Allianz-Studie: So wirtschaftsstark ist Deutschland

22.3.2017 – Deutschland verteidigt im Ranking des „Allianz Euro Monitors“ Platz eins unter den 19 Euro-Ländern und erreicht 8,1 von zehn möglichen Punkten. Dahinter folgen die Niederlande und Slowenien. Alle Länder der Eurozone bis auf fünf konnten sich verbessern. In die Untersuchung flossen 20 Wirtschaftsindikatoren ein.

Deutschland bleibt in der Eurozone an der Spitze, was die wirtschaftliche Gesamtbewertung betrifft: So verteidigte die Bundesrepublik im aktuellen „Allianz Euro Monitor“ Platz eins unter den 19 Ländern der Währungsunion.

Der Report zielt als makroökonomisches Monitoring-System laut Allianz „darauf ab, bestehende und neu aufkommende Ungleichgewichte aufzudecken, um wirtschaftspolitische Fehlentwicklungen, die zur Schuldenkrise im Euroraum geführt haben, zukünftig rechtzeitig anzuzeigen.“

Die Kriterien stützen sich dabei vor dem Hintergrund des Einflusses der Finanzmärkte auf die Stabilität einzelner Mitgliedsländer und damit des Euroraums insgesamt vornehmlich auf gesamtwirtschaftliche Daten, die für die Finanzmärkte von Bedeutung sind.

In die Analyse gehen insgesamt 20 Wirtschaftsindikatoren aus den vier Schlüsselkategorien

Solidität der Staatsfinanzen,

Wettbewerbsfähigkeit,

Beschäftigung und Produktivität sowie

private und Auslandsverschuldung.

ein. Da es bis vor zwei Jahren nur 15 Indikatoren gab, wurden die Werte der Vorjahre entsprechend angepasst, wodurch sie von den früher publizierten Werten (VersicherungsJournal 16.4.2015, 11.12.2013) abweichen.

Deutschland verteidigt Spitzenrang

Im Gesamt-Ranking erreicht die Bundesrepublik mit 8,1 (Vorjahr 8,0) von zehn möglichen Punkten erneut den Höchstwert – und ist das einzige Land, das die Note „gut“ erhält. Die Studienautoren führen dies vor allem auf das gute Abschneiden in den Bereichen „Solidität der Staatsfinanzen“ sowie „Private Verschuldung und Auslandsverschuldung“ zurück.

Mit der Niederlande, Slowenien, der Slowakei und Luxemburg schafften drei weitere Länder den Sprung über die Sieben. Die Niederlande verbesserte sich vom sechsten auf den zweiten Rang, Luxemburg vom siebten auf den fünften Platz. Für Slowenien ging es abwärts von zwei auf drei, während die Slowakei unverändert an vierter Stelle liegt.

Bis auf wenige Ausnahmen hat sich die wirtschaftliche Stabilität in fast allen Ländern im Euroraum verbessert. Nur in Malta, Irland, Litauen sowie den beiden Schlusslichtern Frankreich und Italien (jeweils 5,4 Punkte) ging es zum Teil deutlich abwärts. Im Saldo führte dies dazu, dass es der Durchschnitt der 19 Eurozonen-Länder nach zuletzt drei Anstiegen in Folge aktuell von 6,7 auf 6,5 gesunken ist.

Heise: „Weitermachen ist keine Option“

Für die Verschlechterung des Gesamtindikators ist laut den Studienautoren insbesondere verantwortlich, dass es beim Abbau von Ungleichgewichten weniger kürzerfristige Fortschritte gegeben habe. Hier verringerte sich der Teilindikator von 7,5 auf 7,0 Punkte. Dies ist der Allianz-Analyse zufolge auf „Rückschläge beim Abbau des strukturellen Defizits und die relativ enttäuschende Entwicklung der Exporte im Vergleich zum Welthandel“ zurückzuführen.

„Trotz der günstigen Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2016 konnte die EWU-Wirtschaft keine weiteren Fortschritte beim Abbau von makroökonomischen Ungleichgewichten verzeichnen“, zieht die Allianz als Fazit aus dem aktuellen Euro-Monitor.

Weitermachen wie bisher ist keine Option. Allianz-Chefvolkswirt Dr. Michael Heise zur wirtschaftlichen Entwicklung im Euro-Raum

Zwar habe die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer ultra-expansiven Geldpolitik Zeit gekauft, um Reformen umzusetzen. Diese Chance wurde allerdings laut Allianz-Chefvolkswirt Dr. Michael Heise „nur unzureichend genutzt. Besonders deutlich fällt dies bei den EWU-Kernländern Frankreich und Italien auf.“ In diesen beiden Ländern hätten die anhaltenden wirtschaftlichen Probleme keinen Ruck ausgelöst.

Für den Allianz-Chefvolkswirt ist der Abbau von Ungleichgewichten „ein langwieriger Prozess, der Disziplin und Ausdauer verlangt. Aber es ist auch der einzige Weg, den Euroraum langfristig zu stärken.“ Es sei höchste Zeit, in eine Debatte einzusteigen, wie der Euroraum langfristig krisenfest gemacht werden könne, wenn sich zwei der größten Mitglieder nicht hinreichend auf Reformkurs bewegten. „Weitermachen wie bisher ist keine Option“, so Heise.

Deutschland in allen Kategorien auf vorderen Plätzen

Betrachtet man die vier Schlüsselkategorien, so landet Deutschland durchweg auf den vordersten Plätzen. Den Spitzenrang belegt die Bundesrepublik mit 8,2 (Vorjahr: 8,3) Punkten in Sachen „private und Auslandsverschuldung“.

Die beste Bewertung innerhalb der vier Kategorien erzielte die Bundesrepublik mit 9,3 (8,8) Punkten in der Kategorie „Solidität der Staatsfinanzen“. Dies reichte allerdings nur zum vierten Platz hinter Estland und Luxemburg (jeweils mit der vollen Punktzahl – also zehn Punkten) sowie Lettland (9,8 Punkte).

An dritter Stelle liegt Deutschland in punkto Wettbewerbsfähigkeit (unverändert 7,8 Punkte), während in Sachen „Beschäftigung und Produktivität“ der zweite Rang heraussprang. Erneut 7,2 Punkte bedeuten hier 0,2 Punkte Rückstand auf die Niederlande. Eine nur recht mäßige Bewertung (fünf Punkte) bekam die Bundesrepublik hier beim Einzelkriterium der „Veränderung der Produktivität“.

Deutschland erreichte in sechs der 20 Indikatoren die Bestnote von vollen zehn Punkten. Dies sind die staatlichen Zinszahlungen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, der staatliche Finanzierungssaldo, die Veränderung des strukturellen, staatlichen Defizits, die Lohnstückkosten, der Leistungsbilanzsaldo und die Nettoauslandsvermögens-Position. Letztere dient als Maß für die außenwirtschaftliche Verschuldungslage.