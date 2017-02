Das fand der Dienstherr gar nicht super

6.2.2017 – Wer seinen Dienstwagen mit falschem Sprit betankt, ist seinem Arbeitgeber gegenüber in vollem Umfang zum Ersatz eines dadurch entstandenen Schadens verpflichtet. Der Beschäftigte kann sich auch nicht auf die Verpflichtung seines Dienstherrn berufen, das Fahrzeug mit einem Tankadapter auszustatten, um derartige Fehler zu verhindern. Dies hat das Bundesverwaltungs-Gericht mit Urteil vom 2. Februar 2017 entschieden (2 C 22.16).

Der Entscheidung lag die Klage eines Polizeibeamten zugrunde, der sein Dienstfahrzeug im August 2012 versehentlich mit Superkraftstoff statt mit Diesel betankt hatte. Nachdem sein Kollege die Tankrechnung bezahlt hatte, fuhr der Kläger vom Tankstellengelände. Kurz darauf blieb das Auto mit einem Motorschaden liegen.

Vorwurf grober Fahrlässigkeit

Der Dienstherr des Klägers nahm sowohl ihn als auch seinen Kollegen gesamtschuldnerisch für den durch die Fehlbetankung verursachten Fahrzeugschaden in Höhe von 4.500 Euro in Anspruch. Denn die beiden hätten wissen müssen, dass ihr Dienstwagen mit Diesel hätte betankt werden müssen. Sie hätten den Schaden daher grob fahrlässig verursacht.

In seiner gegen die Forderungen seines Arbeitgebers eingereichten Klage verteidigte sich der Polizeibeamte damit, dass sein Dienstherr dazu verpflichtet gewesen wäre durch Einbau eines Tankadapters derartige Fehler zu verhindern. Weil er das unterlassen habe, habe er seine Fürsorgepflicht verletzt. Er könne ihn daher zumindest nicht in voller Höhe in Regress nehmen.

Erfolg in erster Instanz

Damit hatte der Kläger zunächst Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Greifswalder Verwaltungsgericht schloss sich der Rechtsauffassung des Klägers an. Es hob den Bescheid des Dienstherrn teilweise auf. Denn der Anspruch sei aufgrund eines mitwirkenden Verschuldens zu kürzen.

Doch dem wollte sich das Bundesverwaltungs-Gericht nicht anschließen. Es gab der von der Vorinstanz zugelassenen Sprungrevision des Dienstherrn gegen die Entscheidung der Vorinstanz statt.

Keine Verletzung der Fürsorgepflicht

Nach Ansicht der Richter ist es unstreitig, dass der Kläger den Schaden des Dienstfahrzeugs grob fahrlässig verursacht hat. Denn er habe beim Betanken Verhaltensregeln missachtet, die ganz nahe liegen und jedem hätten einleuchten müssen.

Dem Dienstherrn könne auch nicht entgegengehalten werden, durch den Nichteinbau eines Tankadapters seine Fürsorgepflicht verletzt zu haben, da dazu keine gesetzliche Verpflichtung bestehe. Durch die Beschränkung der Haftung auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit seien die Interessen der Beschäftigten bereits in ausreichendem Maße berücksichtigt.

Der Kläger und sein Kollege können daher gesamtschuldnerisch in vollem Umfang für den Fahrzeugschaden in Anspruch genommen werden.

Nach einem Urteil des Dortmunder Landgerichts aus dem vergangenen Jahr können die Beteiligten auch nicht auf Hilfe durch ihre Privathaftpflicht-Versicherer hoffen. Denn die dürfen unter Hinweis auf die sogenannte Benzinklausel die Leistungsübernahme ablehnen (VersicherungsJournal 25.11.2016).