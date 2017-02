Bevölkerung in Deutschland weiter auf Wachstumskurs

30.1.2017 – 2016 dürfte sich netto ein Bevölkerungszuwachs von etwa 600.000 Personen oder 0,7 Prozent auf 82,8 Millionen Menschen ergeben haben, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) aufgrund vorläufiger Zahlen mitteilte. Dies sind gegenüber dem Tiefpunkt des Jahres 2011 von 80,3 Millionen Menschen gut drei Prozent mehr.

WERBUNG

Zum Jahresende 2016 ist die Bevölkerungszahl in Deutschland auf den neuen Höchststand von 82,8 Millionen Menschen gestiegen. Dies geht aus am Freitag vom Statistischen Bundesamtes (Destatis) veröffentlichten, vorläufigen Zahlen hervor. Bislang lag der Rekordwert bei 82,5 Millionen Personen (am Jahresende 2002).

Betrachtet man die Bevölkerungszeitreihe seit dem Jahr 1950 (Gesamtdeutschland: 69,3 Millionen Menschen), dann muss man berücksichtigen, dass sich durch die Bevölkerungszählung des Jahres 2011 ein „Schwund“ von rund 1,5 Millionen Personen ergeben hatte.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Destatis)

Geburtendefizit dürfte sich leicht verringert haben

Die jetzt veröffentlichten Daten seien mit größeren Unsicherheiten behaftet, erklärte das Statistische Bundesamt weiter. So dürfte die Zahl der (lebend geborenen) Kinder leicht zugenommen haben. Ihre Zahl wird auf 730.000 bis 770.000 geschätzt.

Dem stehen Sterbefälle in der Größenordnung zwischen 900.000 und 940.000 gegenüber. Damit ergäbe sich ein Geburtendefizit zwischen etwa 150.000 bis 190.000, erklärten die Statistiker weiter. Im Jahr 2015 hatte es 188.000 betragen.

Eine Sonderentwicklung scheint Berlin einzunehmen. Dort ergab sich bereits im Jahr 2015 mit einem Geburtenüberschuss von 3.752 das höchste Plus unter allen Bundesländern. Und die Berliner Boulevardpresse berichtete Ende vergangener Woche von überfüllten Geburtenstationen in den großen Kliniken der Hauptstadt. Es ist noch gar nicht lange her, da galt Berlin als überalterte Stadt.

Wanderungsgewinne gleichen Geburtendefizit um ein Mehrfaches aus

Wie schon in den Vorjahren gleichen die Wanderungsgewinne das Geburtendefizit (auch ohne den Sondereffekt der Flüchtlinge) bei weitem aus. Vor allem Menschen aus der Türkei, Polen und den südeuropäischen Ländern suchen Arbeit in Deutschland.

Die Statistiker schätzen, dass die Zuzüge die Fortzüge aus Deutschland im vergangenen Jahr um „mindestens“ 750.000 Personen übertroffen haben dürften. Dies läge zwar deutlich unter dem Rekordergebnis des Jahres 2015 von 1,1 Millionen, liegt aber ähnlich hoch wie im Jahr 1992 (782.000), das noch von der Deutschen Vereinigung geprägt war.