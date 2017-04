Aufsicht nimmt Fondspolicen ins Visier

28.4.2017 – Zahlungen von Asset-Management-Dienstleistern an Versicherungs-Unternehmen könnten nachteilige Auswirkungen auf Versicherungsnehmer haben, heißt es in einem neuen Bericht der europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa. Solche Zahlungen seien weit verbreitet, ein großer Teil werde in Fonds investiert, die höhere finanzielle Anreize und Vergütungen bieten.

Schon in ihren letzten „Consumer Trend Reports“ (VersicherungsJournal 19.12.2016) hatte die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) von möglichen Interessenkonflikten im Zusammenhang mit fondsgebundenen Versicherungsprodukten gesprochen.

Laut dem letzten Report vom Dezember 2016 wurde von manchen nationalen Behörden etwa berichtet, dass es Situationen gebe, in denen Kosten und Gebühren nicht ausreichend transparent seien, und dass Interessenkonflikte bei der Auswahl der unterlegten Fonds entstehen können.

Der damalige Report hatte zum Beispiel namentlich Großbritannien genannt, wo die nationale Behörde manche Vergütungsvereinbarungen beobachtet habe, durch die potenzielle Interessenkonflikte geschaffen würden.

„Review“ untersucht Ansatzpunkte für Interessenkonflikte

Dieser Thematik ist die Eiopa nun in einer „Review“ nähergetreten. Sie hat in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht untersucht, inwieweit die Beziehungen zwischen Versicherungs-Unternehmen und Anbietern von Asset-Management-Dienstleistungen Fragen für den Verbraucherschutz aufwerfen.

Konkreter gesagt, geht es um für Verbraucher nachteilige Interessenkonflikte, die entstehen könnten, wenn Asset Manager finanzielle Anreize und Vergütungen an Versicherer zahlen. Vergütungen zwischen Versicherern und Vermittlern beziehungsweise hauseigenem Vertrieb sind nicht Gegenstand der Studie.

Eiopa schätzt Zahlungsvolumen auf 5,2 Milliarden Euro

Zahlungen zwischen Asset-Managern und Versicherungs-Unternehmen sind der Untersuchung zufolge weit verbreitet. 81 Prozent der Versicherer, die an der Studie teilgenommen haben, haben monetäre Incentives und Vergütungen erhalten.

Die Zahlungen beliefen sich 2015 in Summe auf 3,7 Milliarden Euro. Die Schätzung der Eiopa für den Gesamtmarkt liegt bei 5,2 Milliarden Euro.

Ein Viertel gibt Zahlungen vollständig an Kunden weiter

Zu einem signifikanten Teil werde von Versicherungs-Unternehmen in Fonds investiert, die höhere finanzielle Anreize und Vergütungen bieten.

Rund 70 Prozent der Versicherer aus der Studie legen gegenüber den Versicherungsnehmern die erhaltenen finanziellen Incentives und Vergütungen nicht offen, rund 60 Prozent behielten die Incentives und Vergütungen ein, berichtet die Aufsichtsbehörde weiter.

Jeder vierte Versicherer – dies entspreche 30 Prozent des gesamten Volumens – reiche die erhaltenen Zahlungen zur Gänze an den Versicherungsnehmer weiter.

Richtlinien existieren, werden aber sehr unterschiedlich angewandt

Typischerweise, so die Eiopa, gibt es bei Versicherern Richtlinien, die sicherstellen sollen, dass im besten Interesse der Kunden gehandelt wird, speziell im Hinblick auf Interessenkonflikte. Die Umsetzung dieser Richtlinien variiere allerdings erheblich.

In manchen Fällen sei die Auswahl von Asset-Managern und Investments durch bestehende Geschäftsbeziehungen eingeschränkt und folge nicht den Anforderungen ordentlicher Governance-Verfahren.

Ein Viertel der Versicherer habe kein förmliches Verfahren für die Auswahl von Investmentvehikeln, bei 32 Prozent gebe es innerhalb des Unternehmens keine Monitoring-Prozesse.

Nachteile Folgen für Verbraucher möglich

Welche negativen Folgen können sich nun für Kunden ergeben? Der Bericht führt unter anderem an, dass die Incentives und Vergütungen indirekt höhere Kosten für den Versicherungsnehmer nach sich ziehen können.

Auch könne es beispielsweise dazu kommen, dass der Kunde nicht die an sich für ihn passendsten Vehikel auswählt, wenn das Angebot auf der Höhe der an den Versicherer gezahlten Incentives und Vergütungen basiere beziehungsweise überhaupt auf diese Weise eingeschränkt wird.

Aufsicht prüft nun Notwendigkeit von Maßnahmen

Bild: Eiopa

„Die aufgezeigte Praxis lassen Bedenken rund um mögliche Interessenkonflikte aufkommen, die das Funktionieren des Marktes erheblich unterminieren und zu Nachteilen für Konsumenten führen könnten, wenn man sich nicht angemessen mit ihnen befasst“, kommentiert der Eiopa-Vorsitzende Gabriel Bernardino die Analyse.

Die Aufsicht prüfe nun, ob neben den regulatorischen Änderungen, die bereits auf dem Weg sind – gemeint sind die IDD und die Verordnung über Basisinformationsblätter für Kleinanleger- und Versicherungs-Anlageprodukte („Priips-Verordnung“) – Maßnahmen in Regulierung oder Aufsicht erforderlich sind, um Interessenkonflikte zu vermeiden oder zu entschärfen.

Studie erfasst rund 70 Prozent des Marktes

Die in Kooperation mit den nationalen Behörden erstellte Studie berücksichtigt Informationen von 218 Versicherern und von mehr als 1.800 Investmentvehikel. Außerdem wurden Anhaltspunkte erfasst, wie Versicherer ihre Produkte strukturieren und was sie tun, um Interessenkonflikte hintanzuhalten.

Räumlich schließt die Untersuchung 28 der 31 Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island und Zypern sind nicht erfasst) ein. Referenzzeitraum ist das Jahr 2015. Laut der Eiopa repräsentieren die berücksichtigten Unternehmen, gemessen am verwalteten Vermögen per Ende 2014, rund 70 Prozent des gesamten Fondpolicen-Marktes.

Die „Thematic review on monetary incentives and remuneration between providers of asset management services and insurance undertakings“ kann als PDF-Dokument (1,7 MB) in englischer Sprache von der Website der Eiopa heruntergeladen werden.