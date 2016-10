Arm bleibt arm  und reich bleibt reich?

11.10.2016 – Die Einkommensverteilung in Deutschland hat sich in den letzten 25 Jahren verfestigt. Es wird immer schwieriger, aus der Armut herauszukommen, während gleichzeitig die Reichen auch ihren Reichtum festigen können. Dies ist das Ergebnis einer Studie des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI). Wolle man diese Entwicklung durchbrechen, dann seien eine stärkere Umverteilung über Steuern (höhere Erbschaftsteuer und Wiedereinführung der Vermögensteuer) und der Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit sowie die Beseitigung von Ungleichheiten im Bildungssystem dringend geboten.

WERBUNG

Arm bleibe arm und reich bleibe reich, resümmierten Professorin Dr. Anke Hassel, wissenschaftliche Direktorin des zur Hans-Böckler-Stiftung gehörenden Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) und die WSI-Verteilungsexpertin Dr. Dorothee Spannagel, gestern bei der Vorstellung des WSI-Verteilungsberichts 2016.

Anke Hassel, Dorothee Spannagel (Bild: Brüss)

Gleichzeitig seien die Abstände zwischen hohen und niedrigen Einkommen spürbar gewachsen, erklärte Hassel. „Bei der Einkommensungleichheit gemessen nach dem sogenannten Gini-Koeffizienten haben wir sogar den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2005 wieder überschritten“, sagte Hassel weiter.

Spannagel folgert aus den gewonnenen Daten, dass Bildung in Deutschland überdurchschnittlich stark vom sozialen Hintergrund des Elternhauses abhängig sei – und damit eben auch die soziale Position, die die Kindergeneration später einnehmen könne.

Wer von Abstieg bedroht sei, gehöre zu den Risikogruppen, die gering gebildet, geringfügig beschäftigt oder arbeitslos seien. Vor allem bei der Bildung müssten Chancengleichheit hergestellt werden. „Insbesondere das Schulsystem funktioniert wie eine große Sortiermaschine, die Kindern ihren späteren Platz in der Gesellschaft zuweist“, so Spannagel.

Jeder Zweite, der 2009 arm war, war es auch 2013

Ausgewertet wurden in der Studie die Ergebnisse des sogenannten Sozio-oekonomischen Panels (Soep), wobei die Ergebnisse der jährlichen Haushaltsstichproben bis 2013 vorliegen. Wer im Monat weniger als 60 Prozent des Medians aller Einkommen zur Verfügung hat, gilt danach als arm. Im Jahr 2013 lag das Median-Einkommen für einen Ein-Personen-Haushalt bei netto 19.597 Euro. Die Armutsgrenze lag entsprechend bei 11.758 Euro.

Zudem wurden weitere Einkommensgruppierungen gebildet: untere Mitte, obere Mitte, und wohlhabend. Wer im Monat über mehr als das Zweifache des Median-Einkommens verfügt, gilt als einkommensreich – und wer mehr als das Dreifache an Einkommen erzielt, als sehr einkommensreich.

Bild: WSI

Vergleicht man die Situation in Gesamtdeutschland im Jahr 2009 mit der im Jahr 2013, dann haben sich in dieser Zeitperiode 50 Prozent nicht aus der Armut befreien können. In der Vergleichsperiode 1991 bis 1995 hatte dieser Wert bei 42,4 Prozent gelegen.

Immerhin konnten sich im Zeitraum 2009 bis 2013 noch 36,2 Prozent in die untere Mitte und sieben Prozent in die obere Mitte verbessern. In der Vergleichsperiode hatten aber noch 46,9 Prozent der zuvor in Armut lebenden in die nächste Einkommensstufe und 7,7 Prozent sogar um zwei Einkommensstufen aufsteigen können.

WERBUNG

Sechs von zehn sehr Reichen bleiben sehr reich

Betrachtet man die Entwicklung an der Spitze der Einkommenspyramide, dann gelang es zwischen 2009 und 2013 fast 60 Prozent der sehr reichen Einkommensbezieher, ihren Status zu behalten. In der Vergleichsperiode 1991 bis 1995 schaffte dies „nur“ knapp über die Hälfte.

Einen „sozialen“ Abstieg von sehr reich auf reich mussten 25,1 Prozent in der Periode bis 2013 hinnehmen. In der Periode bis 1995 waren es 23,3 Prozent. Und für die ganz Reichen gab es 2013 praktisch keinen Abstieg in die Armut (0,4 Prozent) oder in die Einkommensgruppe der unteren Mitte (1,4 Prozent).

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: WSI)

WSI: Steuersystem zementiert soziale Ungleichheit

Neben Verbesserungen im Bildungssystem und bei der Bekämpfung vor allem von Langzeitarbeitslosigkeit fordert das WSI ein Umsteuern im Steuersystem. „Das derzeitige deutsche Steuersystem zementiert soziale Ungleichheit“, schreibt Spannagel in dem Bericht.

Insbesondere die niedrigen Steuersätze bei Schenkungen und Erbschaften führten dazu, dass soziale Ungleichheit über Generationen hinweg verfestigt werde. Flankiert werde müssten höhere Schenkungs- und Erbschaftsteuern durch die Wiedereinführung der Vermögensteuer, um die soziale Umverteilung von oben nach unten zu erhöhen.

Schließlich müssen auch eine sozialräumliche Aufspaltung in arme und reiche Stadtviertel durch eine kluge Wohnraum- und Städtebaupolitik entgegengewirkt werden. „Das Auseinanderfallen der Lebenswelten von Armen und Reichen muss aufgebrochen werden.“

Weitere Details können im WSI-Verteilungsbericht 2016 nachgelesen werden, der als WSI-Report Nr. 31, 10/2016 unter dem Titel „Soziale Mobilität nimmt weiter ab“ veröffentlicht worden ist und unter diesem Link als PDF-Dokument heruntergeladen werden kann.