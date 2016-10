24.10.2016 – Für die meisten Vermittler ist die Kfz-Sparte der Einstieg in die Kundenverbindung. Laut der Vermittlerumfrage des aktuellen Extrablattes sehen dies 54 Prozent so. Nur 16 Prozent halten dies für nicht richtig. Ein knappes Drittel ist in dieser Frage unentschieden.

Werte Leserschaft,

Monika Lier (Bild: Lier)

typisch Herbst: Die Blätter fallen und ebenso die Preise der Kraftfahrtversicherung (K). Das macht Arbeit: dem Gartenbesitzer wie dem Versicherungsvermittler.

K bleibt ein Klassiker für den (Privatkun-den-)Vermittler. Dafür sorgt schon allein die schiere Größe des Geschäfts. Denn die meisten Haushalte verfügen (noch) über mindestens ein motorisiertes, haftpflicht-pflichtiges Gefährt. Mit autofreien bis fahrerlosen Verkehrskonzepten mag sich das ändern – noch ist es aber trotz allen Geschreis um Gezeitenänderung nicht so weit.



Im Hier und Jetzt geht es für den Vermittler vor allem darum, das K-Geschäft effektiv und effizient zu gestalten. Und da ist guter Rat teuer, wie auch das Ergebnis der Umfrage unter den Lesern zeigt. Daher wenden wir uns in diesem Heft auch weniger Schaden-Apps, Telematik-Tarifen und anderen (Noch-)Randerscheinungen zu als der Analyse des Status quo und suchen nach sinnvollen Ansätzen für den Vermittleralltag. Ein herzliches DANKE gilt den 219 Vermittlern, die bei der Umfrage mitgemacht haben.

Und nun viel Spaß beim Lesen!

Ihre

Monika Lier

Chefredakteurin

Das lesen Sie im Extrablatt 4|2016:

Nur eine Atempause 4

Kommentar 6

Kunden günstig einstufen 8

Gabelstapler, Rollstühle und Dienstwagen 9

Probleme und Chancen eines Marktes 12

Mehr Lust als Last 15

Wechselkunden sind oft ein Verlustgeschäft 18

Einfaches Standardprodukt mit Haken 20

Viel Potenzial 23

Wissenstest 26

Impressum 27

Heft herunterladen

Das Extrablatt 4|2016 mit dem Titel „Rollende Risiken – Geld verdienen mit Kfz“ als E-Paper im PDF-Format (2,6 MB) können Sie hier herunterladen.