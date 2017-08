Bei der Zielrente geht es an die Feinarbeiten

31.8.2017 – Die Zielrente: reine Beitragszusage ohne Garantien mit Enthaftung des Arbeitgebers – was sich vergleichsweise simpel anhört, erfordert doch eine Reihe von Ausgestaltungen. Einiges werden die Tarifparteien festlegen müssen, anderes muss juristisch interpretiert werden.

Die Zielrente dürfe nicht auf Basis der Sterbetafeln der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) kalkuliert werden, berichtete Stefan Oecking, Partner der Mercer Deutschland GmbH, gestern auf einer Fachkonferenz in Köln.

Anders kalkulieren

„Die DAV-Sterbetafeln sind kein Best Estimate“, so Oecking. Dies hatte der Gesetzgeber für die Zielrente festgelegt. Je nach Zusammensetzung des Kollektivs könnten die auf Rentenversicherungs-Daten basierenden Heubeck-Tafeln angewendet werden.

Stefan Oecking (Bild: Lier)

Natürlich könne die kalkulierte von der eingetretenen Sterblichkeit auch beim Best-Estimate-Ansatz abweichen, aber dies „nur zufällig und nicht systematisch“. Mit Blick auf die in den DAV-Tafeln unterstellte lange Lebenszeit sagte er, der Gesetzgeber habe gewollt, dass die „Anfangsrenten vernünftige Höhen haben“.

Dietmar Keller, Referatsleiter des Grundsatzreferats für betriebliche Altersversorgung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), sagte: „Aufgabe der Bafin ist nicht die Sicherstellung möglichst stabiler Renten oder gar die Vermeidung von Rentenkürzungen.“

Vielmehr werde auf Basis „umfangreicher Berichtspflichten“ geprüft, ob im Tarifvertrag sowie in der Durchführungs-Vereinbarung alles vereinbart worden sei und dies dann auch „konsistent umgesetzt“ werde.

Kein echtes Fachwissen verlangt

Die Zielrente habe bei der Aufsicht eine hohe Priorität, so Keller, der die Tarifparteien und potenziellen Anbieter einlud, frühzeitig das Gespräch mit der Aussicht zu suchen. Denn bei der Ausgestaltung der neuen Zusageform gibt es noch viel Handlungsspielraum.

Dietmar Keller (Bild: Lier)

Bei Pensionskassen und Pensionsfonds seien die spezielle Infopflichten aus der neuen EbAV-ll-Richtlinie teils vorgezogen worden. Diese ergänzten aber nur die Information bei betrieblicher Altersversorgung nach § 144 VAG sowie die Informationsverordnung.

Der Aufsicht zufolge müssen die Anbieter die Anwärter der Zielrente über deren (individuelles) Versorgungskapital sowie der daraus entstehenden lebenslangen Rente, die gezahlten Beiträge und die Rendite der Kapitalanlage informieren und „ausdrücklich“ auf das Fehlen der Garantie hinweisen. Gestalten die Tarifparteien das Kollektiv mit sogenannten Puffern aus, kann darüber informiert werden.

Viele Informationen

Rentnern muss unter anderem die Höhe des Kapitaldeckungsgrades ist. Zudem muss eine Einschätzung abgegeben werden, ob und wann mit einer Anpassung der Rente zu rechnen sei. Wird die Rente gekappt, darf dies nur mit einem Vorlauf von drei Monaten geschehen.

Für die Durchführung können die Tarifparteien Kontrollorgane wie etwa Beiräte einsetzen. Die Mitglieder solcher Gremien müssten aber nicht den „fit and proper“-Anforderungen genügen, welche die Bafin sonst an Aufsichtsorgane stelle. „Die Tarifparteien haben nur Grundsatzentscheidungen wie jeder normale Versicherungsnehmer zu Rendite und Risiko zu treffen“, so Keller.

Fallstrick bei externen Vereinbarungen

Nicht alles, was die Tarifparteien für die Zielrente vereinbaren müssen, sei auch „tarifvertragstauglich“, meint Marco Herrmann, Leiter Strategie, Recht und Kommunikation des BVV Versicherungsvereins des Bankgewerbes a.G. Werde die Zielrente im Tarifvertrag nur kurz festgelegt, sei die Akzeptanz bei allen Beteiligten höher, als wenn detailliert formuliert werde.

Marco Herrmann (Bild: Lier)

Der Willen der Beteiligten solle besser in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung, die eine „individuelle Übersetzung“ ins einzelne Unternehmen erlaube, geregelt werden, so Herrmann. „Doch hier gibt es einen Fallstrick“, warnte er.

Derartige Vereinbarungen bedürfen normalerweise Allgemeiner Geschäftsbedingungen. „Damit sind Inhaltskontrollen möglich, insbesondere, wenn es knallt“, so Herrmann. Über diesen Weg hatte der Bundesgerichtshof die Zusatzversorgung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) kassiert (VersicherungsJournal Medienspiegel 10.3.2016).

Dieses Risiko lasse sich minimieren, wenn der Tarifvertrag über die reine Beitragszusage auf die weiteren zwischen den Tarifparteien und der Versorgungseinrichtung geschlossenen Vereinbarungen verweise. Dann hätten nämlich auch diese Vereinbarungen, die das Versorgungsverhältnis detailliert regelten, teil am Privileg des § 310 Absatz 4 (1) BGB, das Tarifverträge von der AGB-Kontrolle ausnehme.

Verbreiterung, nicht Sanierung

Michael Mostert, Tarifjurist der IG BCE Industriegewerkschaft Bergbau, Energie, Chemie, warnte davor, den Tarifparteien bei der Zielrente „weitere Lasten aufzubürden“. Das Ziel des Gesetzgebers sei, mit dieser Zusageform die Versicherungsdichte zu erhöhen, nicht bestehende Altersvorsorge-Einrichtungen zu sanieren.

Michael Mostert (Bild: Lier)

Würden künftig bereits bestehende Altersvorsorgelösungen überführt, bestünde die Gefahr der Verschlechterung für die Arbeitnehmer. Dies gelte zumindest für die Beschäftigten der IG BCE, bei denen viele einen höheren Arbeitgeberzuschuss erhielten, als er bei der Zielrente Pflicht sei.

Ab 2019 müssen die Arbeitgeber die Zielrenten mit 15 Prozent bezuschussen, wenn sie durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungs-Beiträge einsparen. Diese Pflicht gilt ab 2022 auch für bestehende Versorgungssysteme mit Ausnahme der Durchführungswege der Direktzusage und Unterstützungskasse (VersicherungsJournal 28.8.2017). Daher fordert Mostert, dass die Arbeitnehmer bei einer Überführung ihrer bestehenden Altersvorsorge zustimmen müssen.