Das will die Generation Y von ihren Versicherungen

22.3.2017 – Dass Versicherungen nützlich sind, wissen die jungen Teilnehmer der Studie „Digitales Risikomanagement in den Lebensbereichen Gesundheit, Mobilität und Wohnen Chancen und Herausforderungen für die Versicherungswirtschaft – Die Sicht der Generation Y“. Gleichzeitig sehen sie einen hohen Nutzen in digitalen Anwendungen. Ihrer Meinung nach sollten Apps vor allem eins tun: in Notsituationen automatisch Hilfe rufen. Im Kfz-Bereich möchten die meisten jedoch ehr Informationen zu freien Parkplätzen und preiswerten Tankstellen.

Junge Menschen halten Versicherungen für nützlich und sie haben ein großes Interesse an digitalen Dienstleistungen.

Das zeigen die Ergebnisse der Untersuchung „Digitales Risikomanagement in den Lebensbereichen Gesundheit, Mobilität und Wohnen Chancen und Herausforderungen für die Versicherungswirtschaft – Die Sicht der Generation Y“. Sie wurde von Professor Dr. Florian Elert von der HSBA Hamburg School of Business Administration durchgeführt.

Für die Studie wurden 526 Fragebögen ausgewertet. Da die Umfrage an Hochschulen durchgeführt wurde, liegt der Anteil an Bachelor- oder Masterstudenten bei 83 Prozent. Das Durchschnittsalter ist knapp 22 Jahre. Fast 60 Prozent der Probanden waren während der Befragung 21 Jahre und jünger. Damit bildet die Erhebung die Gruppe der Generation Y nicht repräsentativ ab.

Krankenversicherungen haben den größten Nutzen

Die junge Generation hält Versicherungen für nützlich, zeigt die Studie. Den höchsten Nutzen schrieben die Teilnehmer Versicherungen im Bereich des Gesundheitswesens zu. Auf einer fünfstufigen Skala („Keinen Nutzen“ bis „Großer Nutzen“) bewerteten über 90 Prozent der Befragten die Dienlichkeit einer Krankenversicherung mit dem höchsten oder zweithöchsten Wert.

Zwei Drittel meinten, eine Kfz-Versicherung sei nützlich. Hier ist der Anteil, der dieser Sparte einen großen Nutzen zuwies (31 Prozent) jedoch nur halb so groß wie für die Krankenversicherung. Nur noch jeder vierte Befragte fand, dass Versicherungen im Bereich Wohnen einen großen Nutzen haben.

Frauen halten laut den Studienergebnissen Versicherungen grundsätzlich nützlicher als Männer. Zu erkennen ist auch, dass die Probanden, die älter als 25 Jahre sind, Versicherungen einen höheren Stellenwert zuschreiben als jüngere.

Das erwartet die Generation Y von Versicherern

Der Studienautor fand heraus, dass es drei von vier Befragten besonders wichtig ist, im Schadenfall schnelle Hilfe und Schadenbehebung seitens des Versicherers zu erhalten. Diesem Aspekt wird ein noch höherer Stellenwert zugeschrieben, als im Schadenfall schnell finanziell entschädigt zu werden (66 Prozent).

Dass ein Versicherer Präventionsmaßnahmen, die den Versicherten helfen, die Wahrscheinlichkeit eines Schaden oder einer Erkrankung zu reduzieren, anbieten sollte, stimmten knapp 30 Prozent der Befragten „voll und ganz zu“. 30 weitere Prozent stimmten dem immerhin „voll zu“.

Nicht so begeistert wäre die junge Generation laut der Auswertung, wenn die Assekuranz sich mehrmals im Jahr bei ihnen melden würde. Nur fünf Prozent stimmten diesem Punkt „voll und ganz zu“.

Diese Apps wünschen sich die Befragten

Weiterhin hat Prof. Elert untersucht, welche Anwendungen als am nützlichsten im Zusammenhang mit welcher Versicherungssparte bewertet wurden.

Der Großteil der Teilnehmer (69 Prozent) findet es im Bereich Krankenversicherung nützlich oder sehr nützlich, wenn eine App automatisch Hilfe ruft, falls der Nutzer selbst nicht mehr in der Lage dazu ist. Ein Notfall-Knopf, den man in einer Gefahrenlage betätigen kann und der dann Hilfe holt, belegt in der Umfrage den zweiten Platz, gefolgt vom Auswerten von Gesundheitsdaten.

Im Bereich Mobilität wünschen sich die Teilnehmer vorrangig Apps, die ihnen Informationen bieten. Vor allem möchten wissen, wo es freie Parkplätze (Platz 1), günstige Tankstellen (3) und staufreie Straßen gibt (4).

Großes Interesse an Hilfe bei einem Unfall

Den zweithöchsten Nutzwert haben aber auch hier Systeme, die bei einem Unfall automatisch Hilfe holen.

Unfallmeldedienste (UMD) und automatisierte Notrufe im Kfz-Bereich sind bereits im Kommen. Seit April letzten Jahres können viele Versicherte über ihren Versicherer unter anderem den UMD nutzen, der unter der Leitung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) entwickelt wurde (VersicherungsJournal 30.5.2016).

Hier werden die Fahrzeugdaten im Notfall über einen Stecker im Zigarettenanzünder an eine App und dann an eine Notrufzentrale gesendet.

Sicherheit in eigenen vier Wänden ist den jungen Befragten scheinbar ebenfalls wichtig. Den größten Nutzen hätten ihrer Meinung nach Apps, die bei Einbruch oder Brand sofort Hilfe verständigen oder bei einem Wasserschaden eigenständig den Haupthahn verschließen.

Notfall- vor Assistenzsystemen

Diese als nützlich eingestuften Systeme fokussieren zumeist den Fall eines Schadeneintritts und zeichnen sich durch automatisierte Hilfeleistungen aus. Sicherheit und der Schutz der Gesundheit waren für die Teilnehmer das dominierende Motiv für diese Wahl, heißt es in der Studie.

Automatisierte Notfallsysteme finden unter den Probanden zudem einen deutlich höheren Zuspruch als Präventions- oder Assistenzsysteme.

Die Studie „Die digitale Sachversicherung“ der Basycon Unternehmensberatung GmbH bestätigt das Bedürfnis nach einer digitalen Alarmfunktion (VersicherungsJournal 29.7.2016). Laut dieser Untersuchung würden 44 Prozent der Befragten eine digitale einer herkömmlichen Police vorziehen, wenn es einen Unfallassistenten oder einen SOS-Knopf gebe.

Dem Autor der HSBA-Studie zufolge, habe die Versicherungswirtschaft hierdurch die Chance, sich „über das Angebot von digitalen Dienstleistungen als echter Helfer i[n] Alltags- und in Notfallsituationen [zu] positionieren.“

Exkurs: Versicherer-Apps bisher unbekannt

Das Marktforschungs- und Beratungsinstitut Heute und Morgen GmbH hatte vergangenes Jahr erforscht, wie Verbraucher zu den von Versicherungs-Unternehmen angebotenen Apps stehen. Für die Trendstudie „Service-Apps und Abschluss-Apps in der Assekuranz: Nutzungspotenzial und Kundenwünsche“ wurden 1.032 Smartphone-Besitzer im Alter zwischen 18 und 65 Jahre online befragt.

Dieser Studie zufolge kennt nur einer von zehn überhaupt eine Versicherungs-App. Als Motive für das bloße Herunterladen einer solchen App gaben sie Prämien, vergünstigte Beiträge, Gutscheine oder Geldbeträge an. Dass es auch Anwendungen gibt, mit denen man eine Versicherung abschließen kann, wussten zu dieser Zeit nicht mal 20 Prozent (VersicherungsJournal 20.5.2016).

Wenn schon Daten weitergeben, dann an die Versicherung

Der Generation Y sagt man nach, sie gebe im Alltag nur ungern persönliche Daten preis. Über die Hälfte der HSBA-Befragten stimmt der Aussage „Ich habe grundsätzlich kein Problem, meine digitalen Daten aus meinem Alltagsleben Anbietern zur Verfügung zu stellen“ nicht oder gar nicht zu. Lediglich sechs Prozent stimmten ihr voll und ganz zu.

Wenn es jedoch automatische, aktive Hilfeleistungen im Gegenzug für persönlich Daten gebe, wären 55 Prozent durchaus dazu bereit, ihre Daten weiterzugeben. Doch auch hier würden Rabatte die Probanden zusätzlich zur Preisgabe persönlicher Angaben verführen.

Die einzigen Anbieter, denen die Probanden ihre Daten geben würden und denen sie gleichzeitig einen hohen Nutzen für Dienstleistungen zuschreiben, sind gesetzliche Krankenkassen und Versicherungs-Unternehmen, zeigt die Untersuchung.

Dass Kunden ihren Versicherern in Punkto Datenschutz mehr vertrauen als beispielsweise Google oder Facebook bestätigte kürzlich eine Untersuchung der Prophet Germany GmbH (VersicherungsJournal 14.3.2017).