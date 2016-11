Bürgerversicherung kostet massiv Arbeitsplätze in der PKV

18.11.2016 – Die Hans-Böckler-Stiftung hat anhand von vier Szenarien untersucht, welche Folgen die Umgestaltung des Krankenversicherungs-Marktes für die Beschäftigten der privaten Krankenversicherung hätte. Kritisch äußerten sich der PKV-Verband und die Betriebsratsinitiative „Bürgerversicherung? Nein danke!“.

Der Weg in die Bürgerkranken-Versicherung dürfte im bald anstehenden Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke wollen die Einheitsversicherung.

Welche Folgen der Transformationsprozess in eine Bürgerversicherung für die Beschäftigten der privaten Krankenversicherung (PKV) hätte, hat nun die gewerkschaftsnahe Hans Böckler Stiftung untersucht. In ihrer Studie „Transformations-Modelle einer Bürgerversicherung“ werden vier verschiedene Szenarien betrachtet.

PKV-Verband: „Operation am offenen Herzen“

Dem ersten in der Studie vorgestellten Szenario (Ende des Neugeschäfts in der PKV und einmalige Wechselmöglichkeit der PKV-Versicherten unter Mitnahme der Alterungs-Rückstellungen in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV)) wurde allerdings auch unter Rot-Rot-Grün keine realistische politische Umsetzbarkeit zugesprochen.

Für realistischer wird angesehen, dass die PKV weiterhin Neugeschäft, aber unter erschwerten Bedingungen machen darf. Dies käme einem allmählichen Austrocknen gleich.

Deutliche Worte kamen vom Direktor des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband), Volker Leienbach. „Die Bürgerversicherung wirkt wie eine Operation am offenen Herzen eines eigentlich kerngesunden Patienten“, sagte Leienbach dem VersicherungsJournal. Es gebe schlicht keinen sachlichen Grund für eine Zerschlagung des dualen Gesundheitssystems. Im Ergebnis würden zigtausende Arbeitsplätze zerstört und die medizinische Versorgung massiv geschwächt.

Ohne PKV-Neugeschäft wäre im Vertrieb der Personalabbau am höchsten

Nach den Berechnungen der Studienautoren stünden bei einem Übergang in eine Bürgerversicherung zunächst einmal die Arbeitsplätze der 42.500 Mitarbeiter in den PKV-Unternehmen (Daten aus 2014) zur Disposition. Einschließlich Vertriebsagenturen und unabhängiger Versicherungs-Vermittler wären es 68.000 Arbeitsplätze. Insgesamt seien etwa 40.000 Arbeitsplätze vom Vertrieb abhängig.

Den größten negativen Effekt auf die Beschäftigtenzahl in der PKV würde die Einstellung des Neugeschäfts zu einem Stichtag bedeuten. Die Folge wäre ein kurzfristiger und massiver Abbau im Vertrieb. Würde man aber weiterhin Personen mit Beihilfeansprüche (Beamte), die einen Anteil von gut 40 Prozent der PKV-Versicherten ausmachten, in die PKV aufnehmen können, würden die Beschäftigungsverluste um ein Drittel geringer ausfallen.

Die vier Szenarien für den Transformationsprozess hin zu einer Bürgerversicherung (Bild: Hans-Böckler-Stiftung)

Szenario Arbeitgeberzuschüsse

Untersucht wurde in den Szenarien (zwei bis vier) auch, was in dem angestrebten Transformationsprozess, der die Marktanteile zugunsten der GKV verschieben sollte, passieren würde, wenn das Beihilfesystem auf Arbeitgeberzuschüsse umgestellt würde. Die vier Autoren der Studien erwarten dann hier eher die gewünschten Marktanteil-Verschiebungen zulasten der PKV als einen größeren Arbeitsplatzabbau bei den PKV-Unternehmen, da die Beamten für den Vertrieb weniger relevant seien.

Im Ergebnis wird Variante vier (zusätzliche Erhöhung der Versicherungspflicht-Grenze) in der Praxis für am Leichtesten umsetzbar angesehen. Allerdings würde dies die gewünschte Integration des Krankenversicherungs-Marktes hinauszögern.

PKV-Betriebsräte: Bürgerversicherung bringt keine Verbesserung

Die von weit über 1.000 Betriebsräten aus den PKV-Unternehmen getragene Initiative „Bürgerversicherung? Nein Danke!“ kritisierte die Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die nur zu Arbeitsplatzverlusten führen dürfte, ohne zu Verbesserungen im Gesundheitssystem zu kommen.

Und wenn nach der Variante vier die Versicherungspflicht-Grenze auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung bei gleichzeitiger Einführung einer analogen Pflichtgrenze für Selbstständige angehoben würde, stünden 23.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Selbst bei verhältnismäßig kleinen Eingriffen in das System der PKV hätten diese für die Beschäftigten desaströse Auswirkungen, erklärte Peter Abend, Sprecher der Betriebsratsinitiative.

Ein Download der Studie der Hans-Böckler-Stiftung mit weiterführenden Informationen zur Methodik und Bewertung der Szenarien steht unter diesem Link als PDF-Datei (474 KB) zur Verfügung.