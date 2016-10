Beim Tarifpartnermodell zeichnen sich Konturen ab

7.10.2016 – Sozialministerium und Finanzministerium lassen sich in Sachen Tarifpartnermodell nur sehr begrenzt in die Karten schauen, wie sich bei einer Aba-Tagung in Bonn zeigte. Letztlich wird der Ball den Tarifpartnern – Gewerkschaften und Arbeitgebern – zugespielt. Erwartungen, die Bundesregierung werde noch kommende Woche einen Referentenentwurf rechtzeitig vor der letzten großen Runde des Rentendialogs vorlegen, wurden eher enttäuscht. Es zeichneten sich lediglich Umrisse einer möglichen gesetzgeberischen Ausgestaltung ab.

Beim sogenannten Tarifpartnermodell zur stärkeren Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) unter kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) sowie Geringverdienern (VersicherungsJournal 26.9.2016) lassen sich die Verantwortlichen nur vage in die Karten schauen.

Auf einer gestern in Bonn stattfindenden Aba-Tagung der Fachvereinigung Mathematische Sachverständige wurde schnell klar, dass sich die Vertreter des federführenden Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) bedeckt halten würden.

Marcus Leven (Bild: Brüss)

Marcus Leven vom BMAS machte zudem Hoffnungen zunichte, dass ein Referentenentwurf bereits Ende kommender Woche und damit rechtzeitig zum abschließenden Rentendialog von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) in der Folgewoche vorliegen wird.

„Wir schaffen ein Paralleluniversum“

Leven sagte, es sei richtig, wenn der Chef der Aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., Heribert Karch, davon spreche, dass die Bundesregierung den Ball den Tarifpartnern zuspiele. „Es ist ein Angebot. Es wird sich zeigen, wie der Ball aufgenommen wird.“

Karch sagte in einer Diskussionsrunde, die Reichweite des Tarifpartnermodells werde begrenzt sein. Wie weit es sich in der Fläche verbreiten werde, wisse man nicht. „Wir schaffen ein Paralleluniversum“, sagte das Vorstandsmitglied mit Blick auf die bestehenden Durchführungswege in der bAV.

Der Weg führt ohne Garantien zur Zielrente

Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase mache die Zusage von Garantien keinen Sinn mehr, waren sich eigentlich alle Diskussionsteilnehmer einig. Über Beitragszusagen soll vielmehr eine Zielrente erreicht werden. Die Arbeitgeber der KMU sollen damit umworben werden, dass für sie ein „Pay und forget“ gilt und sie keine Haftung übernehmen müssen.

Die Spielregeln würden zudem die Tarifpartner festlegen, wobei eine Allgemeinverbindlichkeits-Regelung für eine Branche und/oder eine Öffnung des Angebots für nicht tarifgebundene KMU helfen könnte, wie Leven weiter erläuterte.

Geringverdienern soll die bAV schmackhaft gemacht werden

Nach Aussage von Christine Harder-Buschner vom BMF soll für Geringverdiener und deren Arbeitgeber ein möglichst unbürokratisches und einfaches Zuschussmodell entwickelt werden. Dabei gehe es ausschließlich um Arbeitgeberbeiträge zur bAV in allen Durchführungswegen.

Christine Harder-Buschner (Bild: Brüss)

Angedacht sei ein jährlicher Zuschuss zwischen 240 und 480 Euro, für die der Arbeitgeber eine Rückvergütung über 30 Prozent auf seine Steuerschuld erhalten soll. Bei einem Zuschuss von 240 Euro wären dies 72 Euro zulasten der Steuer.

Über die Einkommenshöhe, bis zu der Geringverdiener begünstigt würden, müsse politisch entschieden werden. Im Gespräch seien 1.800 bis 2.000 Euro. Die maximale Obergrenze wäre aber ein Monatseinkommen von 2.500 Euro, sagte Harder-Buschner.

Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kommunikation

Weitgehend einig waren sich die Diskussionsteilnehmer, dass der Schlüssel für eine erfolgreiche Verbreitung der bAV unter den KMU und Geringverdienern in einer klaren und transparenten Kommunikation liegt. Eine Zielrente ohne Garantien durch eine reine Beitragszusage müsse den Arbeitnehmern in der aktuell anhaltenden Niedrigzinsphase verständlich dargestellt werden.

Für Kerstin Schminke, Vorstandsmitglied der IG Metall, muss das Gesamtpaket passen. Bislang seien aber durchaus gute Chancen für die Arbeitnehmer durch das Tarifpartnermodell zu erkennen.

Auch für Dr. Claudia Picker von der Bayer AG gibt es eine ganze Reihe von positiven Aspekten. Auch wenn diese weniger für ihr Unternehmen, das seinen Beschäftigten seit über 100 Jahren eine Pensionskasse anbietet, eine Rolle spielen dürften. Aber Picker sieht ebenfalls die Notwendigkeit, dass im Niedrigzinsumfeld die Haftung der Arbeitgeber bei der Zielrente entfallen muss. Auch die gezielte Förderung von Geringverdienern mache Sinn.