Aktuare: Solvenzquoten sind (noch) nur bedingt vergleichbar

24.4.2017 – Für den Umgang und die Interpretation der neuen Solvenzquoten nach Solvency ll braucht es nach Meinung der Aktuare noch Erfahrung. In ihrer aktuellen Ausgabe der Mitgliederzeitschrift geht die Aktuarvereinung auf die bedingte Vergleichbar der Quoten ein – und damit auf die Diskussion zwischen Vertrieblern und Aufsicht.

Unter Solvency ll lasse sich zwar die Risikosituation eines Versicherers genauer beurteilen, doch sei diese höhere Transparenz unabdingbar mit einer höheren Komplexität verbunden. Um die Solvenzquoten zielführend einsetzen zu können, müssten daher in den nächsten Jahren von allen Anwendern Erfahrungen gesammelt werden, resümiert die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) in der aktuellen Ausgabe 37 ihrer Verbandszeitschrift „Aktuar Aktuell“.

Sehr gutes Instrument sucht Profis

Eine öffentlich zugängliche, detaillierte und sachlich fundierte Berichterstattung wie der jährliche Solvency and Financial Condition Report (SFCR) der Aufsicht werde bei dieser Aufgabe sehr gute Dienste leisten. Ob dieser Spagat letztlich gelinge, werde erst in einigen Jahren besser zu beurteilen sein, so die Aktuare.

Hintergrund dieser Überlegungen sind die unterschiedlichen Auffassungen in der Branche, ob und wie mit den ab Mai offenzulegenden Solvenzquoten im Verkauf – beispielsweise im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge – geworben werden kann.

Die Aufsicht hatte sich verschiedentlich gegen eine derartige Werbepraxis ausgesprochen (VersicherungsJournal 15.11.2016, 27.10.2016), während Vertriebler stark kapitalisierter Lebensversicherer dies anders handhaben wollen.

Mindestens 100 Prozent „Laut den Solvency-II-Vorschriften muss jedes Unternehmen so viele Eigenmittel vorhalten, dass ein Ereignis oder eine Verkettung von mehreren Ereignissen ausgehalten wird, die im Mittel nur alle 200 Jahre zu erwarten sind. Diese benötigten Mittel werden als Solvenzkapital-Anforderung (Solvency Capital Requirement, SCR) bezeichnet. Dem gegenübergestellt werden die anrechenbaren Eigenmittel – kurz AFR oder ASM. Die Solvabilitätsquote in Prozent ergibt sich als Quotient aus den jeweils in Euro angegebenen Eigenmitteln geteilt durch die Solvenzkapital-Anforderung. Die Solvency-II-Vorschriften verlangen von den Unternehmen, dass stets eine Solvabilitätsquote von mindestens 100 Prozent erreicht werden muss.“

Vergleich von Äpfel mit Birnen

Ähnliche Solvenzquoten von zwei Versicherern ließen zwar grundsätzlich auf eine ähnliche Risikotragfähigkeit schließen, so die Aktuare. Doch stoße der Vergleich der konkreten Quoten an Grenzen.

Als wesentliche Gründe für diese Grenze nennen die Aktuare die neue „marktgerechte“ Bewertung von Risiken, die hohe Komplexität des Systems, die Nutzung von Bewertungsspielräumen sowie die Übergangshilfen. Der Ansatz von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Risiken müsse nach Solvency ll „weit stärker als bisher“ auch mögliche künftige Entwicklungen berücksichtigen. Bewertet wird dabei nach Marktwerten ohne Sicherheiten.

Übergangsmaßnahmen können die Umstellung auf die marktwertgerechte Bewertung aber erleichtern. Auf Antrag kann die Aufsicht Versicherer genehmigen, die Verpflichtungen nicht sofort auf Solvency II umzustellen, sondern schrittweise über einen Zeitraum von 16 Jahren, erläutert die Aktuarvereinigung.

Da sich die Bewertungen mit und ohne Übergangsmaßnahmen stark unterschieden, seien mit Übergangsmaßnahmen berechnete Quoten nicht mit denen ohne diese Maßnahmen vergleichbar, so die DAV. Über die Anwendung der Übergangsmaßnahmen müssten die Unternehmen gegenüber der Öffentlichkeit berichten und deren Effekt im SFCR beschreiben.

Puffer für Tiefzins

Die Maßnahmen sind eine Reaktion auf das Tiefzinsumfeld. Damit sollen „bestehende Versicherungsverhältnisse nicht zu stark belastet“ werden. Zudem bekommen die Unternehmen damit Zeit, neue, weniger risikoreiche und nicht so kapitalintensive Versicherungsprodukte zu entwickeln.

Ob Übergangsmaßnahmen genutzt werden, ist seit letztem Jahr auf vielen Bilanzpressekonferenzen Thema. Eine Reihe von Versicherern hat bereits gemeldet, solche Maßnahmen beantragt zu haben.

Die Aktuare unterstreichen, dass insbesondere bei Lebensversicherern die Solvenzquoten stark von der Entwicklung der Kapitalmärkte, sprich dem Zinsniveau, beeinflusst werden. Somit können die Quoten selbst ähnlich wie die Zinsen oder Aktien an den Kapitalmärkten im Zeitverlauf stark schwanken.

Bei der Interpretation von veröffentlichten Solvenzquoten seien daher immer auch die Bewertungsansätze in der Solvency-II-Bilanz und die Methoden der Risikokapitalberechnung zu würdigen, so die Aktuare.