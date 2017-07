Crash zwischen Motorrad und Pkw nach Vollbremsung

4.7.2017 – Leitet ein Motorradfahrer eine Vollbremsung ein, weil er annimmt, dass ihm ein entgegenkommender Autofahrer aufgrund seines Fahrverhaltens die Vorfahrt nehmen wird, so ist in der Regel der Autofahrer allein für die Folgen eines Sturzes des Bikers verantwortlich. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Mönchengladbach vom 9. Januar 2017 hervor (11 O 233/15).

Eine Frau wollte mit dem Personenkraftwagen des Klägers nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen, um anschließend zu wenden. Sie ordnete sich zur Fahrbahnmitte hin ein und ließ zunächst einen ihr entgegenkommenden Transporter passieren. Anschließend fuhr sie auf die Gegenfahrbahn.

Überreaktion?

Das veranlasste den ebenfalls aus der Gegenrichtung mit seinem Kraftrad kommenden Beklagten zu einer Vollbremsung. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte zu Boden mit der Folge, dass das Bike in die Front des Autos des Klägers prallte.

Den dadurch an dem Pkw entstandenen Fahrzeugschaden in Höhe von rund 5.000 Euro verlangte der Kläger von dem Motorradfahrer beziehungsweise dessen Versicherer erstattet. Das begründete er damit, dass es zu dem Unfall nur deswegen gekommen sei, weil der Beklagte überreagiert habe. Denn selbstverständlich habe ihn die Fahrerin seines Autos vor dem Abbiegemanöver passieren lassen wollen.

Diese Argumentation vermochte die Richter des Mönchengladbacher Landgerichts jedoch nicht zu überzeugen. Sie wiesen die Schadenersatzklage des Halters des Personenkraftwagens als unbegründet zurück.

Fehlender Grund

Nach Überzeugung des Gerichts hat der Zweiradfahrer den Unfallablauf zutreffend wiedergegeben. Denn es gäbe keinen plausiblen Grund dafür, warum er beim Entgegenkommen der Autofahrerin sonst eine Vollbremsung hätte einleiten sollen.

Das wurde auch durch einen vom Gericht beauftragten Sachverständigen bestätigt. Dieser hatte anhand der Unfallspuren festgestellt, dass sich der Pkw des Klägers zum Zeitpunkt des Unfalls zumindest mit der Front bereits auf der Gegenfahrbahn befand.

Selbst wenn man zugunsten der Autofahrerin unterstelle, dass sie den Motorradfahrer vor ihrem Abbiegemanöver passieren lassen wollte und dieser mit der Vollbremsung überreagierte, so überwiege deren Verursachungsbeitrag. Und zwar derart, dass der Mitverursachungsanteil des Beklagten dahinter vollständig zurücktrete.

Beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt habe sich ein Verkehrsteilnehmer gemäß § 9 Absatz 5 StVO nämlich so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen sei. Dagegen habe die Fahrerin des klägerischen Personenkraftwagens durch ihr Fahrmanöver verstoßen und so die Vollbremsung des Beklagten veranlasst.