Wie die Assekuranz zu ihren Nachwuchschefs kommt

4.10.2016 – Die aktuelle Weiterbildungsumfrage des Arbeitgeberverbands AGV und des Berufsbildungswerks BWV informiert über Auswahl- und Förderungsmaßnahmen zur Gewinnung von Nachwuchs-Führungskräften im Versicherungs-Innendienst. Mitbringen müssen die potenziellen Junior-Chefs vor allem persönliche Kompetenz und Führungsmotivation. Fachkompetenz und Risikobereitschaft sind seltener gefragt. Nur jede dritte Führungskraft erhält die Möglichkeit, im Außendienst zu hospitieren.

Zum achten Mal haben das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV) und der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) zentrale Ergebnisse ihrer alljährlich durchgeführten Weiterbildungsumfrage veröffentlicht.

Dazu wurden die Rückmeldungen von 48 Versicherungs-Unternehmen beziehungsweise Unternehmensgruppen mit rund 174.000 angestellten Mitarbeitern ausgewertet. Bezogen auf die derzeit rund 210.000 Angestellten in der Versicherungsbranche (VersicherungsJournal 19.8.2016) entspricht das einem Repräsentationsgrad von 83 Prozent.

Systematischer Auswahlprozess

Im Mittelpunkt der diesjährigen Veröffentlichung steht das Thema Nachwuchs-Führungskräfte. Dabei sollte untersucht werden, welche Bedeutung deren Auswahl und Förderung bei den teilnehmenden Versicherern hat.

Die Umfrage ergab, dass 73 Prozent der Unternehmen eigene Nachwuchs-Förderprogramme einsetzen, mit denen geeignete Kandidaten für Führungspositionen gefunden und auf kommende Aufgaben vorbereitet werden soll. Die Programme regeln neben der Dauer des Entwicklungswegs, welcher Mitarbeiter hierfür infrage kommt, welche Kriterien bei der Auswahl angelegt werden.

Vorgesetzter ist wichtigster Türöffner

Auf ihre potenziellen Führungskräfte werden die Versicherer, wie die Zahlen von AGV und BWV zeigen, auf verschiedenen Wegen aufmerksam. In mehr als 90 Prozent der Fälle wird der Potenzialträger von seiner eigenen direkten Führungskraft für eine Förderung vorgeschlagen.

In jeweils sieben von zehn Fällen wird die Eignung für eine leitende Tätigkeit durch ein Assessmentcenter oder ein strukturiertes Gespräch festgestellt, In etwas mehr als vier von zehn Fällen auf Basis von Leistungsbeurteilungen.

Und mehr als jedes dritte Unternehmen gab an, Mitarbeiter für ein Nachwuchsförderungs-Programm auszuwählen, nachdem diese sich selbst dafür vorgeschlagen haben (Mehrfachnennungen waren möglich).

Förderung von Junior-Chefs im Fokus

Insgesamt 34 der befragten Unternehmen und damit der größte Teil suchen derzeit unter ihren Mitarbeitern Potenzialträger für die zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands (F2). Für diese bieten sie interne und externe Maßnahmen an, die für den Einsatz als Führungskraft auf dieser Ebene qualifizieren sollen.

Für Aufgaben auf der Ebene F3 werden Mitarbeiter in 22 und auf der Ebene F1 in 20 Versicherungs-Unternehmen durch Nachwuchsförderungs-Programme vorbereitet. Maßnahmen, die einen Mitarbeiter fit für eine Vorstandstätigkeit machen sollen, gibt es bei drei Versicherern (Mehrfachnennungen waren möglich).

Social Skills wichtiger als Fachkompetenz

Aufgrund dieser Gewichtung haben sich AGV und BWV in ihrer weiteren Untersuchung auf die Auswahlkriterien für zukünftige Tätigkeiten auf Ebene F2 konzentriert. In diesem Zusammenhang gaben acht von zehn Versicherern an, dass die persönliche Kompetenz eines Mitarbeiters sehr wichtig ist, um ihn zu einer Förderungsmaßnahme zuzulassen.

Sehr wichtig sind für drei Viertel der Befragten auch die beiden Bereiche Sozial- und Führungskompetenz. Die unternehmerische Kompetenz der potenziellen Innendienst-Führungskraft gab nur jedes zweite Versicherungs-Unternehmen als sehr wichtig an. Das Auswahlkriterium Fachkompetenz hält zudem ein Viertel der Befragten für weniger oder gar nicht wichtig.

Die „Lust zu führen“ muss da sein

Als wichtigster Indikator für die erfolgreiche Teilnahme an einem Nachwuchsförderungs-Programm wurde die „Lust zu führen“ benannt. Mehr als 80 Prozent der Arbeitgeber gaben an, dass sie bei ihren Potenzialträgern eine Motivation zur Führung von Mitarbeitern erkennen wollen. Fast genauso vielen Versicherern ist die Leistungsmotivation sehr wichtig.

Die Bereitschaft, Risiken einzugehen, müssen die Junior-Chefs eher selten mitbringen. Nur jeder fünfte Versicherer sieht diese Eigenschaft bei seinen Auswahlkandidaten als sehr wichtig an.

Meistens zehn bis 15 Monate

Die Maßnahmen, die auf eine spätere Tätigkeit auf Ebene F2 vorbereiten sollen, sind von unterschiedlicher Dauer. Wurde ein Mitarbeiter für eine solche Maßnahme ausgewählt, so wird bei 19 der befragten Arbeitgeber der konkrete zeitliche Rahmen inklusive Start- und Endtermin abgesteckt.

Bei acht von ihnen erstreckt sich eine solche Maßnahme auf zehn bis 15 Monate. Bei jeweils vier Versicherern liegt die Dauer bei 18 bis 20 Monaten oder bei zwei Jahren. Bei zwei Unternehmen sind solche Maßnahmen nach weniger als zehn Monaten abgeschlossen.

Haben die Mitarbeiter das Nachwuchsprogramm erfolgreich absolviert und es steht noch keine entsprechende Führungsposition zur Verfügung, werden ihnen in zwei von drei Fällen übergangsweise besondere Aufgaben angeboten. Dazu gehören unter anderem Projektarbeit, kommissarische Leitungen oder Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Kaum Aufenthalte im Außendienst

Auch nach der Übernahme einer Führungsposition geht das Lernen für die Junior-Chefs weiter. Wie die Autoren der Umfrage mitteilen, setzen mehr als neun von zehn Versicherern dafür Seminare und beinahe genauso viele persönliche Coachings ein.

Mentoring-Programme werden bei jedem zweiten und Hospitationen in anderen Abteilungen bei vier von zehn Arbeitgebern angeboten. Eine Hospitation im Außendienst ermöglicht nur jeder dritte Versicherer seinen Innendienst-Führungskräften.

Mehr Akademiker, aber weniger Beschäftigte

Bei der Auswahl ihrer Nachwuchsführungskräfte stehen Versicherern immer mehr Akademiker zur Verfügung, wie eine weitere AGV-Veröffentlichung zeigt (VersicherungsJournal 19.8.2016). Die „Sozialstatistischen Daten 2015 – Versicherungswirtschaft“ belegen, dass 2015 jeder fünfte angestellte Innen- oder Außendienstler der Assekuranz einen Hochschulabschluss hatte. Besonders der Anteil der Wirtschafts-Wissenschaftler und Informatiker ist deutlich ansteigend.

Bezogen auf die gesamte Mitarbeiterbasis setzt sich der Beschäftigtenrückgang innerhalb der Versicherungsbranche aber fort. Außerdem legen nicht nur immer weniger Personen die Sachkundeprüfung nach § 34d GewO ab. Auch die Anzahl der auszubildenden Kaufleute für Versicherungen und Finanzen ist seit Jahren rückläufig (VersicherungsJournal 25.7.2016).

