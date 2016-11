Wenn das Gehalt nicht pünktlich gezahlt wird

28.11.2016 – Ein Arbeitnehmer, dessen Lohn beziehungsweise Gehalt nicht pünktlich gezahlt worden ist, hat nicht nur einen Anspruch auf die Zahlung von Verzugszinsen, sondern zusätzlich auch auf Überweisung eines Pauschalbetrages in Höhe von 40 Euro. Das hat das Landesarbeitsgericht Köln mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 22. November 2016 entschieden (12 Sa 524/16).

Nachdem das Gehalt des Klägers nicht fristgerecht gezahlt worden war, machte er seinem Arbeitgeber gegenüber die Zahlung von Verzugszinsen sowie die eines pauschalen Schadenersatzes geltend.

Nachdem man sich wegen der Verzugszinsen einig geworden war, weigerte sich der Arbeitgeber, die Schadenersatzforderung zu erfüllen. Denn dass dem Mitarbeiter durch die verspätete Zahlung ein Schaden entstanden sei, habe dieser nicht nachgewiesen.

Pauschal 40 Euro

Anders als das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht Aachen, hielten das die Richter des von dem Kläger in Berufung angerufenen Kölner Landesarbeitsgerichts auch nicht für erforderlich. Sie gaben seiner Forderung auf Zahlung eines pauschalen Schadenersatzes in Höhe von 40 Euro statt.

Zur Begründung berief sich das Gericht auf den im Jahr 2014 neu eingeführten Paragrafen 288 Absatz 5 BGB, in welchem es heißt: „Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt.

Die Pauschale nach Satz 1 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.“

Von der Intention des Gesetzgebers

Nach Ansicht der Richter handelt es sich bei der Pauschalregelung um eine Erweiterung der gesetzlichen Regelung zum Verzugszins. Der Gesetzgeber habe damit den Druck auf Schuldner, Zahlungen pünktlich und vollständig zu erbringen, erhöhen wollen. Sie sei daher auch zu Gunsten von Arbeitnehmern anzuwenden, die ihren Lohn unpünktlich oder unvollständig erhalten.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls haben die Richter eine Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hatte sich im September letzten Jahres mit einem ähnlichen Fall auseinanderzusetzen. Die Richter entschieden, dass ein Arbeitgeber, der einem Beschäftigten nicht pünktlich sein Gehalt zahlt, in vollem Umfang für die dadurch entstehenden finanziellen Folgen in Anspruch genommen werden kann (VersicherungsJournal 9.8.2016).