Betriebsrentenreform bedarf noch etlicher Detaillösungen

29.3.2017 – Die großen Eckpunkte des neuen Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes (BRSG), das zu Beginn kommenden Jahres in Kraft treten soll, sind festgezurrt. Jetzt gilt es, noch eine ganze Reihe von Detailproblemen zu lösen, wobei das Arbeits- und Sozialministerium sowie das Finanzministerium versuchen, mit sogenannten Formulierungshilfen für die Fachpolitiker der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD die bestehenden Klippen zu umschiffen. Ob das BRSG bereits in der ersten Sitzungswoche des Bundestags nach der Osterpause Ende April verabschieden werden kann, erscheint allerdings fraglich, hieß es aus informierten Kreisen am Rande der Handelsblatt-Jahrestagung zur betrieblichen Altersversorgung (bAV).

Die dreitägige Handelsblatt-Tagung „Betriebliche Altersversorgung 2017“ wurde thematisch vom Entwurf zum Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (BRSG) dominiert. Mit diesem soll unter Einbindung der Tarifpartner ein neuer Weg in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) gegangen werden, um vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen (KMUs) sowie Geringverdiener für eine betriebliche Altersversorgung zu gewinnen.

Der Referatsleiter zusätzliche Altersversorgung im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Peter Görgen, und die Regierungsdirektorin im Bundesministerium der Finanzen (BMF) Christine Harder-Buschner, erläuterten auf der Tagung Details des geplanten BRSG.

Beide Spitzenbeamten sind seit langem in die Diskussionen um das Tarifpartnermodell eingebunden. Der Chef der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (Aba), Heribert Karch, lobte gestern ausdrücklich die lange und intensive Vorbereitung des BRSG durch die beiden Ministerien.

Das Thema Zielrente ist gelaufen

Die heftig diskutierte Vorgabe, dass die neue Zielrente, die durch reine Beitragszusagen und ohne Arbeitgeberhaftung aufgebaut werden soll, ohne Garantien auskommen soll, sei gelaufen, sagte Görgen.

Peter Görgen (Bild: Brüss)

„Die Sache ist ausdiskutiert“, erklärte der BMAS-Referatsleiter unter Hinweis darauf, dass sich die Tarifpartner auf einen Garantieverzicht verständigt hätten. Und über eine Formulierungshilfe werde man sicherstellen, dass ausländische Anbieter sich keine Wettbewerbsvorteile über Garantiezusagen verschaffen könnten.

Arbeitgeber sollen Sicherungsbeitrag leisten

Umstritten zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften sei gewesen, ob Arbeitgeber für den Wegfall von Garantien einen Sicherheitsbeitrag zu leisten haben, um bei der Versorgungseinrichtung einen Puffer gegen Kapitalmarktschwankungen aufzubauen. Als Kompromiss sei letztlich eine Soll-Regelung herausgekommen, erläuterte Görgen.

In den aktuellen Diskussionen mit den Fachpolitikern der Koalition gehe es auch um mögliche Änderungsanträge. Sonderthemen seien etwa, wie die Mitarbeiter von Bühnen und Orchestern oder der christlichen Kirchen eingebunden werden könnten.

Der CDU-Sozialpolitiker Karl Schiewerling hatte sich in der Bundestags-Expertenanhörung am Montag für die Einbindung der Kirchen-Mitarbeiter ins Tarifmodell ausgesprochen. Zur Detailarbeit gehörten auch die Behandlung des öffentlichen Dienstes und die Bereinigung aktueller Urteile des Bundesarbeitsgerichte (BAG).

Die Förderung von Geringverdienern soll additiv ausfallen

Die Steuerexpertin Hader-Buschner unterstrich, dass das neue Fördermodell für Geringverdiener (bis 2.000 Euro im Monat) additiv angelegt sei. So gebe es etwa keine Verrechnung mit der Riester-Förderung.

Christine Harder-Buschner (Bild: Brüss)

Man habe die Unterstützung von Geringverdienern so einfach wie möglich ausgestaltet. Es gebe zwei Voraussetzungen: Es müsse ein erstes Dienstverhältnis vorliegen (Steuerklasse I bis V), wobei auch Zeiten des Mutterschutzes, der Elternzeit sowie der Bezug von Pflegegeld oder Krankentagegeld angerechnet würden. Für den Arbeitgeber komme es darauf an, zum Lohnsteuerabzug verpflichtet zu sein.

Wenn die Arbeitgeber ihre Geringverdiener in die bAV einbinden wollen, dann fördert der Staat eine Zahlung zwischen 240 und 480 Euro im Jahr mit einen Zuschuss von 72 bis 144 Euro (30 Prozent). Hader-Buschner empfahl den Arbeitgebern, diese Zulage nicht ratierlich, sondern jährlich in einem Betrag zu überweisen.

Geringverdiener-Grenze wird noch diskutiert

In der Anhörung des Bundestags (VersicherungsJournal 28.3.2017) war angeregt worden, die Gehaltsgrenze auf 2.500 Euro im Monat anzuheben. Ob Finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) da mitzieht, ist wohl noch offen. Dies würde Mehrkosten über 130 Millionen Euro verursachen, wie das VersicherungsJournal erfuhr.

Offen erscheint auch, ob parallel zur Anhebung der Riester-Zulage um elf Euro auf 165 Euro auch der Sondergabenabzug von 2.100 auf 2.250 Euro angehoben wird. Hier könnte es wohl nur zu für den Bund teuren Mitnahmeeffekte kommen, hieß es in den informierten Kreisen.

Letztlich liegt jetzt der Ball gesetzgeberisch bei den Fachpolitikern der Koalition. Deren Spielraum ist von der Regierung aber eng gesetzt.