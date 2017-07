Auszeichnungen für die Assekuranz

21.7.2017 – Der Maklerpool Conceptif wurde im Assekurata-Folgerating mit vier von fünf Sternen ausgezeichnet. Bei den diesjährigen German Brand Awards gab es ein „Special: Versicherer 2017“. Die Preisträger sind der HDI, die Versicherungskammer Bayern, die Stuttgarter, die WWK, die Monuta, die Signal Iduna, die Swiss Life, die Barmenia, die LV 1871, die Axa und die Zurich. Mit seinem Konzept für individuelle bAV-Produkte für Unternehmen gehört das GPI-Service-Center zu den Top-100-Innovatoren dieses Jahres.

Die Conceptif AG wurde im Folgerating der Assekurata Solutions GmbH mit dem Urteil „sehr gut“ und damit mit vier von fünf zu erreichenden Sternen bewertet. Dies teilte das Analyse- und Beratungshaus gestern in einer Pressemeldung mit.

Für die Bewertung machten im Rahmen einer Online-Befragung über 200 angebundene Partner des Pools Angaben zu ihren Erfahrungen mit Concetif. Dabei zeigte sich, dass der überwiegende Teil der Vertriebspartner sehr zufrieden mit dem Serviceangebot des Unternehmens ist, heißt es in der Beurteilung.

14,6 beziehungsweise 42,7 Prozent der befragten Makler beurteilten die Serviceleistungen des Pools als „ausgezeichnet“ beziehungsweise „sehr gut“. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen insgesamt bewerteten 60,7 Prozent der Makler mindestens mit „sehr gut“, heißt es weiter. 71,4 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass sie den Pool „bestimmt“ oder „sehr wahrscheinlich“ weiterempfehlen würden.

Versicherer mit German Brand Award ausgezeichnet

Bei den diesjährigen German Brand Awards des Rates für Formgebung und des German Brand Instituts wurden in einem „Special: Versicherer 2017“ zahlreiche Versicherungs-Unternehmen für ihre Apps, Kampagnen oder Messeauftritte ausgezeichnet.

Prämiert wurden diese in der Wettbewerbsklasse „Excellence in Branding Strategy, Management and Creation“.

HDI holt zahlreiche Auszeichnungen

Die HDI Versicherungen sahnten gleich fünf goldene Marken-Auszeichnungen ab. Zum einen erhielt der Versicherer einen Award für sein „Vermittlerportal.mobil“, das laut Jurorenbegründung Vertriebspartnern ein umfassendes Kunden-Managementsystem bietet.

Auch die HDI-Schaden-App „HDI hilft“ (VersicherungsJournal 2.5.2016) wurde als mobile Anwendung ausgezeichnet. Mit dieser App im Push-Verfahren könnten Kfz-Kunden und Anspruchsteller Informationen zu ihrem Schadenfall übermitteln und den aktuellen Bearbeitungsstatus verfolgen.

Die Website des Versicherers konnte bei den Preisrichtern ebenfalls punkten. Sie sei bedarfsgerecht und kundenorientiert, heißt es in der Beschreibung auf der Award-Seite. Als viertes überzeugte die HDI-Arbeitgeber-Plattform „bAVnet“. Hier können Arbeitgeber bestehende Verträge in der betrieblichen Altersversorgung einsehen und Veränderungen erfassen (VersicherungsJournal 28.10.2015).

Die HDI Vertriebs AG erhielt die Auszeichnung in der Unterkategorie „Brand Showrooms & Point of Sales“. Sie mache ihre Berater fit für den digitalen Vertrieb, heißt es.

Die besten Markenkampagnen und -konzepte

Unter dem Motto „zum Wohle des bayrischen Volkes“ gestaltete die Versicherungskammer Bayern (VKB) ihre aktuelle Markenkampagne und wurde dafür mit einem goldenen German Brand Award ausgezeichnet. Die Kampagne bringe den traditionellen Grundgedanken der VKB in die moderne Zeit, heißt es in der Beschreibung.

Der futuristische Zug in der Kampagne zum Vorsorgeprodukt „index-safe“ der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. unterstreiche – so die Jurybewertung – „den Anspruch einer wegweisenden Produktinnovation sowie das Know-how aller Mitarbeiter.“ Der Zug symbolisiere die Botschaft „einsteigen und das Vorsorgeziel bequem […] erreichen.“ Deshalb erhielt die Stuttgarter für diese Kampagne einen Marken-Preis in Gold.

Die WWK Versicherungen wurden für ihre Markenstrategie mit dem Versprechen eines „Highclass-Service“, der bereits mehrfach auch durch andere Organisationen prämiert wurde, mit einem goldenen German Brand Award belohnt. Und die Monuta Versicherung, Anbieter von Trauerfallvorsorge, habe ihre Markenstrategie so ausgelegt, dass Selbstbestimmtheit über den Tod hinaus positiv vermittelt werde, findet die Jury in ihrer Award-Begründung für eine Gold-Auszeichnung.

Ausgezeichnete Apps und Gestaltungskonzepte

Die Ergo Beratung und Vertrieb AG erhielt für ihre Anwendung „Ergo Pro-thek App“ einen German Brand Award in Gold. „Nach dem Motto ‚informieren, motivieren und inspirieren‘ versorgt die ‚Ergo Pro-thek App‘ ihre Vertriebsmitarbeiter mit medial und redaktionell ansprechend aufbereiteten Informationen rund um Produkte und Services und fördert damit in hohem Maße den Vertriebsprozess“, heißt es in der Begründung der Juroren.

Auch die Signal Iduna Gruppe wurde für eine App „golden prämiert“. Die Telematik-Anwendung „Sijoux App Drive“ richtet sich gezielt an junge Fahrer und berechnet anhand des Fahrverhaltens einen individuellen Versicherungsbeitrag, heißt es in der Bewertung der Preisrichter. Zudem wurde das neue und einheitliche Einrichtungskonzept der Signal-Iduna-Geschäftsstellen ausgezeichnet.

Für ihre Messeauftritte auf der letztjährigen DKM-Messe erhielten die Swiss Life AG und die Barmenia Versicherungen eine der begehrten goldenen Marken-Auszeichnungen. Die Swiss Life gestaltete ihren Stand im Stil einer Almhütte. Die Barmenia präsentierte sich mit einem aufblasbaren und wiederverwendbaren Messestand.

Letztere Versicherungs-Gesellschaft erhielt darüber hinaus einen Preis in Gold für ihre nachhaltige Unternehmensführung. Der Versicherer würde dabei nicht nur seiner ökologischen sondern auch seiner sozialen Verantwortung gerecht, heißt es.

Moderne Internetauftritte und Kundenkommunikation

Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München wurde vom Rat für Formgebung für ihr Online-Portal Vorsorgeweitblick prämiert. Die Informationsplattform rund um das Thema Altersvorsorge und Sterbegeld, Bestattung und Erbe wecke Aufmerksamkeit und den Bedarf bei den Kunden, heißt es in der Beschreibung für die Prämierung in Gold.

Im Zuge einer Beitragsanpassung richtete die Axa Krankenversicherung AG eine individuell auf den jeweiligen Kunden angepasste Informationsseite über die Beitragsveränderung ein. Für diese digitale Kunden-Kommunikation erhielt der Versicherer ebenfalls einen goldenen German Brand Award.

Eine Markenauszeichnung in Silber erhielt die Zurich Gruppe Deutschland für ihre crossmediale Olympia-Kampagne aus dem Jahr 2016 mit Diskuswerfer Robert Harting als Testimonial. „Mit dem Online-Video haben wir an unseren Unternehmens-Claim ‚Für alle, die wirklich lieben‘ angeknüpft und so unsere Partnerschaft mit der Deutschen Olympiamannschaft erneuert, […]“, erklärt Annika Kristina Bäcker, Leiterin Marketing bei Zurich, in einer Pressemeldung zur Auszeichnung.

Mit bAV zum Top-Innovator 2017

Der GPI-Service-Center e. K. gehört mit ihrem bAV-Konzept für Unternehmen in diesem Jahr zu den 100-Top-Innovatoren des deutschen Mittelstands. Das Unternehmen wurde im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit der Compamedia GmbH mit dem zum 24. Mal vergebenen Top-100-Siegel ausgezeichnet. In dem Auswahlverfahren überzeugte GPI in den Kategorien „Innovationserfolg“ und „Außenorientierung / Open Innovation“.

„Dass gerade mal 30 Mitarbeiter schon mehr als 350 bAV-Projekte für Firmen mit 10 bis 3.000 Beschäftigten realisiert haben – und das in kürzester Zeit – ist auch den eigens entwickelten Reporting-Tools zu verdanken: Alle Prozesse werden digital aufgezeichnet und dem Kunden tagesaktuell als Dokumentation zur Verfügung gestellt“, heißt es in der Begründung der Jury.

GPI erstellt seit 25 Jahren Konzepte für die betriebliche Altersversorgung (bAV) für mittelständische Unternehmen, heißt es auf der Homepage des Anbieters. Auf Basis selbst entwickelter Modelle und Beratungsprozesse entstehen firmeneigene bAV-Konzepte, die den Unternehmen dabei helfen sollen, sich als „attraktiver Arbeitgeber“ am Markt zu platzieren, heißt es weiter.