400.000 Euro Schmerzensgeld nach Ärztepfusch?

3.2.2017 – Erleidet ein Patient infolge eines groben Behandlungsfehlers eine Querschnittslähmung, so kann ihm durchaus ein Schmerzensgeld in Höhe von 400.000 Euro zustehen. Das hat das Oberlandesgericht Hamm mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 11. November 2016 entschieden (26 U 111/15).

Der Entscheidung lag die Klage einer Krankenschwester zugrunde, die viele Jahre unter Rückenschmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule litt. Sie ließ sich daher Ende 2008 in der Klinik der Beklagten untersuchen.

Querschnittslähmung

Dort empfahl man ihr eine Operation im Bereich der Halswirbelsäule. Dabei sollte ihr eine Bandscheibenprothese implantiert und mehrere Wirbel versteift werden. Unmittelbar nach der im März 2009 durchgeführten Operation klagte die Patientin über eine zunehmende Schwäche sämtlicher Extremitäten.

Doch trotz einer sofort eingeleiteten Operation konnten die Ärzte nicht verhindern, dass sich eine nicht zu heilende Querschnittslähmung unterhalb des dritten Halswirbels entwickelte. Die Klägerin ist seit der Operation auf einen Rollstuhl sowie auf fremde Hilfe angewiesen.

In ihrer gegen die Klinik eingereichten Schadenersatz- und Schmerzensgeldklage warf sie den behandelnden Ärzten vor, dass die Operation weder nötig war noch fachgerecht durchgeführt wurde. Sie verlangte daher unter anderem die Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 400.000 Euro.

Mit Erfolg. Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Arnsberg als auch das von der Klinik in Berufung angerufene Hammer Oberlandesgericht gaben der Klage in vollem Umfang statt.

Grobe Behandlungsfehler

Ein medizinischer Sachverständiger war im Rahmen der Beweisaufnahme zu dem Ergebnis gekommen, dass in dem Krankenhaus vor der Operation unzureichender Befunde erhoben worden waren. So hatte man zum Beispiel trotz der Schwere des Eingriffs auf eine zur differenzial-diagnostischen Abklärung erforderliche MRT-Untersuchung verzichtet.

Der Gutachter zeigte sich außerdem davon überzeugt, dass keine absolute Indikation für eine Operation bestanden hatte. Auch die Möglichkeiten einer konservativen Behandlung hätten die Ärzte nicht abgeklärt. Sie hätten sich vielmehr vorschnell für eine Operation entschieden und dabei zu allem Überfluss eine fehlerhafte Operationsmethode gewählt.

Die Richter beider Instanzen gingen nach all dem von einer grob fehlerhaften Behandlung der Klägerin durch die Ärzte aus. Angesichts der schwerwiegenden Folgen sei daher die Höhe des von ihr geforderten Schmerzensgeldes nicht zu beanstanden. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.