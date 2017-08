BRSG: Zuschussregelung bewegt Arbeitgeber vehement

28.8.2017 – Mit dem neuen Betriebsrentengesetz kommen auf Arbeitgeber neue Aufgaben beim Handhaben der Entgeltumwandlung zu. Klärungsbedarf besteht etwa bei der Förderung von Geringverdienern sowie der Vorgabe, dass Arbeitgeber 15 Prozent des Entgeltumwandlungs-Betrages wegen der eingesparten Sozialabgaben weiterreichen. Wie dies vom Gesetzgeber gedacht ist, geht nicht klar aus der Begründung des neuen Gesetzes hervor. Neben der juristischen Interpretation bedarf es auch einer sprachlichen Analyse, um die ab 2019 geltende Regelung richtig auszulegen, meint Franz Erich Kollroß, Altersvorsorge-Experte der BVUK GmbH.

WERBUNG

Sowohl Befürworter als auch Kritiker des Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes (BRSG) bewegt die Frage, wie wohl die Sozialpartner ihre neuen tarifvertraglichen Privilegien nutzen werden, die das Gesetz vorsieht.

Franz Erich Kollroß (Bild: BVUK)

So gilt es zu klären, wie die betriebliche Altersversorgung (bAV) mit Zielrenten und reiner Beitragszusage zu gestalten sowie den Zielgruppen der bisher unversorgten Geringverdiener in vornehmlich Klein- und Mittelunternehmen schmackhaft zu machen ist.

Im Arbeits- und Betriebsrentenrecht sind es die Beteiligten gewohnt, dass der Gesetzgeber das Feld der Detailregelungen den Gerichten und den Tarifvertragsparteien überlässt. Dies gilt auch im Falle des BRSG.

Denn es hat mit der Übernahme der 15-Prozent-Zuschussregelung (VersicherungsJournal 30.5.2017) auch für die Durchführungswege Direktversicherung (DV), Pensionskasse (PK) und Pensionsfonds (PF) im Betriebsrentengesetz eine Vorschrift geschaffen, die in ihrer Schlichtheit nach Auslegung verlangt.

Ab 2019 verpflichtenden Zuschuss bei der Entgeltumwandlung

Anders als die schon ab 2018 geltende Zuschusspflicht bei der reinen Beitragszusage, ist der ab 2019 verpflichtende Zuschuss bei der Entgeltumwandlung im Rahmen von DV, PK und PF tarifdispositiv.

Das bedeutet, dass die Tarifvertragsparteien auch mehr oder weniger als gesetzlich bestimmt festlegen können und auch bestimmen dürfen, wann, wie und wohin der Arbeitgeber den Zuschuss weiterleiten muss.

Viele Arbeitgeber unterstützen schon heute auf der Basis bestehender Tarifverträge oder freiwillig und in Betriebsvereinbarungen kollektiv normiert die Entgeltumwandlungen ihrer Arbeitnehmer mit Beiträgen zur bAV. Diese werden zusätzlich zum Entgelt geleistet und wirtschaftlich gesehen aus der Ersparnis von Sozialversicherungs-Beiträgen gespeist, die die Entgeltumwandlung mit sich bringt.

Dies gilt im Übrigen auch für die Umwidmung der früheren vermögenswirksamen Leistungen in altersvorsorgewirksame Leistungen, wie sie etwa deutlich erhöht in den Tarifbereichen der Chemie und bei Metall zu finden sind.

WERBUNG

Klärungsbedarf bei den Arbeitgebern

Gerade bei freiwilligen oder in tarifvertraglicher Anlehnung gezahlten Arbeitgeber-Zuschüssen gibt es bei den betroffenen Arbeitgebern Klärungsbedarf. Unklar ist, ob sie ab 2019 oder spätestens 2022, wenn der gesetzliche Zuschuss auch für Altzusagen gilt, den 15-Prozent-Zuschuss zusätzlich und insoweit quasi doppelt zahlen müssen.

Kein Risiko für eine doppelte Zahlungsverpflichtung besteht mit einer Escape-Klausel. Mit dieser behalten sich Arbeitgeber vor, dass sie, wenn aufgrund gesetzlicher oder anderer kollektiver Regelungen eine vergleichbare Leistung zur bAV zu erbringen ist, die freiwillig erbrachte Zuschusszahlung einstellen oder anrechnen können. Gleiches gilt für Zuschüsse, die schon heute tarifvertraglich geregelt sind.

Gekoppelt an die Ersparnis von Sozialversicherungs-Beiträgen

Ohne weitere Regelung in Tarifverträgen erhebt sich auch die Frage, wie hoch der gesetzliche Zuschuss tatsächlich ausfallen muss. Die Vorgabe im Betriebsrentengesetz lautet sowohl bei der reinen Beitragszusage, als auch bei DV, PK oder PF auf 15 Prozent des umgewandelten Entgelts, soweit durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungs-Beiträge eingespart werden.

Bei dieser Regelung ist die Konjunktion „soweit“ entscheidend, nachdem die Gesetzesbegründung nur die Erklärung liefert, dass der ersparte Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungs-Beiträgen in pauschalierter Form zugunsten der Beschäftigten an die durchführende Versorgungseinrichtung weiterzuleiten ist.

Der einschränkende Konnektor „soweit“ setzt die Vorschrift, 15 Prozent Zuschuss weiterleiten zu müssen, semantisch in Beziehung zu der Einschränkung, dass Sozialversicherungs-Beiträgen durch eben diese Entgeltumwandlung eingespart werden. Es ist mithin ein Zuschuss von 15 Prozent zu zahlen, nicht „wenn“, sondern nur „soweit“ auch Sozialversicherungs-Beträge eingespart werden.

Zuschüsse variieren nach Beitragsmessungs-Grenze

Für die Praxis der Zuschussberechnung bedeutet dies, dass bei einer Entgeltumwandlung von zum Beispiel 100 Euro bis zur Beitragsbemessungs-Grenze (BBG) in der Krankenversicherung von derzeit 4.350 Euro monatlich die Sozialversicherungs-Ersparnis des Arbeitgebers bei 19,425 Prozent oder 19,43 Euro liegt. Der pauschalierte Zuschuss beträgt damit 15 Prozent aus 100 Euro oder 15 Euro. In die Versorgungseinrichtung fließen mithin 115 Euro.

Liegt das Bruttoeinkommen des Arbeitnehmers nach der Entgeltumwandlung zwischen der Krankenversicherungs-BBG und der BBG der gesetzlichen Rentenversicherung von aktuell 6.350 Euro monatlich, reduziert sich die Ersparnis des Arbeitgebers auf die Beitragsanteile zur Renten- und Arbeitslosenversicherung. Sie liegt dann bei 10,85 Prozent.

Nach dem den Zuschuss begrenzenden „soweit“ fällt bei dieser Fallkonstellation in der Folge nur noch ein Zuschuss von 10,85 Prozent auf die Entgeltumwandlung von 100 Euro an. Damit werden der Versorgungseinrichtung 110,85 Euro zugeführt werden.

Bei maximaler Ausnutzung der Vier-Prozent-Grenze …

Die begrenzende Funktion des „soweit“ spielt auch eine Rolle, wenn ein Arbeitnehmer die Vier-Prozent-Grenze der Sozialversicherungs-Freiheit maximal nutzt und auf der Basis der 2017er Werte monatlich 254 Euro Entgelt umwandelt.

Wenn der Arbeitgeber in diesem Fall 15 Prozent Zuschuss zahlen müsste, würde er mit den 38,10 Euro Zuschuss voll in die Verbeitragung der Sozialversicherung fallen. Bei einem Bruttomonatseinkommen unterhalb der Krankenversicherungs-BBG bedeutet dies zunächst eine Sozialversicherungs-Ersparnis von 49,34 Euro.

Von dieser Summe sind der 15-Prozent-Zuschuss in Höhe von 38,10 Euro und die darauf entfallenden Sozialversicherungs-Beiträge von 7,40 Euro in Abzug zu bringen. Nachdem in diesem Fall dem Arbeitgeber immer noch 3,84 Euro Sozialversicherungs-Ersparnis verbleiben, müsste der Zuschuss 15 Prozent oder 38,10 Euro betragen.

… in unterschiedlicher Größenordnung

Anders ist der Fall zu bewerten, wenn das Bruttoeinkommen nach der Entgeltumwandlung in der Zone zwischen der Kranken- und der Rentenversicherungs-BBG bleibt.

Dann errechnet sich bei 254 Euro Umwandlung eine Ersparnis von zunächst 27,56 Euro. Bei einem 15-Prozent-Zuschuss von 38,10 Euro würden Sozialversicherungs-Beiträge von 4,13 Euro und damit Kosten von 42,23 Euro anfallen.

Beim Arbeitgeber ergibt sich in dieser Größenordnung keine Beitragsersparnis. Daher kann der Zuschuss nur die Höhe der erreichten Sozialversicherungs-Ersparnis abzüglich der Beiträge betragen, die der Arbeitgeber wegen Überschreitung der Vier-Prozent-Grenze für den Zuschuss zahlen muss.

Dieser Arbeitgeberanteil liegt bei 10,85 Prozent aus 27,56 Euro, also 2,99 Euro. Das führt zu einem Zuschuss in Höhe der insgesamt ersparten Sozialversicherungs-Beiträge des Arbeitgebers von 24,57 Euro.

Gestaltungsmacht bei den Sozialpartnern

Aus diesen beliebig fortsetzbaren Rechenexempeln, die noch komplizierter werden, wenn durch die Entgeltumwandlung BBG-Grenzen unterschritten werden, mag man erkennen, dass die Zuschussvorschrift ohne gute Entgelt-Abrechnungsprogramme nicht handhabbar ist.

Es mag auch sein, dass der Gesetzgeber an einen Zuschuss von 15 Prozent „pauschal“ gedacht hat. Die Formulierung des Gesetzestextes mit der einschränkenden Konjunktion „soweit“ zwingt aber zu der Auslegung, dass der gesetzliche Zuschuss auf die tatsächliche Sozialversicherungs-Ersparnis begrenzt ist. Da darf man gespannt sein, wie die Tarifvertragsparteien ihre diesbezügliche Gestaltungsmacht nutzen werden.

Franz Erich Kollroß

Der Autor ist Rechtsanwalt und arbeitet als Leiter des Bereichs Recht bei dem Makler und Altersvorsorge-Spezialisten BVUK GmbH.