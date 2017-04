Crash mit geöffneter Autotür

28.4.2017 – Fährt ein Fahrzeug gegen die geöffnete Tür eines parkenden Autos, so ist von einem gegenseitigen Verschulden auszugehen, wenn der Fahrer beim Vorbeifahren einen zu geringen Sicherheitsabstand eingehalten hat. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt/ Main vom 25. Oktober 2016 hervor (16 U 167/15).

Nach einem Bericht der Deutschen Anwaltshotline war ein Taxifahrer beim Vorbeifahren gegen die geöffnete Fahrertür eines am rechten Straßenrand parkenden Personenkraftwagens gefahren.

Über die Unfallumstände herrschte Uneinigkeit zwischen den beiden Parteien. Nach Aussage des Taxifahrers wurde die Tür erst unmittelbar vor der Kollision geöffnet wurde. Die Fahrerin des parkenden Fahrzeugs behauptete, sich vor dem Öffnen der Tür vergewissert zu haben, dass von hinten kein Fahrzeug kam.

Sie habe die Fahrertür im Übrigen nur teilweise geöffnet. Zu dem Unfall sei es nur deswegen gekommen, weil der Taxifahrer einen zu geringen Sicherheitsabstand zu dem parkenden Fahrzeug eingehalten habe.

Gegenseitiges Verschulden

Mit dieser Argumentation hatte die Frau zunächst Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Frankfurter Landgericht hielt ihre Schilderung für glaubhaft. Es wies daher die Schadenersatz-Forderungen der Halterin des Taxis in vollem Umfang als unbegründet zurück. Denn der Taxifahrer habe nicht beweisen können, dass die Fahrertür im Moment des Vorbeifahrens plötzlich in voller Breite aufgestoßen worden sei.

Könne jedoch ein Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen nicht nachgewiesen werden, so hafte der Fahrer eines vorbeifahrenden Fahrzeugs in der Regel zu 100 Prozent.

Das in Berufung mit dem Fall befasste Frankfurter Oberlandesgericht sah die Sache anders. Es hielt beide Beteiligten für den Unfall verantwortlich und gab der Forderung der Klägerin zur Hälfte statt.

Vom Beweis des ersten Anscheins

Wird bei einem Ein- oder Aussteige-Vorgang in beziehungsweise aus einem Fahrzeug ein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt, so spricht der Beweis des ersten Anscheins für eine fahrlässige Sorgfaltspflicht-Verletzung des Ein- oder Aussteigenden, so das Gericht. Das habe die Vorinstanz offenkundig verkannt.

Die Behauptung der Beklagten, die Fahrertür nur ein wenig geöffnet zu haben, sah das Gericht nach Befragung eines Sachverständigen als widerlegt an. Dieser hatte nämlich nach Auswertung von am Unfallort gefertigter Lichtbilder sowie der Beschädigungen an den beteiligten Fahrzeugen festgestellt, dass die Tür unmittelbar vor dem Unfall mindestens 55 Zentimeter in die Fahrbahn hineingeragt haben muss.

Das Oberlandesgericht ging daher davon aus, dass die Beklagte das Taxi beim Öffnen der Tür wahrnehmen und den Unfall bei ausreichender Sorgfalt hätte verhindern können.

Fehlende Aufmerksamkeit

Nach Überzeugung der Richter ist die Beklagte jedoch nicht allein für den Unfall verantwortlich. Denn hätte der Fahrer des Taxis zu dem geparkten Fahrzeug einen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten, was ihm angesichts der Breite der von ihm befahrenen Straße durchaus möglich gewesen wäre, so hätte auch er den Unfall vermeiden können.

Da die Tür nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zum Zeitpunkt der Kollision bereits aufgestanden haben muss, habe es der Taxifahrer offenkundig auch an der notwendigen Aufmerksamkeit fehlen lassen.

Angesichts dieser Sachlage hielt das Gericht eine Haftungsverteilung von 50 zu 50 für angemessen. Es sah im Übrigen keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.