Beklaut im Autoreisezug

3.7.2017 – Das Reiserecht ist auf die Beförderung mit einem Autoreisezug in der Regel nicht anwendbar. Das hat zur Folge, dass ein Reisender bei einer Verspätung grundsätzlich keinen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz für vertane Urlaubszeit oder eine Minderung des Reisepreises hat. Dies hat das Amtsgericht München in einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 4. November 2016 (132 C 9692/16) entschieden.

Der Kläger hatte für sich und seine Familie bei einem Reiseveranstalter eine Fahrt mit einem Autoreisezug von Österreich in die Türkei und zurück gebucht.

Die Reise nahm jedoch keinen guten Verlauf. Denn bereits während der Hinreise wurden nachts von Unbekannten zahlreiche Personenkraftwagen aufgebrochen und aus ihnen diverse Gegenstände entwendet.

Zwölfstündiger Zwangsaufenthalt

Als der Vorfall in den Morgenstunden entdeckt wurde, wurde der Zug angehalten und eine Aufnahme der Delikte durch die örtlich zuständige Polizei veranlasst. Wegen der Vielzahl der Geschädigten dauerte die Aufnahme zwölf Stunden, während welcher der Zug nicht weiterfahren konnte.

Mit dem Argument, dass ihm der Reiseveranstalter wegen des Abschlusses eines Reisevertrages einen ordnungsgemäßen Ablauf der Reise geschuldet habe, machte der Kläger ihm gegenüber Schadenersatz wegen vertaner Urlaubszeit geltend. Er hielt außerdem eine Minderung des Reisepreises um 50 Prozent für gerechtfertigt.

Der Reiseveranstalter hielt die Forderungen für ungerechtfertigt. Denn mit dem Kläger sei kein Reise-, sondern ein Beförderungsvertrag geschlossen worden. Ein derartiger Vertrag schließe jedoch Ansprüche der von dem Kläger geltend gemachten Art aus.

Fehlende Gesamtheit von Reiseleistungen

Zu Recht, urteilte das Münchener Amtsgericht. Es wies die Forderungen des Klägers ebenfalls als unbegründet zurück. Nach Überzeugung des Gerichts hat es sich bei dem von dem Kläger mit dem Reiseveranstalter abgeschlossenen Vertrag um einen Beförderungsvertrag gehandelt. Denn es sei keine Gesamtheit von Reiseleistungen vereinbart worden.

Gegenstand des Vertrags seien nämlich nur die Personen- und Sachbeförderung, nicht aber bei einem Reisevertrag übliche, darüber hinausgehende Leistungen gewesen.

Ein Blick in die Beförderungsbedingungen

Bei Vereinbarung eines reinen Beförderungsvertrages bestehe in Fällen wie denen des Klägers jedoch weder ein Anspruch auf eine Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit noch ein Anspruch auf Minderung des Beförderungsentgelts. „Denn die bloße Verspätung einer Werkleistung kann keinen Mangel begründen“, so das Gericht.

Den Forderungen des Klägers dürften im Übrigen auch die Beförderungsbedingungen des Reiseveranstalters entgegengestanden haben, in denen es unter anderem heißt:

„Bei unvorhersehbaren Ereignissen höherer Gewalt (Streik, Naturkatastrophen, Streckensperrung, behördliche Maßnahmen oder Ähnlichem) oder nicht zurechenbaren Handlungen Dritter (Einbruchsdiebstahl in Waggons und Fahrzeuge, Vandalismus oder Ähnlichem) sind Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz oder Rückzahlung des Fahrpreises gegen (die Reiseveranstalterin) ausgeschlossen.“

Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.