Altersarmut: Schlagen Emotionen Argumente?

24.11.2016 – Der frisch wiedergewählte GDV-Präsident Dr. Alexander Erdland ging gestern auf dem Versicherungstag gegen das derzeit angeblich größte Risiko einer wachsenden Altersarmut argumentativ an. Aber Emotionen schlagen Argumente, wie neue Umfrageergebnisse zeigen. Und unter Hinweis auf die Brexit-Abstimmung erklärte Professor Klaus Schwab, die britische Regierung habe mit Argumenten gegen einen Ausstieg geworben. Die Austrittbefürworter hätten dagegen auf Emotionen gesetzt und gewonnen.

Gestern hatte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zum diesjährigen Versicherungstag geladen. Der frisch wiedergewählte GDV-Präsident Dr. Alexander Erdland (VersicherungsJournal 23.11.2016) gab in seiner Eröffnungsrede einen Abriss über angebliche, unnötige und unterschätzte Risiken als Herausforderungen für die Versicherungsbranche.

Zum Thema „Mit dem Risiko leben“ sagte Erdland: „Wir sind keine Angstmacher.“ Vielmehr seien die Versicherer Mutmacher, um Risiken auch abzusichern. Nun seien allerdings nicht alle Risiken gleichwertig.

Zu dem angeblich größten Risiko vieler Menschen – einer drohenden Altersarmut – sagte Erdland, derzeit müssten nur drei Prozent der Rentner Grundsicherung in Anspruch nehmen. Und im Durchschnitt verfüge ein Rentnerhaushalt mit zwei Personen über 2.500 Euro im Monat. Da könne man nicht von drohender Altersarmut sprechen.

Zunehmende Angst vor Altersarmut

Dem hielt Professor Dr. Renate Köcher vom Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) die Ergebnisse der Umfrage „Sicherheit, Risiken und Ängste in der Wahrnehmung der Deutschen“ entgegen, die am Rande des Versicherungstags veröffentlicht wurde.

Demnach sorgen sich derzeit 60 (2015: 54) Prozent der Befragten, dass sie ihren Lebensstandard im Alter nicht werden halten können. Und 40 (2015: 37) Prozent glauben, dass Einkommen und Lebensstandard sinken werden.

Emotionen schlagen Argumente

Für den Gastredner Professor Klaus Schwab, Präsident und Gründer des Weltwirtschaftsforums, liegt klar auf der Hand, dass Emotionen Argumente schlagen können. Dies habe sich bei der Brexit-Abstimmung gezeigt, als die Regierung von David Cammeron nur mit Argumenten gegen ein Verlassen der Europäischen Union argumentiert habe.

Die Ausstiegs-Befürworter hatten mit einem emotionalen Wahlkampf dagegen gehalten und gewonnen – mit ungewissen Auswirkungen auf die Finanz- und die Versicherungsbranche (VersicherungsJournal 27.6.2016, 4.7.2016).

Erdland hält Debatte über sinkendes Rentenniveau für übertrieben

In den Bereich der Risiken, die nicht sein müssten, sah Erdland die anhaltenden Diskussionen über ein sinkendes Rentenniveau. Es sei falsch, teure Haltelinien beim Rentenniveau einziehen zu wollen, wo die Bundesregierung bis zum Jahr 2030 mit durchschnittlichen Rentenerhöhungen von zwei Prozent rechne.

Man dürfe weder über Beitragserhöhungen die gute Beschäftigungslage im Land gefährden noch einen starken Haushalt, in dem immer mehr Milliarden Euro in die Rentenkasse eingeschossen würden.

Erdland lobte ausdrücklich, dass sich Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) am runden Tisch für die Stärkung aller drei Säulen der Altersversorgung ausgesprochen habe. Nahles will Freitagvormittag ihr „Gesamtkonzept Alterssicherung“ der Presse in Berlin vorstellen.

Erdland lobte auch die Vorschläge zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) (VersicherungsJournal 7.11.2016). Unverständlich sei allerdings die staatliche Verordnung, bei der Zielrente auf jegliche Garantieren zu verzichten. „Wir werden für ein Wahlsystem kämpfen“, so der GDV-Präsident.

Verbraucher sollte Prävention vor wachsenden Risiken wahrnehmen

Zu den unterschätzten Risiken zählte Erdland die Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese gefährde nicht nur das Finanzsystem, sondern auch das Altersvorsorgesystem, sagte der GDV-Präsident. An die eigene Branche gerichtet forderte Erdland, die aktuellen Herausforderungen auch anzunehmen. „Wir denken konsequent aus Kundensicht.“

An die Verbraucher appellierte Erdland, mehr Prävention zu betreiben. Im vergangenen Jahr habe es mit über 160.000 Einbrüchen den höchsten Stand seit 2003 gegeben (VersicherungsJournal 13.5.2016, 25.5.2016).

Erfreulich sei der Zuwachs bei der Absicherung gegen Elementarschäden durch Unwetter (Klima-Police). Jetzt seien bereits fast 40 Prozent der Objekte auf freiwilliger Basis versichert.