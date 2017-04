Armuts- und Reichtumsbericht: Viele auf der Verliererstraße

13.4.2017 – Das Bundeskabinett hat gestern den von Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) vorgelegten, Fünften Armuts- und Reichtumsbericht (5. ARB) vorgelegt, dessen Formulierungen in Teilen in der Koalition zunächst kontrovers gesehen wurden. Die Linke spricht denn auch von Schönfärberei. Für Bündnis 90/Die Grünen macht der Bericht gleichwohl das Versagen der Bundesregierung deutlich. So sei die Kinderarmut auf einen Höchstwert gestiegen. Ministerin Nahles räumte ein, dass die unteren 40 Prozent der Beschäftigten 2015 real weniger verdient haben als Mitte der 1990er-Jahre. Sie plädiert für einen Pakt für anständige Löhne.

Der gestern vom Bundeskabinett beschlossene Armuts- und Reichtumsbericht „Lebenslagen in Deutschland“ beleuchtet auf 708 Seiten die soziale Lage in Deutschland. Analysiert werden die Themen Erwerbstätigkeit, die Einkommens- und Bildungssituation, die Gesundheit und das Wohnen der Menschen.

Die Linksfraktion wirft der Bundesregierung Schönfärberei vor, indem an früheren Entwürfen „streckenweise zu einer geschönten Darstellung der Wirklichkeit“ gegriffen worden sei. Deshalb verlangt Die Linke in ihrem Antrag (Bundestagsdrucksache 18/11796), dass der Bericht künftig von einer unabhängigen Sachverständigen-Kommission erstellt werden soll.

Der rentenpolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, kritisierte, dass die Kinderarmut in Deutschland auf einen „erschreckenden Höchstwert“ gestiegen sei. Jedes fünfte Kind erlebe inzwischen Ausgrenzung und Armut. „Wir Grünen wollen gegen diese Missstände mit einem umfassenden Programm gegen Armut vorgehen.“

An den unteren Einkommensbeziehern geht der Aufschwung vorbei

Bundesarbeits- und -sozialministerin Andrea Nahles (SPD) räumte ein, dass die unteren 40 Prozent der Beschäftigten 2015 real weniger verdient hätten als Mitte der 1990er-Jahre. „Wenn sich harte Arbeit für die, die klein anfangen müssen, kaum auszahlt, schadet das uns allen“, erklärte Nahles.

Sie wünschte sich einen „Pakt für anständige Löhne – im Handel etwa, in der Pflege oder bei anderen Dienstleistungen“. Mit der Einführung des Mindestlohns habe man die Schere wieder ein Stück weit schließen können. Die soziale Lage in Deutschland habe sich insgesamt verbessert, erklärte die Ministerin weiter.

Dem Bericht zufolge haben ökonomische Stabilität und kontinuierliches Wirtschaftswachstum zur höchsten Beschäftigtenzahl und niedrigsten Arbeitslosigkeit seit der deutschen Einheit geführt.

Seit 2005 habe sich die Zahl der Arbeitslosen in etwa halbiert und die Zahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten um sechs Millionen Personen erhöht (VersicherungsJournal 10.4.2017).

Das Nettogesamtvermögen der Deutschen erreicht 4,9 Billionen Euro

Andrea Nahles (Bild: Brüss)

Der Bericht zeigt Nahles zufolge aber auch, dass „es eine verfestigte Ungleichheit bei den Vermögen gibt“. Nach der Einkommens- und Verbraucherstichprobe summierte sich das Nettogesamtvermögen in Deutschland im Jahr 2013 auf rund 4,9 Billionen Euro. Damit verfügte theoretisch jeder Haushalt über ein Vermögen von 123.000 Euro.

Tatsächlich besitzt aber die untere Hälfte aller Haushalte nur rund ein Prozent des gesamten Nettovermögens. Die vermögensstärksten zehn Prozent der Haushalte können dagegen über mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens verfügen. Erbschaften und Schenkungen sorgen bei zwei Dritteln der Hochvermögenden für den Reichtum.

Und auch das oberste eine Prozent unter den Einkommensbeziehern musste zwar während der Finanzkrise einen Rückgang beim Bruttoeinkommen auf durchschnittlich 380.000 Euro hinnehmen. In den Jahren 2011 und 2012 sei die Schwelle von 400.000 Euro aber wieder überschritten worden.

Geringere Armutsgefährdung im Alter

Die Altersgruppe der über 65-Jährigen sei durchschnittlich etwas seltener armutsgefährdet als die Gesamtbevölkerung, stellt der Bericht fest. „Vielmehr stellt sich die materielle Versorgung der heute Über-65-jährigen sogar insgesamt günstig dar.“

Allerdings würden die Bürger das Risiko drohender Altersarmut als problematisch wahrnehmen. Auch stelle die gesellschaftliche Alterung an die sozialen Sicherungssysteme zunehmende Anforderungen.

Nach gestern vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichten Daten bezogen Ende vergangenen Jahres 525.595 Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht hatten, Leistungen der Grundsicherung. Ende 2015 waren es noch 536.121 gewesen. Auf Leistungen der Grundsicherung waren 2016 insbesondere Frauen (308.726) angewiesen.