachkonferenz in Warschau. Betroffen sind nach Expertenmeinung vor allem die Schaden- und Unfallversicherer.

Von bisher kämen Modernisierungen nur schwer in Gang. „Die Versicherer scheuen das Risiko eines umfangreichen IT-Projekts“, erläuterte Michał Trochimczuk, Managing Partner bei Sollers Consulting auf der „5. Innovation in Insurance 2016“ in Warschau.

Neben hohen Kosten besteht vor allem das Risiko, dass beim erzwungenen Umstieg in eine vollkommen neue Versicherungswelt viele Kunden verloren gehen. Doch der Druck auf die Versicherer nimmt erheblich zu.

Immer mehr IT-Pannen

So häufen sich mittlerweile die Fehler bei Altsystemen. Im Sommer 2016 verschickte etwa die Huk-Coburg Versicherungsgruppe fehlerhafte Rechnungen (VersicherungsJournal Medienspiegel 13.6.2016).

Zuvor hatte die HDI Versicherung AG Kfz-Versicherungs-Bestätigungen nicht an die Behörden weitergeleitet – und es wurden Autos zwangsstillgelegt. Betroffen war auch die Ergo Versicherungsgruppe, bei der durch veraltete IT-Systeme seit einiger Zeit mal zu viel und mal zu wenig an Lebensversicherungs-Kunden ausgezahlt wird. Mindestens 350.000 Fälle mussten korrigiert werden (VersicherungsJournal Medienspiegel 23.7.2015).

Altsysteme kosten Kundensympathie

Veraltete IT werden für die Versicherer mittlerweile zum gefährlichen Bumerang: Sie kostet die Sympathie der Kunden. Altsysteme sind laut dem Sollers-Manager vielfach in fast ausgestorbenen „Sprachen“, wie Cobol, programmiert und meist vollkommen unzureichend dokumentiert.

Die früher zuständigen Mitarbeiter seien heute im Ruhestand oder sogar verstorben. „Korrekturen an Altsystemen sind teuer und aufwändig, weil vielfach nicht klar ist, woher der Fehler kommt“, so Trochimczuk.

Junge IT-Experten beherrschten alte Sprachen kaum noch und wollten auch nicht mit ihnen arbeiten. Zudem stehen Versicherer mit Altsystemen im digitalen Zeitalter immer stärker im Abseits, weil sie zu langsam und nicht effektiv auf Kundenwünsche reagieren können.

Ziel: Hoher Automatisierungsgrad

Horst Nussbaumer (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Nur zehn Prozent unserer Verwaltungstätigkeiten sind derzeit automatisiert“, sagte Horst Nussbaumer, Chief Claims Officer der Zurich Gruppe Deutschland. Bei anderen Gesellschaften sehe es ähnlich aus. Die Zurich hat daher als eines der ersten Unternehmen in Deutschland ein Projekt eingeleitet, dass die Kernsysteme vollkommen ersetzt.

Beraten von Sollers wird die Zurich ab 2019 mit einem IT-System des amerikanischen Anbieters Guidewire Software GmbH arbeiten. „Damit soll der Automatisierungsgrad auf 60 Prozent steigen“, sagte Nussbaumer.

Alle Experten sind sich einig, dass Altsysteme kaum erneuert werden können. „Das gibt nur Murks“, warnte Trochimczuk. Die Systeme müssen ganz ersetzt werden. Möglich sei dies durch die Einführung nach Sparten in großen Schritten oder der Gründung eines Startups, das ein ganz neues System für den Versicherer aufbaut.

Altkunden müssen dann nach ihrer Zustimmung gefragt werden, wenn sie in die neue Welt übernommen werden sollen, da es hier auch neue Bedingungen und Tarife gibt. Der Übergang gilt als besonders kritisch. Viele Versicherer fürchten dann einen Kundenschwund.

Fehlschlag möglich

Zudem ist der Aufbau eines neuen Verwaltungssystems mit hohen Risiken verbunden. Zwar arbeiten Anbieter wie Sollers und Guidewire nach dem agilen Ansatz, der sich durch eine kooperative, schrittweise Methodik auszeichnet.

Doch auch bei diesem Ansatz würden neun Prozent der Projekte scheitern, gesteht der Sollers-Manager selbstkritisch. Beim veralteten „Wasserfall-Ansatz“, der deutlich langsamer sei, würden aber rund 29 Prozent der Projekte fehlschlagen, was deutlich höhere Kosten auslöse.

„Das Wichtigste ist, dass wir das bisherige Bestandssystem genau analysieren und die Ziele der Assekuranz genau verstehen“, erläuterte Trochimczuk. Derzeit hat Sollers in Deutschland neben der Zurich ein Projekt mit der Assistance des ADAC e. V. 2017 startet das Consultingunternehmen mit zwei weiteren großen Versicherern in Deutschland. Dafür werden derzeit monatlich zehn neue Entwickler eingestellt.

Auch kleinere Versicherer stehen im Focus von Sollers. Dazu hat Guidewire ein besonders Preismodell entwickelt. „Die Kosten sind abhängig von den Einnahmen je Sparte“, erläuterte Alexander Narings, Senior Account Manager bei Guidewire. Kleinere Unternehmen würden somit weniger als große zahlen.