Altersvorsorge: Nahles will Pflichtversicherung für Selbstständige

25.11.2016 – Bundesministerin Andrea Nahles (SPD) will heute Vormittagihr „Gesamtkonzept Alterssicherung“ vorstellen. Dem ging gestern Abend ein Renten-Gipfel im Kanzleramt voran. In der Generaldebatte im Deutschen Bundestag über den Etat der Arbeits- und Sozialministerin kündigte Nahles lediglich an, die Haltelinien beim Rentenniveau und der Beitragshöhe konkretisieren und eine Pflichtversicherung für Selbstständige auf den Weg bringen zu wollen. Nach Einschätzung der Grünen wird die geplante Lebensleistungsrente wegen der rigiden Rahmenbedingungen wohl nicht kommen.

Andrea Nahles (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales, will heute Vormittag in der Bundespressekonferenz ihr Rentenpaket präsentieren, das die Parteichefs von CDU, CSU und SPD sowie Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble beim Rentengipfel gestern Abend im Kanzleramt abgesegnet haben.

Pflichtversicherung für Selbstständige?

Andrea Nahles

Nahles sagte gestern in der Generaldebatte über den 137,6 Milliarden schweren Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) im Deutschen Bundestag, sie hoffe in der Frage einer Pflichtversicherung für Selbstständige noch auf ein gemeinsames Ergebnis.

Auch der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen (BMF), Jens Spahn (CDU), hatte gestern im ZDF-Morgenmagazin diese Frage als vordinglich bezeichnet.

Nahles hat bislang kontinuierlich die im Koalitionsvertrag vereinbarten Neuregelungen in der Alterssicherung abgearbeitet und geliefert (VersicherungsJournal 12.10.2016).

Heute wird der Bundesrat die Flexi-Rente endgültig verabschieden (VersicherungsJournal 22.11.2016) – und Verbesserungen in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und bei der Riester-Rente sind auf den Weg gebracht (VersicherungsJournal 7.11.2016). Die Ost-West-Rentenangleichung hängt an der Union.

Einigung erzielt

Hier hat es Medienberichten zufolge gestern am späten Abend auf dem Rentengipfel im Kanzleramt eine Einigung gegeben. Die Ost-West-Angleichungs soll demnach 2018 beginnen.

Die Höherbewertung der Ostlöhne bei der Rente soll sann bis 2025 vollständig abgeschmolzen sein, schreibt das Handelsblatt unter Verweis auf eine Meldung der Deutschen Presse-Agentur GmbH (DPA) aus Koalitionskreisen (VersicherugnsJournal Medienspiegel 24.11.2016).

Wo liegen die Haltelinien in der Rentenversicherung

Nahles kündigte in der Etatdebatte an, jetzt die von ihr geforderten Haltelinien beim Beitrag und Rentenniveau (VersicherungsJournal 2.11.2016) konkretisieren zu wollen. Die Linke forderte gestern vehement die Rückkehr zu einem Rentenniveau von 53 Prozent. 2015 lag es knapp unter 48 Prozent, wird aber in diem Jahr und im nächsten Jahr wieder auf gut 48 Prozent ansteigen (VersicherungsJournal 11.11.2016).

Finanzstaatssekretär Spahn hat sich wiederholt gegen Festlegungen ausgesprochen, die neue Milliardenlasten der jüngeren Generation etwa über Beitragserhöhungen aufbürden würden. Spahn sagte jetzt in dem ZDF-Interview, neben der Pflichtversicherung für Selbstständige müsse man sich vorrangig um Geringverdiener und Erwerbsgeminderte kümmern.

Der CDU-Sozialexperte Karl Schiewerling sagte in der Debatte, alle drei Säulen der Altersversorgung müssten sich mit der demografischen Entwicklung auseinandersetzen.

Er bezeichnete die Diskussion über die fragile Stabilität der Deutschen Rentenversicherung Bund als unerträglich. „Die umlagefinanzierte Rente ist kein Instrument gegen Altersarmut.“ Da müsse man eher bei Erziehung, (Aus-) Bildung und Qualifikation junger Menschen ansetzen.

Schiewerling: Rentendiskussion 2045/2050 muss offen geführt werden

Für den einflussreichen CDU-Politiker muss die Diskussion über die Altersversorgung über das Jahr 2030 hinaus bis 2045 oder gar 2050 offen geführt werden. Ein „Was-auf-keinen-Fall-geht“ dürfe es in den Diskussionen nicht geben. Dies gelte weder für das Rentenniveau noch für die Beitragshöhe oder die Regelarbeitszeitgrenze. „Es muss für alle Beteiligten finanzierbar bleiben“, sagte Schiewerling.

Er wies auch die häufig geäußerte Kritik an der Finanzierung der Mütterrente zurück. Im Haushalt 2017 seien hierfür 13,3 Milliarden eingestellt worden, die die Ansprüche auf Mütterrente auch abdecken würden. Zudem würden diese Mittel im Etat 2018 wie zugesagt um zwei Milliarden Euro aufgestockt werden.