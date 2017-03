Wenn Übergewicht den Job kostet

2.3.2017 – Ein Arbeitgeber verstößt nicht gegen das Diskriminierungsverbot, wenn er einen befristeten Arbeitsvertrag eines übergewichtigen Mitarbeiters wegen einer negativen gesundheitlichen Prognose nicht verlängert. Das geht aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen vom 29. November 2016 hervor (10 Sa 216/16).

Ein Angestellter hatte mit seinem Arbeitgeber einen für die Dauer von zwei Jahren befristeten Arbeitsvertrag abgeschlossen.

Bei seiner Einstellung betrug der Body-Mass-Index des Mannes laut dem Ergebnis der Einstellungs-Untersuchung knapp 42. Außer einem erhöhten Belastungsblutdruck ergaben sich ansonsten keine weiteren gesundheitlichen Auffälligkeiten.

Negative Prognose

Eine 18 Monate später durchgeführte Untersuchung ergab einen Body-Mass-Index von 44,5. Da sich das erhebliche Übergewicht nicht auf die Berufstätigkeit des Mannes auswirkte, bat sein direkter Vorgesetzter die Geschäftsleitung des Unternehmens darum, den Angestellten über den vereinbarten Zweijahreszeitraum hinaus zu beschäftigen. Denn er sei fleißig und motiviert und erledige seine Aufgaben zur vollen Zufriedenheit.

Bei einem zwei Tage später anberaumten Personalgespräch wurde dem Mann mitgeteilt, dass man seinen Vertrag trotz allem nicht verlängern werde. Das wurde mit dem Ergebnis der vertrauensärztlichen Untersuchung begründet. Demnach sei angesichts des erheblichen Übergewichts mittelfristig mit einer Gesundheitsgefährdung zu rechnen

Keine Behinderung

Der Angestellte sah in der nicht erfolgten Entfristung seines Arbeitsvertrages einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot. Er zog daher gegen seinen Arbeitgeber vor Gericht. Dort erlitt er eine Niederlage.

Nach Überzeugung der Richter ist der Kläger durch die Befristung seines Arbeitsvertrages nicht wegen seines Übergewichts benachteiligt worden. Denn eine Adipositas sei keine Behinderung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungs-Gesetzes. Seinem Arbeitgeber könne folglich kein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot vorgeworfen werden.

Unter einer Behinderung sei nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2014 nämlich eine Einschränkung zu verstehen, „die unter anderem auf physische, geistige oder psychische Beeinträchtigungen von Dauer zurückzuführen sei und die den Betroffenen in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen und wirksamen Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit den anderen Arbeitnehmern, hindern könne.“

Von einem derartigen Tatbestand könne im Fall des Klägers nicht ausgegangen werden. Er habe nämlich selbst vorgetragen, dass er abgesehen von seinem Übergewicht keinen gesundheitlichen Einschränkungen ausgesetzt sei.

Keine Revision zugelassen

Sein Arbeitgeber habe die Nichtfortsetzung des Arbeitsverhältnisses folgerichtig auch nicht mit Minderleistungen, Fehlzeiten oder Ähnlichem begründet. Vielmehr habe er darauf abgestellt, dass zu befürchten sei, dass das Übergewicht in Zukunft zu gesundheitlichen Einschränkungen führen könnte.

„Dann aber lag während der Dauer des Arbeitsverhältnisses keine Behinderung vor, so dass eine solche auch nicht Grund für die Nichtverlängerung des Vertrages gewesen sein kann“, so das Gericht.

Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der Behauptung des Klägers, dass eine Adipositas des bei ihm vorhandenen Ausmaßes stets mit Einschränkungen bei den Verrichtungen des täglichen Lebens verbunden sei. Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision zum Bundesarbeitsgericht zuzulassen.