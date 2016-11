Auffahrunfall wegen eines Vögelchens

21.11.2016 – Kommt es zu einem Auffahrunfall, weil der Vorausfahrende unvermittelt wegen eines Kleintiers bremst, so ist eine Haftungsverteilung von 70 zu 30 Prozent zulasten des Auffahrenden angemessen. Das hat das Landgericht Duisburg mit einem jetzt bekannt gewordenen Urteil vom 30. Juni 2016 entschieden (12 S 118/15).

Die Klägerin war mit ihrem Personenkraftwagen unterwegs, als das vor ihr fahrende Fahrzeug ohne einen für sie ersichtlichen Grund plötzlich stark abgebremst wurde. Sie schaffte es nicht, rechtzeitig auf das Bremsmanöver zu reagieren und fuhr auf das Auto des Vordermanns auf.

Bremsmanöver für einen Vogel

Wie sich herausstellte, wurde das vorausfahrende Fahrzeug deswegen so stark abgebremst, weil dessen Fahrer verhindern wollte, einen Vogel zu überfahren. Darin sah die Klägerin einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Sie machte daher ihren durch den Unfall entstandenen Schaden in Höhe von etwas mehr als 2.400 Euro gegenüber dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Vorausfahrenden geltend.

Dieser schloss zwar ein Mitverschulden seines Versicherten an dem Unfall nicht ganz aus. Die überwiegende Verantwortung treffe jedoch die Klägerin. Der Versicherer beteiligte sich daher lediglich mit einer Quote von 30 Prozent an deren Aufwendungen.

Zu Recht, befand das schließlich mit dem Fall befasste Duisburger Landgericht. Es wies die Klage der Frau auf Erstattung ihres restlichen Schadens als unbegründet zurück.

Fehlender Grund

Die Richter zeigten sich davon überzeugt, dass es ohne das plötzliche Bremsmanöver des Beklagten nicht zu dem Auffahrunfall gekommen wäre. Da das Bremsen aus einem nicht verkehrsimmanenten Grund erfolgte und somit nicht erforderlich war, trifft ihn auf jeden Fall ein Mitverschulden an dem Unfall.

Denn wer vorausfährt darf gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 StVO ohne einen zwingenden Grund nicht stark bremsen. Das gilt nach Ansicht des Gerichts zum Beispiel auch bei einem Bremsmanöver wegen eines Kleintiers.

Sachgerechte Quote

Der Klägerin warfen die Richter jedoch ebenfalls einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung vor. Denn gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 StVO muss der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug in der Regel so groß sein, dass auch dann hinter diesem gehalten werden kann, wenn es plötzlich abgebremst wird.

Es müsse folglich davon ausgegangen werden, dass die die Klägerin entweder nicht den nötigen Sicherheitsabstand eingehalten hat oder es an der erforderliche Aufmerksamkeit hat fehlen lassen. Sie sei daher überwiegend für den Auffahrunfall verantwortlich. Die von dem Versicherer des Beklagten vorgenommene Quotierung hielten die Richter für sachgerecht.