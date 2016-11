BVK-Präsident Heinz skizziert Fahrplan zur IDD-Umsetzung

23.11.2016 – Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hat den Referentenentwurf zur IDD-Umsetzung in deutsches Recht ausdrücklich begrüßt. Insbesondere die gesetzliche Verankerung des Provisionsabgabeverbots nahm der BVK-Vorstand mit Freude und Genugtuung auf. BVK-Präsident Michael H. Heinz sagte, endlich habe das Warten ein Ende und man habe jetzt Klarheit. Die IDD-Umsetzung muss zwar erst im Februar 2018 in Kraft gesetzt werden; eine frühzeitige Verabschiedung schafft aber zeitlichen Spielraum für die noch zu erlassenen Verordnungen.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) hat den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) vorgelegten Referentenentwurf zur Umsetzung der europäischen Versicherungsvertriebs-Richtlinie (Insurance Distribution Directive – IDD) (VersicherungsJournal 22.11.2016) ausdrücklich begrüßt.

Michael H. Heinz (Bild: Brüss)

BVK-Präsident Michael H. Heinz sagte gestern bei einem Hintergrundgespräch in Berlin: „Das Provisionsabgabeverbot ist für uns sehr wichtig.“ Und genauso bedeutsam sei, dass der provisionsbasierte Vertrieb die Leitvergütung bleibe.

Daran ändere auch die von der Bundesregierung gewollte Stärkung der Honorarberatung nichts. Der Kunde könne auch weiterhin frei entscheiden. Und von zentraler Bedeutung sei auch die Botschaft, dass ein Vertrieb ohne Beratung nicht mehr möglich sein wird.

Auch der BVK sieht Nachbesserungsbedarf

Bei aller Freude über die zentralen Bausteine der geplanten IDD-Umsetzung sieht der BVK wie auch andere Verbände (VersicherungsJournal 22.11.2016) noch Nachbesserungsbedarf.

BVK-Vizepräsident Gerald Archangeli sagte, man hoffe, dass es bei der künftigen verpflichtenden Weiterbildung bei der heute freiwilligen Vereinbarung von 30 (Schul-) Stunden im Jahr bleiben werde und nicht wie vorgeschlagen zu einer Reduzierung auf 15 (Zeit-) Stunden kommt.

Kritisch sieht der BVK die beabsichtigten Regelungen zu sogenannten Kopplungsgeschäften und Querverkäufen. Diese würden es vornehmlich Finanzinstituten erlauben, die Vergabe von Krediten an Kunden mit dem gleichzeitigen Abschluss einer Versicherung zu koppeln.

Dem auf dem heißen Stuhl sitzenden Kunden, der unbedingt einen Kredit haben wolle, bleibe gar keine andere Wahl, als die Versicherung abzuschließen, sagte BVK-Vizepräsident Ulrich Zander.

Im Mai 2017 könnte die IDD in nationales Recht gegossen sein

Die Federführung der IDD liegt beim BMWi, das vor allem für die notwendigen umfangreichen Änderungen in der Gewerbeordnung (GewO) verantwortlich zeichnet. Mit im Boot sind das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) für Änderungen am VVG und das Bundesministerium der Finanzen (BMF) für Änderungen am Versicherungs-Aufsichtsgesetz - VAG).

Das BMWi hat jetzt die Verbändeanhörung eingeleitet. Diese haben bis zum 12. Dezember Zeit, ihre Bewertung des Referentenentwurfs abzugeben. Bereits am 21. Dezember soll sich das Bundeskabinett dann mit dem Gesetzentwurf zur Umsetzung der IDD befassen, wie Heinz weiter ausführte. Im Februar dürfte dann der Bundesrat seine Empfehlungen zum Gesetzentwurf übermitteln.

Die parlamentarischen Beratungen dürften dann im März beginnen und im Mai abgeschlossen sein, erklärte Heinz. Folgt man den üblichen Usancen, dann dürfte auch der Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags eine nochmalige Expertenanhörung durchführen.