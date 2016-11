Der Renten-Dialog war kein Wunschkonzert

2.11.2016 – Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) hat den Renten-Dialog jetzt in großer Runde abgeschlossen. GDV-Präsident Alexander Erdland wünscht sich, dass die Diskussionen nun in konkrete Ergebnisse münden. Vertreter von Verbrauchschützern äußerten sich verhalten positiv über die Gespräche. Nahles hat eigentlich nur noch zwei Baustellen: das Einziehen einer Haltelinie in der gesetzlichen Rentenversicherung und die solidarische Lebensleistungsrente.

Die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Altersversorgung (bAV) und die staatlich geförderte Altersvorsorge (vor allem die Riester-Rente) sollen nach dem Willen der Bundesregierung gestärkt werden.

Um Lösungen vorzubereiten, hatte Bundesarbeits- und -sozialministerin Andrea Nahles (SPD) zu einem runden Tisch – dem sogenannten Renten-Dialog (VersicherungsJournal 14.6.2016) – eingeladen. An diesem saßen Vertreter der Altersvorsorgeanbieter, der Sozialverbände und Verbraucherschützer, der Tarifpartner, der Wissenschaft sowie der Koalitionsfraktionen.

Nahles will in diesem Monat ihr Gesamtkonzept zur Verbesserung der Altersvorsorge vorstellen. Dabei ist in dieser Legislaturperiode schon eine Menge abgearbeitet worden: Die Erhöhung der Mütterrente, die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren, Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente, die Einführung der Flexi-Rente (VersicherungsJournal 12.10.2016) sowie Verbesserungen bei der betrieblichen Altersversorgung und bei der Riester-Rente (VersicherungsJournal 1.11.2016).

Offene Baustellen sind noch die solidarische Lebensleistungsrente und Verbesserungen bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Nahles hat sich hier mehrfach öffentlich für eine Haltelinie beim Rentenniveau ausgesprochen (VersicherungsJournal 2.11.2016).

GDV-Präsident Erdland zufrieden mit dem Renten-Dialog

Der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Dr. Alexander Erdland, äußerte sich zufrieden über den von Nahles initiierten Renten-Dialog, der die öffentliche Debatte über die Altersvorsorge wieder in sachlichere Bahnen gelenkt habe. Jetzt sei es vordinglich, die Diskussionen in konkretere Bahnen münden zu lassen.

Die Versicherungswirtschaft hatte sich schon seit längerer Zeit einen runden Tisch gewünscht, um über Probleme in den drei Säulen der Altersvorsorge zu diskutieren - zuletzt anfang des Jahres bei einem Hintergrundgespräch (VersicherungsJournal 15.2.2016).

Die Wünsche der Versicherungswirtschaft für eine Verbesserung des Dotierungsrahmens bei der Riester-Rente dürften aber kaum in Erfüllung gehen. Wie aus Regierungskreisen verlautete, soll die Grundzulage bei Riester ab 2018 von 154 auf 165 Euro angehoben werden. Bei 16,5 Millionen Verträgen kostet dies Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) rund 180 Millionen Euro zusätzlich.

VZBV fordert staatlich organisiertes Basis-Produkt zur Altersvorsorge

Nach Auffassung der Verbraucherzentrale Bundesverbands e.V. (VZBV) hilft es wenig, bei Riester an der Stellschraube der Förderhöhe zu drehen. Dies bagatellisiere die Probleme, die es bei der Produktqualität bei Riester gebe.

Der VZBV fordert deshalb ein staatlich organisiertes Basis-Produkt zur Altersvorsorge, bei dem insbesondere niedrige Kosten und eine gute Anlagepolitik gewährleistet seien.

BdV bemängelt fehlende Impulse für mehr Verbraucherschutz

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) begrüßte zwar, dass man beim Renten-Dialog unaufgeregt die Fragen der Altersvorsorge habe diskutieren können. Enttäuschend sei allerdings, wenn Nahles Maßnahmen zu Gunsten der Versicherungswirtschaft andeute, aber keine Stärkung des Verbraucherschutzes in Aussicht stelle, erklärte BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein.

Es nutzt nichts, die Leitplanken zu verbessern, wenn die Autobahn voller Schlaglöcher ist. BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein zur geplanten Erhöhung der Riester-Zulage

Kleinlein zufolge war der Renten-Dialog von vorneherein nur als beratendes Gremium gedacht, von daher müsse nun abgewartet werden, inwieweit die gewonnenen Erkenntnisse ihren Niederschlag im Gesetzgebungsverfahren finden.

Auch Kleinlein sieht die höheren Riester-Zulagen kritisch, die als Geschenke an die Versicherungswirtschaft weiter gereicht würden. „Es nutzt nichts, die Leitplanken zu verbessern, wenn die Autobahn voller Schlaglöcher ist“, fasst Kleinlein die Situation zusammen.