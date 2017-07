Auf die IT in der Versicherung kommt eine neue Rolle zu

1.8.2017 – Von den Transformations-Prozessen der Digitalisierung sind alle Unternehmensbereiche der Versicherungswirtschaft betroffen, resümiert der Softwarehersteller Guidewire in einem Dossier. Personalisierte Produkte, mobile und vielfältige Kommunikationskanäle sowie schneller Service sind drei Erfolgsfaktoren, um den digitalen Kunden zu begeistern. Innerhalb des Unternehmens muss die IT-Abteilung vom Dienstleister zum Innovator und in alle Unternehmensprozesse eingebunden werden. Abteilungsübergreifende Teams sollen Projekte vorantreiben. Geeignetes IT-Fachpersonal wird in vielen Branchen gesucht und ist daher rar und begehrt.

Alle Bereiche und Abteilungen eines Versicherungs-Unternehmens sind von Veränderungen im Zuge der Digitalisierung betroffen. Ganz besonders gilt das jedoch für die Abteilungen der Informationstechnologie (IT), heißt es im Dossier „Die Chancen der IT bei der digitalen Transformation von Versicherern“ des Softwareunternehmens Guidewire Software Inc.

4,4 Milliarden Euro IT-Investition

Mit den zunehmenden Anforderungen der Branche und den neuen Kundenbedürfnissen verändert sich nicht nur der Umfang, sondern auch das Selbstverständnis sowie der Aufgabenbereich der IT-Abteilungen, heißt es.

Die Guidewire-Autoren stellen fest, dass der Fokus der digitalen Entwicklung auf einem ganzheitlichen Unternehmensprozess liegt, bei dem alle am Versicherungs-Lebenszyklus Beteiligten miteinander interagieren. Im Mittelpunkt steht der Kundennutzen.

Diese Transformation hat bereits zu größeren Investitionen geführt. Laut den „IT-Kennzahlen 2014-2016“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) flossen im Jahr 2015 rund 4,4, Milliarden Euro in die IT der Versicherer. Damit sind die Kosten für diese Abteilungen innerhalb der Jahre 2012 bis 2015 um eine halbe Milliarde Euro angestiegen.

Ziel ist es, die Produktivität und die Effizienz im Versicherungsbetrieb, die maßgeblich durch die IT beeinflusst und unterstützt werden, zu steigern, heißt es im Bericht des GDV.

Drei Erfolgsfaktoren für digitales Kundenerlebnis

Um darüber hinaus nach außen hin den Service zu stärken und den digitalen Kunden zu begeistern, braucht es laut Guidewire drei Erfolgsfaktoren. Zum einen würden Kunden personalisierte Produkte wollen, die zu ihren Wünschen und Anforderungen passen.

Zudem muss ein angebotener Dienst mobil nutzbar sein sowie über vielfältige Kommunikationskanäle verfügen. Der dritte Faktor ist Schnelligkeit. Der Kundenservice muss eine rasche Bearbeitung der Kundenanliegen gewährleisten. Diese drei Faktoren verändern auch die Funktion der IT-Abteilung weg vom Dienstleister hin zum Innovationstreiber, heißt es im Dossier.

IT wird zur aktiven, gestalterischen Abteilung

IT-Manager müssen in sämtliche Unternehmensprozesse einbezogen werden, um ein strategisches, digitales Geschäftsmodell entwickeln zu können. Neue Geschäftsmuster und Innovationen sind heutzutage technologiegetrieben, was sich in der Unternehmens-Organisation wiederspiegeln sollte, finden die Autoren.

Dafür muss nicht nur die Unternehmensführung der IT neue Möglichkeiten und Arbeitsfelder präsentieren. Die IT selbst muss die Prozesse und Bedürfnisse der anderen Abteilungen besser verstehen lernen, heißt es weiter.

Aus diesem Grund müssen interdisziplinäre, abteilungsübergreifende Teams zusammenarbeiten und neue Strategien entwickeln. Diese Teams sollen über den Umfang und die Anforderungen an ihre Projekte selbst entscheiden können, schnell Ergebnisse liefern, bei denen dann Fehler früh behoben oder eliminiert werden können. Das „macht die Projekte schnell, flexibel und sehr erfolgreich“, meinen die Autoren.

Der Kampf um Talente

Um den zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein, muss neben der Digitalisierungs-Strategie auch geeignetes IT-Personal gefunden werden, wissen die Guidewire-Autoren. Das werde sich zunehmend schwieriger gestalten, denn IT-Fachkräfte seien branchenübergreifend begehrt. Das Softwareunternehmen spricht diesbezüglich vom „War for Talents“ – vom Kampf um Talente.

In den nächsten Jahren werden zudem die IT-Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, die die Systeme der Versicherer entwickelt haben. Gibt es keinen Nachwuchs, geht hier wichtiges Know-how verloren, heißt es im Dossier.

In ihrer Personalpolitik haben Versicherungs-Unternehmen bereits auf diese Problematik reagiert. So zeigen die „Sozialstatistischen Daten 2015 – Versicherungswirtschaft“ des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV), dass Informatiker und Mathematiker bei der Mitarbeitersuche zunehmend gefragt sind.

Die Zahl der Mathematiker erhöhte sich 2015 um 400 Personen beziehungsweise 7,7 Prozent auf 5.600 Beschäftigte, die der Informatiker um 300 Personen beziehungsweise zwölf Prozent auf 2.800 (VersicherungsJournal 19.8.2016).

51.000 IT-Stellen sind unbesetzt

Einen generellen Mangel an IT-Fachkräften bestätigte auch der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom). Zum Jahresende 2016 waren 51.000 Stellen in IT-Abteilungen von Unternehmen unbesetzt. Das ist der höchste Wert freier Stellen seit 2008 (45.000 freie Stellen) und ergibt einen Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (43.000).

„Ein Grund dafür ist, dass Unternehmen aus allen Branchen – auch aus der Versicherungswirtschaft – verstärkt IT-Spezialisten suchen“, erzählt Markus Humpert, Bereichsleiter Digitale Transformation beim Bitkom. Es gibt schlichtweg nicht genug Fachkräfte am Arbeitsmarkt, um die Nachfrage zu decken, teilte der Verband auf Nachfrage des VersicherungsJournals mit.

(Bild: Bitkom)

„Dabei fällt auf, dass Unternehmen, die nicht selbst in der ITK-Branche tätig sind, deutlich häufiger Software-Entwickler suchen als in der Vergangenheit. So geben 31 Prozent der Anwender-Unternehmen an, offene Stellen für Entwickler zu haben, vor zwei Jahren waren es erst 17 Prozent“, ergänzt Humpert.

Das deute darauf hin, dass die Digitalisierung ins Kerngeschäft vieler Wirtschaftszweige rücke. Die IT-Abteilung sei demnach nicht mehr nur für das Einrichten der Drucker zuständig, sondern entwickle selbst Lösungen und Anwendungen für das Unternehmen. Der Bitkom sieht im aktuellen Fachkräftemangel zudem sehr gute Berufsaussichten für Frauen in der IT.