Wann eine Kündigung während der Elternzeit erlaubt ist

1.8.2017 – Muss ein Arbeitgeber seinen Betrieb schließen, weil er keinen Nachfolger gefunden hat, so ist er dazu berechtigt, selbst eine Beschäftigte, die sich in Elternzeit befindet, zu entlassen. Das geht aus einem kürzlich bekannt gewordenen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen vom 12. Januar 2017 hervor (12 E 896/16).

Die in einer Arztpraxis tätige Klägerin befand sich in Elternzeit, als sie von ihrem Arbeitgeber entlassen wurde. Der Grund dafür war, dass der Arzt seinen Betrieb aufgeben musste. Er hatte auch keinen Nachfolger gefunden.

Niederlage in zwei Instanzen

Weil die junge Mutter die Kündigung für unrechtmäßig hielt, zog sie vor Gericht. Dort berief sie sich auf § 18 BEEG, wonach ein Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis ab jenem Zeitpunkt, von dem an eine Beschäftigte beziehungsweise ein Beschäftigter Elternzeit verlangt, nicht kündigen darf.

Ihre Klage richtete sie gegen die Bezirksregierung. Denn diese hatte der Kündigung auf Antrag ihres Ex-Arbeitgebers zugestimmt.

Zu Recht, urteilten sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Verwaltungsgericht Minden, als auch das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, welches als Beschwerdeinstanz über die Sache zu befinden hatte.

Keine Regel ohne Ausnahme

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass das Kündigungsschutz-Gesetz in § 18 zunächst einmal eine Kündigung von Beschäftigten, welche sich in Elternzeit befinden, verbietet. Allerdings enthalte Absatz 1 Satz 4 eine Ausnahme von dieser Regel.

Denn danach könne die für den Arbeitsschutz zuständige obererste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle in besonderen Ausnahmefällen eine Kündigung für zulässig erklären. Bei der endgültigen Aufgabe eines Betriebes handelt es sich nach Meinung der Richter um eine Ausnahme, welche eine Kündigung rechtfertigt.

Kein Ermessensfehler der Bezirksregierung

Den Einwand der Klägerin, dass die Bezirksregierung bei der Zustimmung zu der Kündigung nicht auf ihre besonderen Interessen als junge Mutter Rücksicht genommen habe, ließen die Richter nicht gelten. Die Richter vermochten im Rahmen der Beweisaufnahme nämlich keinen Ermessensfehler der Bezirksregierung zu erkennen.

Der Beschluss des Nordrhein-Westfälischen Oberverwaltungsgerichts ist unanfechtbar.