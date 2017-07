Altersrenten in Österreich um 58 Prozent höher als hierzulande

7.7.2017 – In Österreich liegt die durchschnittliche monatliche Bruttorente um 58 Prozent höher als in Deutschland. Bei einem Vergleich müssen hier aber auch die unterschiedliche Beitragshöhe, die nachzuweisenden Beitragszeiten, die Breite der in die Systeme einzahlenden Personen und auch die demografische Entwicklung in beiden Nachbarländern mit in den Blick genommen werden, so die Deutsche Rentenversicherung Bund.

WERBUNG

Ein Vergleich der gesetzlichen Rentensysteme in Deutschland und Österreich ist hoch komplex. Schaut man allein auf die durchschnittliche monatliche Bruttorente, so liegt diese unter Berücksichtigung von 14 Zahlungen in Österreich bei 1.436 Euro und in Deutschland bei 909 Euro (zwölf Zahlungen). Der Unterschied macht beachtliche 58 Prozent aus, wie ein Vergleich der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) zeigt.

Unterschiede bei den Sozialabgaben

Bei einem Vergleich zu beachten ist aber auch, dass es in Österreich einen einheitlichen Beitragssatz von 22,80 Prozent gibt, wobei in der Regel die Arbeitgeber 12,55 Prozent und die Arbeitnehmer 10,25 Prozent tragen. Allerdings gibt es für bestimmte Gruppen auch hiervon abweichende Regelungen. In Deutschland zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils 9,35 Prozent – in der Summe also 4,1 Prozentpunkte weniger.

Dier erläutert Dr. Reinhold Thiede vom Geschäftsbereich „Forschung und Entwicklung“ der DRV gestern auf dem Pressefachseminar in Berlin unter Nutzung eigener Daten und Daten aus dem Statistischen Handbuch der österreichischen Sozialversicherung des Jahres 2016.

Man müsse aber auch den Blick auf die anderen sozialen Sicherungssysteme richten, so Thiede. So müsse der österreichische Staat in der Krankenversicherung hohe Zuschüsse gewähren, da der Beitragssatz bei nur 7,7 Prozent liege. In Deutschland beträgt dieser paritätisch finanzierte 14,6 Prozent. Hierzulande müssen die Versicherten noch kassenindividuelle Zusatzbeiträge leisten, die im Schnitt bei rund einem Prozentpunkt liegen (VersicherungsJournal 24.2.2017).

Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung liegt in Österreich mit 6,0 Prozent doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik. Als erhebliches Manko bezeichnete Thiede, dass es in Österreich keine verpflichtende Pflegeversicherung gebe, für die hierzulande 2,6 Prozent aufgebracht werden müssten.

Kleinstrenten drücken in Deutschland den Durchschnitt

Unterschiede gibt es auch bei den Wartezeiten. Wer in Deutschland fünf Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hat, der erwirbt bereits einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente. In Österreich beträgt die Wartezeit 15 Jahre. Würde in Deutschland die Wartezeit auf 15 Jahre angehoben, dann würde sich der Vorteil beim Rentenzahlvergleich auf 43 Prozent verringern.

Nach EU-Recht würde eine Person, die fünf Jahre in Deutschland und zehn Jahre in Österreich gearbeitet hat, einen Rentenanspruch auch in Österreich erwerben, wie Thiede weiter ausführte. Dabei würden allerdings beide Länder für die jeweiligen Beitragszeiten Rentenzahlungen leisten.

Ein wesentlicher Systemunterschied ist, dass in Österreich grundsätzlich alle Erwerbstätigen in die Rentenkasse einbezogen werden. In Deutschland sind dies im Wesentlichen nur die abhängig Beschäftigten.

Thiede verwies auf die Diskussionen im Inland, dass auch in Deutschland alle Selbstständigen eine Altersvorsorge nachweisen müssen. Offen sei nur, ob dies nur im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung oder auch auf freiwilliger Basis über andere Absicherungen erfolgen solle. Dieser Unterschied bei den Beitragszahlern mache etwa elf Prozent aus, sagte Thiede.

Zuwanderung stärkt in Österreich die Bevölkerungsstruktur

Einen weiteren Pluspunkt beim Vergleich der Rentensysteme erzielt Österreich gegenüber Deutschland durch die vergleichsweise günstigere demografische Entwicklung. Thiede verwies hier auf höhere Wanderungsgewinne.

Auf einen Menschen im Rentenalter kommen nach den Berechnungen in Österreich 3,4 Personen im Erwerbsalter; in Deutschland sind es nur 2,9 Personen. Dies macht einen Unterschied von 17 Prozent aus. In der Summe seien die höheren Renten in Österreich „aktuell finanzierbar“, sagte Thiede. Allerdings stelle sich die Frage der Nachhaltigkeit, wenn der erweiterte Personenkreis seine Rentenansprüche reklamiere.