Wie sich Unternehmen auf ältere Mitarbeiter einstellen

12.9.2016 – Aufgrund des demografischen Wandels wird der Anteil älterer Mitarbeiter an den Belegschaften der Unternehmen künftig steigen. Also müssen sich die Betriebe stärker fragen: Wie können wir neben ihrer Arbeitsfähigkeit ihre Arbeitsmotivation bewahren? Und: Welche Perspektiven können und wollen wir ihnen bieten? Ein Gastbeitrag der Wirtschaftspsychologin Sabine Prohaska.

Das gesetzliche Renteneintrittsalter wird in den kommenden Jahren in den meisten EU-Ländern weiter steigen.

Sabine Prohaska (Bild: Profilberater)

Wann? Das ist aufgrund des demografischen Wandels nur eine Frage der Zeit.

Die meisten Wirtschafts- und Zukunftsforscher gehen davon aus, dass sich die heute 50-Jährigen in Europa darauf einstellen müssen, bis zur Beendigung ihres 67. oder 68. Lebensjahres zu arbeiten.

Vereinzelt werden – wie jüngst in Deutschland durch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) – sogar schon Rufe nach der Rente mit 70 laut (VersicherungsJournal 22.4.2016).

Fünf Handlungsfelder

Die Unternehmen müssen also davon ausgehen, dass der Anteil an älteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an ihrer Belegschaft steigt.

Deshalb denken heute schon viele darüber nach, was dies für ihre Personalpolitik und -arbeit bedeutet.

Und die Vorreiter unter ihnen versuchen bereits ein integratives Generationenmanagement zu entwickeln und in ihrer Organisation zu etablieren. Dabei sehen sie unter anderem folgende fünf Handlungsfelder:

die Arbeitsgestaltung,

die Laufbahngestaltung,

die betriebliche Gesundheitsförderung,

die Weiterbildung,

das Entlohnungs- sowie Gratifikations- und Anreizsystem.

Erfolgsfaktor: Weiterbildungs-Bereitschaft

Befragungen älterer Mitarbeiten zeigen, dass sie sich selbst oft folgende Stärken zuschreiben:

Präzision und Genauigkeit bei der Arbeit,

Eigen-, Selbstständigkeit,

hohe Arbeitsbereitschaft und Loyalität.

Als tendenzielle Schwächen nennen sie hingegen:

geringere Innovationsfähigkeit und Kreativität sowie

geringere Weiterbildung-Bereitschaft.

Schleichende Dequalifizierung

Gerade der Weiterbildungs-Bereitschaft kommt eine besondere Bedeutung für das Aufrechterhalten der Beschäftigungsfähigkeit älterer Mitarbeiter zu. Hierfür gilt es, neben den Mitarbeitern auch die Unternehmen zu sensibilisieren. Ebenso zählt, die Weiterbildung langfristig zu planen – und zwar rechtzeitig in relativ frühen Jahren, damit die Mitarbeiter auch im Alter 50 plus und 60 plus noch die benötigten Qualifikationen haben.

Dies ist vor allem wichtig, weil sich die beruflichen Anforderungen im Zuge der wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen immer schneller ändern. Deshalb kommt es im Verlauf des Berufslebens auch häufiger dazu, dass Qualifikationen entweder nicht mehr benötigt werden oder verkümmern, weil sie nicht mehr aktiv genutzt und weiterentwickelt werden.

„Schleichende Dequalifizierung“ ist denn auch ein Begriff, den man oft mit älteren Mitarbeitern in Verbindung bringt. Eine kontinuierliche bedarfsorientierte Qualifizierung im Sinne eines lebenslangen Lernens hilft die Lernfähigkeit und -bereitschaft der Mitarbeiter zu bewahren, so dass ihre Qualifikation auch im Alter von 50 plus oder 60 plus noch den Anforderungen entspricht.

Für Weiterbildung gewinnen

Generell gilt: Auch ältere Mitarbeiter sind lernfähig und -bereit. Sie lernen jedoch anders als ihre jüngeren Kollegen – unter anderem, weil sich die Lernpräferenzen im Laufe des Lebens immer stärker ausdifferenzieren. Zudem sind die kognitiven Fähigkeiten im Alter anders gewichtet.

Ältere Lerner müssen häufig auch anders motiviert und für Weiterbildung gewonnen werden – unter anderem, weil ihnen die Sinnhaftigkeit und Bedeutung des zu Lernenden sehr wichtig ist. Deshalb sollten die persönlich relevanten Weiterbildungsinhalte mit den Mitarbeitern ermittelt werden: „Was bringt Sie weiter?“, „Was interessiert Sie?“, „Was wollen, brauchen Sie?“.

Ein proaktives Personalmanagement betreiben

Wichtig für das Bewahren der Lernfähigkeit und Motivation älterer Mitarbeiter ist ein dynamisches, proaktives Personalmanagement. Dynamisch heißt in diesem Kontext, anzuerkennen, dass die Passung „Person – Aufgabe/Funktion“ nicht statisch ist, sondern sich verändert: Persönliche Kompetenzen verändern sich, ebenso die Tätigkeiten.

Zentrale Elemente eines dynamischen, proaktiven Personalmanagement sind:

ein gezieltes Überlegen, an welchen Stellen ältere Mitarbeiter am besten eingesetzt werden können (zum Beispiel im Verkauf komplexer Güter).

Eine Weiterbildung mit Fingerspitzengefühl – auf keinen Fall mit der Begründung: Alter. (Hierfür ein Firmenbeispiel: Die Mitarbeiter werden in Workshops an der Ermittlung ihres Qualifizierungsbedarfs beteiligt. In Hausmessen erhalten sie Informationen über die im Unternehmen und bei Kunden verwendeten neuen Technologien und Verfahren. So werden sie für die Notwendigkeit, sich weiterzubilden, sensibilisiert.)

Entwicklung individueller Karrierepfade mit den 50-plus-Mitarbeitern (zum Beispiel in Einzelgesprächen oder speziellen Seminaren).

Schulung der Führungskräfte zum Thema Altern (zum Beispiel: Wissen um altersbedingte kognitive Veränderungen; Kenntnis der altersabhängigen Veränderungen der Arbeitsmotivation und Ziele).

Veraltete Altersbilder über Bord werfen

In den meisten Unternehmen besteht ein Nachholbedarf beim Wissen über die tatsächlichen Veränderungen beim biologischen Altern. Damit einher gehen oft veraltete negative Altersbilder. Entsprechend wichtig ist eine Einstellungsänderung hinsichtlich des Themenkomplexes „Alter und Beschäftigungsfähigkeit“ in den Unternehmen – insbesondere in deren Personalabteilungen und Chefetagen.

Eine Einstellungsänderung zum Altern ist aber auch bei den Betroffenen nötig. Denn Studien belegen: Beschäftigte, die den Prozess des Altern nicht negativ begreifen, haben eine höhere Arbeitsmotivation und sind eher bestrebt, langfristig im Erwerbsleben zu bleiben. Und dies ist – betrachtet man den demografischen Wandel in den meisten EU-Staaten und die derzeitige Erwerbssituation der älteren Beschäftigten – nicht nur volkswirtschaftlich notwendig.

Sabine Prohaska

Die Autorin ist Wirtschaftspsychologin und Inhaberin des Trainings- und Beratungsunternehmen Seminar Consult Prohaska e.U.