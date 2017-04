Das Terrorrisiko für deutsche Unternehmen steigt

10.4.2017 – Die Zahl der extremistischen Anschläge weltweit ist im Jahr 2016 um 14 Prozent gestiegen. Besonders von ihnen betroffen waren Öl- und Gasgesellschaften in Nigeria und Kolumbien. Doch auch der Terror in Deutschland hat zugenommen und verschlechterte den Risikolevel der Bundesrepublik. Betriebsunterbrechungen und Ausfälle durch verändertes Kundenverhalten waren die Folge. Angekündigte Maßnahmen der neuen US-Regierung könnten zudem Folgen für den internationalen Handel haben.

„Ein weltweiter Anstieg der Terroranschläge im Jahr 2016 um 14 Prozent und ein populistischer Nationalismus erzeugen für die internationale Wirtschaft unberechenbare Rahmenbedingungen.“ Dieses Fazit zieht die Aon Holding Deutschland GmbH im Zuge der Veröffentlichung der „2017 Risk Maps“ (PDF-Dokument, 5,4 MB). Herausgeber des englischsprachen Reports ist die Risikomanagement- und Versicherungsmakler-Gruppe Aon plc (Aon Risk Solutions).

Die zum Report gehörende Weltkarte der Terrorgefahren sei eine detaillierte, empirische und auf Informationen von Aon beruhende Einschätzung der terroristischen Bedrohungen und Risiken durch politische Gewalt, heißt es. Die Karte wird seit 2007 in Zusammenarbeit mit der Risikomanagement-Beratung Risk Advisory Group Ltd produziert.

Zur Risikoklassifizierung wird darin eine fünfstufige Skala verwendet. Die reicht von „Negligible Risk“ („vernachlässigbares Risiko“) und „Low Risk“ („niedriges Risiko“) über „medium“ („mittel“) und „high“ („hoch“) bis schließlich „Severe Risk“ („schweres Risiko“) reicht.

Terroranschläge in westlicher Welt um 174 Prozent gestiegen

Die Zahl der Terroranschläge stieg weltweit von 3.633 im Jahr 2015 auf 4.151 im Jahr 2016. In den westlichen Ländern erhöhte die Zahl solcher Angriffe um 174 Prozent auf 96. Im Jahr 2015 waren es erst 35 gewesen. Sie machten jedoch in 2016 nicht einmal drei Prozent der terroristischen Gewalt weltweit aus.

Auch wenn das politische und terroristische Risiko in westlichen Ländern demnach eher gering ist, so ist es laut der „Political Risk Map 2017“ der Marsh GmbH dennoch vorhanden. Auch dieser Versicherungsmakler hatte einen Anstieg festgestellt (VersicherungsJournal 6.2.2017).

Im Aon-Report heißt es, dass die Bedrohung durch den so genannten Islamischen Staat und Al-Kaida zunehme. Dadurch wurden unter anderem Lieferketten gestört oder Betriebsabläufe unterbrochen. Dutzende Länder und Schlüsselsektoren seien bedroht – darunter vorrangig die Öl- und Gasindustrie, die Luftfahrt, der Tourismus, sowie der Einzelhandel und die Medien.

Öl- und Gasgesellschaften waren im Jahr 2016 das Ziel von 41 Prozent der Terroranschläge aufgrund wirtschaftlicher Interessen. Dieser Trend setze sich im Jahr 2017 fort, heißt es im Bericht. Nigeria und Kolumbien standen 2016 ganz oben auf der Liste der Länder, die von Angriffen auf den Energiesektor betroffen waren. Anschläge im Niger-Delta ließen in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres die nigerianische Ölproduktion um 36 Prozent fallen.

Zweite Studie bestätigt den Anstieg

Dass die Terrorgefahr weltweit steigt, belegt auch der im März veröffentlichte „Political Risk Index“ (PDF-Datei, 432 KB) des Kreditversicherers Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA (Coface).

Für 159 Länder berücksichtigt der Index zwei wesentliche Faktoren – Sicherheitsrisiken (Konflikte und Terrorismus) sowie politisch-soziale Risiken – und ermöglicht ein Ranking nach dem politischen Risiko.

Seit 2008 hat sich der Coface-Terrorismus-Faktor um 2,8 erhöht und beeinträchtige die Zuversicht im Geschäftsleben sowie das Verhalten von Konsumenten und ausländischen Investoren. Auch lassen Terrororganisationen den Risikolevel der Länder steigen. Frankreich habe unter den Industriestaaten aktuell den höchsten Risikowert, gefolgt von den USA, Australien und Deutschland.

Deutschland steigt im Terrorranking

Aktuell werden von Aon 14 Länder als ernsthaft von Terror und politischer Gewalt bedroht eingestuft. Darunter sind neben der Türkei ausschließlich Länder Nord- und Zentralafrikas sowie des Nahen und Mittleren Ostens.

Vier große terroristische Anschläge und Attentate, die Deutschland im letzten Jahr getroffen hatten, haben den Risikolevel der Bundesrepublik von „niedrig“ auf „mittel“ erhöht. Insgesamt habe es 17 terroristische Attacken in Deutschland gegeben, die zur Verschlechterung im Risikobarometer geführt haben.

Zum Vergleich: im Jahr 2015 gab es insgesamt zwei Terrorattacken (VersicherungsJournal 10.3.2016). Unter diese terroristischen Akte fallen nicht nur islamistisch begründete, sondern auch als links- und rechtsradikal eingestufte Gewalttaten.

Unternehmen wurden in Deutschland vor allem durch Betriebs- und Lieferketten-Unterbrechungen aufgrund von Polizeieinsätzen geschädigt. Auch das durch Terror veränderte Konsumentenverhalten war ein Risiko für Unternehmen, da Kunden beispielsweise nicht mehr in betroffene Gebiete reisen wollten oder Großveranstaltungen mieden.

Versicherungen werden teurer

Die Verfügbarkeit von Terrorversicherungen am Markt war in Deutschland bis dato ausschlaggebend für den Preis der Policen, heißt es in der „Risk Map“. Das würde sich nun aufgrund der steigenden Gefahren und Wahrscheinlichkeit von Anschlägen ändern.

Ähnliches prognostizierte schon der „Versicherungs-Marktreport 2017“ (PDF-Datei, 2,7 MB) für die Industrieversicherungen von Marsh (VersicherungsJournal 27.3.2017). Laut dieser Untersuchung ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Prämien entsprechend der gewachsenen Länderrisiken steigen. Terrordeckungen in der Sach- sowie Haftpflichtversicherung seien zunehmend von Bedeutung und würden mit wachsender Gefahr zudem immer komplexer werden.

Die für diese Risiken von der deutschen Versicherungswirtschaft gegründete Extremus Versicherungs-AG hat ihre Terrordeckung bereits erweitert. Mittelständische Industrie-Firmenkunden können nun ihre gesamte Lieferkette innerhalb der EU gegen Terror beziehungsweise Auswirkungen von Bedrohung versichern (VersicherungsJournal 20.1.2017).

Nach einem Bericht des Handelsblatts ist mit dem Lkw-Anschlag in Berlin der erste Schadenfall eingetreten (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.1.2017).

Populistische Regierungen beeinflussen die Wirtschaft

Zusätzlich zu terroristischen Risiken haben auch politische Veränderungen Einfluss auf die Wirtschaft und Unternehmen. Sollte beispielsweise die US-Regierung unter Präsident Trump ihre angekündigten Maßnahmen umsetzen, habe das Einfluss auf die Einwanderung, die Steuern, die Währungspolitik, den internationalen Handel und Investitionen.

Solche populistische Regierungen neigen, so heißt es im Aon Risk-Barometer, dazu, den internationalen Handel und Investitionstätigkeiten zu beschränken. Zudem würden die Regierungsausgaben meist steigen und Steuereinnahmen durch Steuersenkungen fallen. Dies führe zu einem Haushaltsdefizit, Einwanderungs-Beschränkungen und birgt somit ein innenpolitisches Risiko für die US-Volkswirtschaft.

Doch auch Nationen, die stark vom Exportgeschäft in die USA abhängig sind, würden unter der Handelsbeschränkung leiden. Hier nennt der Report Chile, Kolumbien, Hongkong, Malaysia, Singapur und Taiwan. Länder, die diese Beschränkungen weniger hart treffen würden, seien Brasilien, Indien, Indonesien und Nigeria. Sie hätten eine solide inländische Volkswirtschaft und seien nicht so stark auf Exporte in die USA angewiesen.