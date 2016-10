Wie die Unterschrift eines Arbeitszeugnisses auszusehen hat

20.10.2016 – Die Unterschrift unter einem Arbeitszeugnis hat grundsätzlich so zu erfolgen, wie der Unterzeichner auch sonst wichtige betriebliche Dokumente unterschreibt. Das hat das Landesarbeitsgericht Hamm mit Beschluss vom 27. Juli 2016 entschieden (4 Ta 118/16).

Nachdem sich die Klägerin und ihr Arbeitgeber über die Abgeltung von Urlaubsansprüchen gestritten hatten, einigten sie sich im Rahmen eines Kündigungsschutz-Prozesses auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Im Rahmen des Vergleichs verpflichtete sich der Arbeitgeber dazu, der Klägerin ein wohlwollendes qualifiziertes Arbeitszeugnis auszustellen.

Kinderschrift

An dem der Klägerin daraufhin überlassenen Zeugnis war inhaltlich nichts auszusetzen. Der Namenszug des Geschäftsführers entsprach jedoch nicht dessen üblicher Unterschrift. Er erinnerte vielmehr an eine Art Kinderschrift.

Das wurde damit begründet, dass der Geschäftsführer zum Zeitpunkt der Unterschrift unter den Folgen eines Schlüsselbeinbruchs gelitten habe. Das Zeugnis entspreche daher den Anforderungen des gerichtlichen Vergleichs.

Zwangsgeld

Nachdem sich der Ex-Arbeitgeber geweigert hatte, der Klägerin ein Zeugnis mit einer ordnungsgemäßen Unterschrift zu überlassen, zog sie erneut vor das Arbeitsgericht. Das kam zu dem Ergebnis, dass es nicht nachvollziehbar sei, warum der Geschäftsführer wegen eines Schlüsselbeinbruchs an einer ordnungsgemäßen Unterschriftsleistung verhindert gewesen sein sollte.

Das Gericht verhängte gegen das Unternehmen daher ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000 Euro. Denn es sei der im Vergleich mit der Klägerin vereinbarten Verpflichtung auf Ausstellung eines Arbeitszeugnisses nicht in ausreichender Weise nachgekommen. Diese Verpflichtung sei nämlich so auszulegen, dass der Geschäftsführer das Arbeitszeugnis so zu unterzeichnen habe, wie er im Geschäftsverkehr Dokumente unterschreibe.

Zweites Dokument

In der hiergegen eingelegten Beschwerde versicherte das Unternehmen, dass der Geschäftsführer dazu bereit sei, eidesstattlich zu versichern, dass die Unterschrift unter dem fraglichen Zeugnis von ihm stamme. Gleichzeitig wurde die Bereitschaft erklärt, ein neues Zeugnis auszudrucken und dieses mit der aktuellen Unterschrift zu versehen.

Dieser Ankündigung kam die Firma auch nach. Der Schriftzug der Unterschrift kreuzte aber in einem Winkel von circa 30 Grad von links oben nach rechts unten den unter den Zeugnistext maschinenschriftlich eingesetzten Firmennamen. Gekreuzt wurde nach zwei Leerzeilen auch die Namenswiedergabe des Geschäftsführers nebst dem Zusatz „Geschäftsführung“.

Deutliche Distanzierung

Weil die Klägerin sich das nicht bieten lassen wollte, landete der Fall vor dem Hammer Landesarbeitsgericht. Dort trug sie vor, dass die Art der Unterschrift signalisiere, dass ihr Ex-Arbeitgeber nicht mit ihr zufrieden gewesen sei. Denn eine diagonal abfallende Unterschrift bringe eine deutliche Distanzierung zum Ausdruck. Das Zeugnis entspreche daher weiterhin nicht den Anforderungen des ursprünglich geschlossenen Vergleichs.

Dem schlossen sich die Richter an. Sie verurteilten das Unternehmen dazu, der Klägerin nunmehr endgültig ein ordnungsgemäß unterzeichnetes Zeugnis zu überlassen.

Nach Ansicht des Gerichts enthielt das erste der Klägerin überlassene Zeugnis keine ordnungsgemäße Unterschrift. Erforderlich sei nämlich ein Schriftzug, der individuelle und entsprechend charakteristische Merkmale aufweise und eine Nachahmung erschwere. „Denn eine Unterschrift soll die Identität des Ausstellers erkennbar und die Echtheit der Urkunde gewährleisten und beweisbar machen“.

Weiche ein Namenszug hiervon ab, so sei er als Handzeichen zu werten, welches zu seiner Rechtsgültigkeit einer notariellen Beglaubigung beziehungsweise einer notariellen Beurkundung bedürfe. Die Unterzeichnung müsse folglich in der Weise erfolgen, wie der Unterzeichner im Übrigen wichtige betriebliche Dokumente unterschreibe. Er dürfe in einem Zeugnis keine Unterzeichnung wählen, die hiervon abweicht, so das Gericht.

Zweifel an der Ernsthaftigkeit

Nach Überzeugung der Richter führt aber auch das zweite der Klägerin überlassene Arbeitszeugnis nicht zur Erfüllung des mit ihr ausgehandelten Vergleichs.

Es sei zwar unstreitig, dass das Dokument die Unterschrift des Geschäftsführers trage. Das Zeugnis entspreche trotz allem nicht den gestellten Anforderungen, weil der Schriftzug nicht parallel zum maschinengeschriebenen Zeugnistext gesetzt wurde, sondern von rechts oben nach links unten verlaufe. Das Dokument lasse daher bei einem Leser Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Zeugnistextes aufkommen.

Denn eine derartige Form sei im Rechtsverkehr völlig unüblich. Ein Leser des Zeugnisses werde das auf den ersten Blick feststellen und sich dazu veranlasst sehen, sich über den Grund einer derartigen Unterschriftsleistung Gedanken zu machen. Das Arbeitsgericht habe daher zu Recht Zwangsmittel gegen das Unternehmen festgesetzt.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Rechtsbeschwerde gegen ihre Entscheidung zuzulassen.