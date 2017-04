Berlin will Einstieg in die Kranken-Bürgerversicherung

18.4.2017 – Der Berliner Senat hat einen Antrag in den Bundesrat eingebracht, der den Weg in die Kranken-Bürgerversicherung vorbereiten soll. In dem Entschließungsantrag soll die Länderkammer die Bundesregierung auffordern, zunächst die GKV für Beamte zu öffnen, den Mindestbeitrag von Selbstständigen in der GKV zu halbieren und zur vollen paritätischen Finanzierung in der GKV zurückzukehren. Zunächst werden sich die zuständigen Ausschüsse mit dem Antrag Berlins befassen. Das Thema Bürgerversicherung in der Krankenversicherung und in der Altersvorsorge dürfte im kommenden Bundestagswahlkampf eine zentrale Rolle spielen.

WERBUNG

Der vom rot-rot-grünen Berliner Senat in den Bundesrat eingebrachte Antrag trägt den Titel „Entschließung des Bundesrates zur Stärkung der Gerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung durch erste Schritte in Richtung einer Bürgerversicherung“ (Bundestagsdrucksache 236/17). Die beteiligten Bundesratsausschüsse werden sich in der letzten April-Woche mit der Vorlage befassen.

Beamte sollen bezahlbaren Zugang zur GKV erhalten

In einem ersten Schritt soll nach den Vorstellungen des Berliner Senats den Beamten ein echtes Wahlrecht zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung (PKV und GKV) eingeräumt werden. Dies sei eine Frage der Gerechtigkeit.

De facto gelte für Beamte eine Versicherungspflicht in der PKV, da die GKV für sie finanziell unattraktiv sei. Zu bedenken sei auch, dass bei privat Versicherten oft Behandlungen durchgeführt würden, deren medizinischer Nutzen fragwürdig, ihre Durchführung aber lukrativ sei.

„Beamtinnen und Beamten muss der bezahlbare Zugang zur GKV ermöglicht werden“, heißt es in dem Antrag. Denkbare Optionen wären hier, die bereits für Beschäftigte der Krankenkassen bestehenden Teilkostentarife auf Beamten auszudehnen, die Beihilfe in einen Arbeitgeberbeitrag umzuwandeln oder beide Varianten zu kombinieren.

Für Selbstständige Beiträge nach Mindesteinkommen halbieren

In dem Antrag geht es auch um das Thema Selbstständige und Krankenversicherung. Hier stünden diese vor zwei Problemen: Zum einen müssten sie den vollen Krankenversicherungs-Beitrag selber bezahlen, und zum anderen werde der GKV-Beitrag an einem vom Gesetzgeber festgelegtes Mindesteinkommen ausgerichtet.

Dieses Mindesteinkommen sei aber häufig höher als das reale Einkommen der Selbstständigen. „Das ist sozial ungerecht“, wird in dem Antrag festgestellt. Deshalb sollte der Mindestbeitrag für Selbstständige in der GKV halbiert werden.

Schließlich wird in dem Antrag die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung gefordert. Seit 2015 gilt ein paritätisch finanzierter (Basis)-Beitragssatz von 14,6 Prozent, wobei der Arbeitgeberbeitrag dauerhaft mit 7,3 Prozent festgeschrieben wurde.

Die Krankenkassen können seither von ihren Mitgliedern Zusatzbeträge einfordern. Diese dürften aber von derzeit im Schnitt rund einem Prozentpunkt immer weiter steigen und das Ungleichgewicht noch erhöhen. Deshalb sei eine Rückkehr zur paritätischen Beitragsfinanzierung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie für die Rentenversicherung und die Rentner notwendig.

Nur Wahlkampfgetöse?

Die mit dem Antrag verbundene Forderung an die Bundesregierung, „zeitnah einen Gesetzentwurf“ vorzulegen, dürfte diese schon deshalb nicht folgen, weil mit der Sommerpause des Bundestags die Arbeit in der zu Ende gehenden Legislaturperiode eingestellt wird. Zudem würde das CDU-geführte Bundesministerium für Gesundheit (BMG) unter Hermann Gröhe (CDU) den Entschließungsantrag, wenn er denn käme, verwerfen.

Damit könnte man den Antrag des rot-rot-grünen Berliner Senats als Wahlkampfgetöse abtun, wenn nicht im Hintergrund stehen würde, dass die drei Parteien beim Thema Bürgerversicherung doch sehr nah beieinander sind.

Der Antrag signalisiert auch, dass die Parteistrategen nicht mehr auf den radikalen Wandel – schnellstmögliches Austrocknen der privaten Krankenversicherung als Krankenvollversicherung – setzen, sondern auf einen schrittweisen Übergang zur Bürgerversicherung.