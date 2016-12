Wenn Facebook den Betriebsfrieden stört

20.12.2016 – Ermöglicht ein Arbeitgeber den Besuchern seines Facebook-Auftritts, sich wertend über die Beschäftigten des Unternehmens zu äußern, so unterliegt die Ausgestaltung dieser Funktion der Mitbestimmung durch den Betriebsrat. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Beschluss vom 13. Dezember 2016 entschieden (1 ABR 7/15) und damit einen anderslautenden Beschluss des Düsseldorfer Landesarbeitsgerichts gekippt.

Der beklagte Arbeitgeber hatte im April 2013 bei Facebook eine Seite für das konzernweite Marketing eingerichtet. Darauf können sich Besucher im Rahmen eines sogenannten Postings unter anderem öffentlich wertend über die Beschäftigten des Unternehmens äußern, indem sie sie zum Beispiel loben oder Kritik an deren Verhalten üben.

Unternehmerische Freiheit?

Der Betriebsrat der Firma war der Meinung, dass der Arbeitgeber den Besuchern diese Möglichkeit nicht ohne seine Zustimmung hätte einräumen dürfen. Denn durch das Instrument der Auswertung der Besucherbeiträge könnten die Mitarbeiter überwacht werden. Im Übrigen werde durch die Postings gegebenenfalls ein erheblicher Druck auf die Beschäftigten ausgeübt.

Dem hielt der Arbeitgeber entgegen, dass er im Rahmen seiner unternehmerischen Freiheit durchaus dazu berechtigt sei, ohne Zustimmung des Betriebsrats eine Facebook-Seite einzurichten.

Das wurde durch das Bundesarbeitsgericht auch nicht in Frage gestellt. Die Richter gaben der Klage des Betriebsrats auf ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Facebook-Auftritts gleichwohl statt.

Verstoß gegen Betriebsverfassungs-Gesetz

Nach Ansicht der Richter bedarf ein Arbeitgeber zwar nicht der Zustimmung des Betriebsrats, wenn er eine Seite in einem sogenannten sozialen Online-Netzwerk wie zum Beispiel Facebook einrichten will. Denn das schade nicht den Mitarbeitern. Der Mitbestimmung unterliege aber die Entscheidung des Arbeitgebers, Postings unmittelbar zu veröffentlichen und sie so für jedermann sichtbar zu machen.

Denn soweit es darin um das Verhalten oder die Leistung von Beschäftigten gehe, greife § 87 Absatz 1 Nummer 6 BetrVG. In diesem heißt es, dass dem Betriebsrat bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen, ein Mitbestimmungsrecht zusteht.

Von einer derartigen Überwachungsfunktion müsse in dem entschiedenen Fall jedoch ausgegangen werden. Der beklagte Arbeitgeber muss die Kommentarfunktion daher so lange abschalten, bis eine einvernehmliche Regelung mit dem Betriebsrat gefunden worden ist.

Zustimmung vom Deutschen Gewerkschaftsbund

Ralf-Peter Hayen, Jurist beim DBG-Bundesvorstand, begrüßt die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Denn Beurteilungen von Mitarbeitern auf einer Facebook-Seite verletzten deren Persönlichkeitsrecht.

Folgerichtig würden die Gewerkschaften vom Gesetzgeber ein erweitertes Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der Verarbeitung personenbezogener Daten fordern.