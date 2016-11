Beitragspflicht für Veräußerungsgewinne in der GKV?

7.11.2016 – Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Mitglieder müssen nach Aufgabe ihres Betriebes für tatsächliche oder rein rechnerische Veräußerungsgewinne Beiträge zahlen. Das gilt selbst dann, wenn die Firma nicht veräußert, sondern das Betriebsvermögen in das Privatvermögen des Versicherten überführt wird, so das Landessozialgericht Baden-Württemberg in einem Urteil vom 18. Oktober 2016 (L 11 KR 739/16).

Der 70-jährige Kläger war als Gastwirt freiwilliges Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse. Nachdem er sich dazu entschlossen hatte, seine Tätigkeit aufzugeben, suchte er nicht etwa einen Nachfolger. Er stellte den Betrieb vielmehr endgültig ein und überführte die Wirtschaftsgüter aus dem Betriebsvermögen, ebenso wie das Betriebsgrundstück, in sein Privatvermögen.

Doppelte Begehrlichkeit

Das für ihn zuständige Finanzamt behandelte den Fall wie eine Veräußerung. Den dadurch erzielten rechnerischen Gewinn in Höhe von rund 100.000 Euro musste der Ex-Gastwirt abzüglich eines Freibetrages von 45.000 Euro in voller Höhe versteuern.

Doch nicht nur das Finanzamt zeigte sich begehrlich, sondern auch die Krankenkasse des Klägers. Der berücksichtigte nämlich die verbleibenden 55.000 Euro bei der Bemessung der monatlichen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Zu Recht, urteilte das in erster Instanz mit dem Fall befasste Heilbronner Sozialgericht. Auch das von dem Kläger in Berufung angerufene Landessozialgericht Baden-Württemberg wies seine Klage gegen seine Kasse als unbegründet zurück.

Gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Bei der Berechnung der von freiwilligen Mitgliedern einer gesetzlichen Krankenkasse zu zahlenden Beiträge ist nach Ansicht der Richter die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Versicherten zu berücksichtigen.

Beitragspflichtig sei daher auch ein steuerlicher Veräußerungsgewinn bei einer Betriebsaufgabe, der als „Einnahme für den Lebensunterhalt verbraucht wird oder verbraucht werden kann“, so das Landessozialgericht.

Bei dessen Erfassung seien auch bisher nicht realisierte stillen Reserven zu berücksichtigen. Denn durch deren Aufdeckung komme es zu einem beitragsrechtlich zu beachtenden Vermögenszuwachs im Privatvermögen des Betroffenen.

Dass der Kläger seinen Betrieb nicht verkauft, sondern aufgegeben hat, spielt nach Ansicht der Richter bei der Beitragsberechnung keine Rolle. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls haben die Richter eine Revision zum Bundessozialgericht zugelassen.