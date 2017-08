Dauerhafte Lähmung nach Hüft-OP

1.9.2017 – Wird im Rahmen eines ärztlichen Aufklärungsgesprächs der Begriff „Lähmung“ verwendet, so kann sich der Patient ohne Vorliegen besonderer Umstände nicht darauf berufen, von einer nur vorübergehenden Lähmungserscheinung ausgegangen zu sein. Das hat der Bundesgerichtshof mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 11. Oktober 2016 entschieden (VI ZR 462/15).

WERBUNG

Geklagt hatte ein Sportlehrer und Handballtrainer, dem erkrankungsbedingt eine Hüftgelenksprothese implantiert werden musste. Seit der Operation leidet er an Lähmungserscheinungen. Es ist ihm nicht mehr möglich, normal zu stehen und zu gehen. Er kann auch keinen Sport mehr treiben.

Vorwurf unzureichender Aufklärung

In seiner Schadenersatz- und Schmerzensgeldklage behauptete der Kläger, vor der Operation nicht ausreichend über das Risiko einer Lähmung aufgeklärt worden zu sein.

Der Begriff sei zwar gefallen und auch in dem von ihm unterzeichneten Aufklärungsbogen erwähnt worden. Er sei jedoch von allenfalls vorübergehenden Lähmungserscheinungen ausgegangen. Wäre er explizit über die Gefahr einer dauerhaften Lähmung aufgeklärt worden, so hätte er der Operation möglicherweise nicht zugestimmt.

Den Aufklärungsbogen habe er im Übrigen nur flüchtig gelesen. Er habe nicht nachgefragt, weil er sehr aufgeregt gewesen sei. Deshalb habe er auch nur die Hälfte von dem mitbekommen, was die Ärztin, die das Aufklärungsgespräch geführt habe, gesagt habe. Unabhängig davon sei die Lähmung Folge eines ärztlichen Kunstfehlers.

WERBUNG

Erfolg beim Oberlandesgericht

Mit dieser Argumentation hatte der Kläger zunächst Erfolg. Das in der Vorinstanz mit dem Fall befasste Oberlandesgericht Jena zeigte sich davon überzeugt, dass der Kläger nicht hinreichend über das Risiko einer dauerhaften Lähmung aufgeklärt wurde.

Denn die als Zeugin vernommene Ärztin habe lediglich ausgesagt, dass es zum Standard eines Aufklärungsgesprächs gehöre, auf das Risiko einer Lähmung als schlimmste Folge einer Nervenverletzung hinzuweisen. Aus ihrer Aussage ergebe sich jedoch nicht, dass sie den Kläger über das Risiko einer dauerhaften Nervenschädigung beziehungsweise dauerhaften Lähmung aufgeklärt habe.

Sie habe vielmehr ausdrücklich bekundet, dass ein solcher Hinweis ohne entsprechende Nachfrage des Patienten nicht automatisch Inhalt eines Aufklärungsgesprächs sei. Die Ärztin sei daher wegen der Verletzung ihrer Aufklärungspflicht zum Ersatz des materiellen und immateriellen Schadens des Klägers verpflichtet.

Allgemeine Vorstellung

Der Fall landete schließlich beim Bundesgerichtshof (BGH). Der hob das Urteil auf und wies den Fall an das Oberlandesgericht zurück. Grundsätzlich, so der BGH, müsse ein Patient nur im Großen und Ganzen über Chancen und Risiken einer Behandlung aufgeklärt werden. Nicht erforderlich sei hingegen die exakte medizinische Beschreibung der in Betracht kommenden Risiken.

Einem Patienten müsse folglich lediglich eine allgemeine Vorstellung von dem Ausmaß der mit einem Eingriff verbundenen Gefahren vermittelt werden, ohne diese zu beschönigen oder zu verschlimmern. Dabei sei über schwerwiegende Risiken auch dann aufzuklären, wenn sie sich nur selten verwirklichen.

Nicht erkennbarer Irrtum

Werde in einem Aufklärungsgespräch der Begriff „Lähmung“ erwähnt, so impliziere das in Fällen wie denen des Klägers ohne Vorliegen besonderer Umstände nicht, dass damit nur vorübergehende Lähmungserscheinungen gemeint seien.

„Damit, dass der Patient einer solchen Fehlvorstellung unterliegt, muss bei Fehlen entsprechender Anhaltspunkte der aufklärende Arzt nicht rechnen. Will der Patient Einzelheiten über Art und Größe des Lähmungsrisikos wissen, kann er diese erfragen“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Gemessen an diesen Grundsätzen musste die beklagte Ärztin lediglich nachweisen, den Kläger vor der Operation über das Risiko einer Lähmung aufgeklärt zu haben, ohne dass es eines Nachweises einer Aufklärung über das Risiko einer dauerhaften Lähmung bedurft hätte. Denn die Ärztin habe nicht erkennen können, dass der Kläger dem von ihm behaupteten Irrtum unterlegen war.

Da dem Kläger keine Ansprüche aus dem von ihm behaupteten Aufklärungsdefizit zustehen, muss sich die Vorinstanz nun noch mit seinem Vorwurf auseinandersetzen, Opfer eines ärztlichen Kunstfehlers geworden zu sein.