Bloß kein Risiko: So sparen die Deutschen

9.3.2017 – Die Ergebnisse einer Studie der Union Investment verdeutlichen, dass die Hälfte der Deutschen monatlich Geld auf die Seite schafft. Die Gründe fürs Sparen sind vielfältig. Vom Notgroschen über das Eigenheim bis hin zum Erhalt des Lebensstandards verteilt sich die Gewichtung je nach Bundesland ganz unterschiedlich. Das gute, alte Sparbuch ist dabei Anlageform Nummer eins. Zwar hält über die Hälfte der Befragten Altersvorsorge für ein wichtiges Sparmotiv, doch nicht mal ein Drittel sorgt privat vor.

Jeder zweite Deutsche legt monatlich Geld zum Sparen zurück. Das geht aus der Studie „Die Landkarte des Sparens: So unterschiedlich sparen die Deutschen“ (PDF, 3,8 MB) der Union Investment Privatfonds GmbH hervor.

Für die Erhebung wurden 8.000 Probanden im Alter ab 16 Jahre vom Hamburger Marktforschungsinstitut Elbe 19 L. Goedeke Forschung + Beratung GmbH befragt.

Statistisch gesehen ist die Hälfte (52 Prozent) der Deutschen motiviert, zu sparen. Dabei gibt es größere regionale Unterschiede.

So wichtig ist den Deutschen das Sparen

In Niedersachsen und Bremen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in Thüringen wird am meisten gespart. Hier gaben jeweils über 55 Prozent der Befragten an, monatlich etwas beiseite zu legen.

Am weitesten vom Bundesdurchschnitt entfernt ist Berlin. Ganz nach dem Motto „arm aber sexy“, das der Berliner Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit der Hauptstadt 2003 verpasste, gaben gerade einmal 39 Prozent der befragten Berliner an, monatlich zu sparen. Die Hauptstädter sind mit 15 Prozent gleichzeitig auf Platz eins derjenigen, die angaben, überhaupt nicht zu sparen.

Damit ist der Anteil der Nichtsparer in der Hauptstadt mehr als doppelt so hoch wie in Mecklenburg-Vorpommern, wo mit etwas über 7 Prozent die wenigsten Nichtsparer leben. Gleichzeitig machen sich die Bewohner der beiden Bundesländer die wenigsten Gedanken über die Zukunft. Sie gaben am häufigsten an, im „Hier und Heute zu leben“.

Landkarte des Sparens (Bild: Union Investment)

Das größte Sparvermögen gibt es im Süden der Republik. In Bayern haben über 58 Prozent der Studien-Teilnehmer ein Sparvermögen von mehr als 10.000 Euro. In Baden-Württemberg und in Hessen sind es jeweils über 57 Prozent. Der Gesamtdurchschnitt derer, die mehr als 10.000 Euro auf der hohen Kanten haben, liegt bei 53 Prozent.

Wofür am häufigsten gespart wird

72 Prozent der Deutschen gaben an, zu sparen, um ihren Lebensstandard verbessern oder sichern zu wollen. Spitzenreiter ist Sachsen-Anhalt mit fast 80 Prozent. Für Notfälle sparen vor allem die Niedersachsen und Bremer. Hamburger und Berliner hingegen sehen den „Notgroschen“ als unwichtigsten Spargrund an.

Das Klischee des Häuslebauers aus Baden-Württemberg wird in dieser Untersuchung bestätigt. Als Haupt-Sparmotiv nannte fast jeder vierte Bewohner des Bundeslandes das Eigenheim. Gegensätzlich dazu gaben die Probanden aus den neuen Ländern an, dass Wohneigentum sie weniger zum Sparen motiviert.

Im Geldausgeben sind Hamburger ganz vorn. 57 Prozent und damit fast doppelt so viel wie der Bundesdurchschnitt gaben sie an, gerne Geld auszugeben – und das besonders für Reisen. Die Bewohner der neuen Bundesländer haben zum Geldausgeben eher ein zwiespältiges Verhältnis. Sie finden es im Bundesvergleich am wichtigsten, für ein gesundes Verhältnis zwischen Sparen und Geldausgeben zu sorgen.

Hier parken die Deutschen ihr Geld

Jeder zweite Deutsche hat ein Sparbuch. Von den Baden-Württemberger, gaben sogar fast zwei Drittel an, eins zu besitzen. Ihnen folgen die Nordrhein-Westfahlen, Rheinland-Pfälzer und Saarländer. Die Ostdeutschen halten hingegen nicht viel von dieser Art der Spareinlage.

Tagesgeldkonten sind vor allem bei den Hessen beliebt: 44 Prozent (Bundesdurchschnitt: 39 Prozent) von ihnen haben eins. Auch Wertpapiere mögen die Hessen gern (34 Prozent, Bundesdurchschnitt: 29 Prozent). Nur noch die Bayern haben, mit fast 35 Prozent, häufiger Wertpapiere.

Auch beim Besitz von Investmentfonds sind die Bayern auf Platz eins, gefolgt von Geldanlegern aus Schleswig-Holstein. Hier gibt es gleichzeitig die meisten Besitzer von Fondssparplänen. Auch Bremer und Niedersachsen sparen gern mit Fondssparplänen. Sie belegen zusammen den zweiten Rang.

Landkarte des Sparens (Bild: Union Investment)

Nicht mal ein Drittel sorgt privat fürs Alter vor

Über die Hälfte der Befragten findet, dass Altersvorsorge ist ein wichtiges Motiv zum Sparen ist. Allerdings liegen zwischen den Hessen – mit der höchsten Bewertung (55 Prozent) – und den Berlinern fast zehn Prozentpunkte Unterschied.

Eine private Altersvorsorge besitzt den Studienangaben zufolge nicht mal jeder Dritte. Thüringer gehen im Bundesvergleich vorbildlich an die Sache heran. 34 Prozent sorgen hier privat vor. Schlusslicht, mit knapp 19 Prozent, bildet Mecklenburg-Vorpommern.

Irgendwo zwischen Hoffnung und Einsicht befinden sich 36 Prozent der Befragten. Sie wissen, dass sie zu wenig für das Alter vorsorgen, hoffen aber, im Alter dennoch irgendwie klarzukommen. „Man sieht […], dass die private Altersvorsorge grundsätzlich überall ein Thema ist. Viele handeln, aber in einigen Bundesländern besteht besonders großer Nachholbedarf“, findet Hans Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender von Union Investment.

„In einigen östlichen Landesteilen etwa ist das Prinzip Hoffnung überdurchschnittlich stark ausgeprägt. Hier gilt es, die Menschen davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, das Thema nicht zu verdrängen“, so Reinke weiter.

Das Sparbuch ist keine gute Altersvorsorge

Mut zum Risiko in Sachen Altersvorsorge fordert die Basler Lebensversicherung-AG. „Da sich die Erträge sicherheitsorientierter Anlageformen zurzeit gegen Null bewegen, haben die Bundesbürger im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, um ihre Versorgungslücke aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu schließen“, sagt Maximilian Beck, Bereichsleiter Vertriebsförderung bei der Basler Leben.

„Sie können mehr Geld sparen oder in chancenreichere Anlagen investieren“, fährt er fort. Im Auftrag des Versicherers berechnete die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP), wie sich verschiedenen Szenarien auf das Sparverhalten auswirken.

Sinkt die Rendite um ein Prozent, müsste ein 30 Jahre alter Mustersparer seine Einlage um 25 Prozent erhöhen, um dasselbe Sparziel zu erreichen, heißt es in der Berechnung. Da die Zinsen tatsächlich sogar um mehr als ein Prozent gesunken sind, falle der Effekt noch stärker aus. „Für die meisten Bundesbürger ist das nicht mehr finanzierbar“, meint Beck.

Die Basler regt daher an, in Investmentfonds und Aktienanlagen zu investieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf eine lange Laufzeit von mindestens 20 Jahren gesehen, sei das Risiko, Geld zu verlieren, geringer als Gewinn zu erzielen (VersicherungsJournal 16.2.2017). Berechnungen des IVFP zufolge liege die erzielte Rendite für Sparer bei Dax-Investments (seit 1987) zwischen drei und elf Prozent.