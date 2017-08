Vorsichtiger Optimismus vor den nächsten Tarifverhandlungen

7.8.2017 – Nach den Sondierungsgesprächen der Arbeitnehmer- und Arbeitsgebervertreter am vergangenen Mittwoch steht nun ein neuer und damit vierter Termin in den Tarifverhandlungen fest: der 30. August. Beide Parteien waren nach ihrem Treffen der Ansicht, dass konstruktive Gespräche nach dem Abbruch der letzten Verhandlungen nun wieder möglich seien. Doch während sich die Arbeitgeber optimistisch zeigen und an einen Abschluss der Verhandlungen im August glauben, überwiegen bei den Gewerkschaften gemischte Gefühle.

Am vergangenen Mittwoch fanden Sondierungsgespräche zwischen dem Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. und den Arbeitnehmerverbänden Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi), DHV – Die Berufsgewerkschaft e.V. und Deutscher Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister statt.

Nachdem Verdi die letzten Tarifverhandlungen Anfang Juni abgebrochen hatte (VersicherungsJournal 6.6.2017), hatte die Gewerkschaft ihre Mitglieder bereits zu mehreren Streiktagen aufgerufen (VersicherungsJournal 11.7.2017, 20.6.2017).

Hoffnungen auf vierten Verhandlungstermin

Der AGV hatte vorab auf Nachfrage des VersicherungsJournals seine Erwartungen an die Gespräche geäußert. „Wir erwarten von unserem Sozialpartner, dass er seiner Verantwortung für die Mitarbeiter der Branche gerecht wird und nun ziel- und lösungsorientiert die Verhandlungen wieder aufnimmt“, erläuterte Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV.

Der Verdi-Verhandlungsführer, Christoph Meister, hatte sich von dem Treffen die Klärung der Frage versprochen, „ob ein Einstieg in einen Zukunftstarifvertrag zur Digitalisierung sowie dessen weitere Ausgestaltung in konkreten Verhandlungs-Verpflichtungen möglich ist und beides zusammen mit einer Annäherung bei Gehalt und Laufzeit die Vereinbarung eines zeitnahen vierten Verhandlungstermins sinnvoll erscheinen lassen.“

Und dies war allem Anschein nach der Fall gewesen. Am Mittwoch wurde ein neuer Termin in den Tarifverhandlungen angesetzt. Am 30. August treffen sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zum vierten Mal, um über die Arbeitssituation der Arbeitnehmer zu konferieren.

Verdi geht von einer 50-zu-50-Chance aus

Bei Verdi sieht man dem neuen Termin mit gemischten Gefühlen entgegen. Landesfach-Bereichsleiter Finanzdienstleistungen der Verdi Nordrhein-Westfahlen, Frank Fassin, meinte gegenüber dem VersicherungsJournal: „Mein Bauch sagt mir, dass die Chancen 50-zu-50 stehen, dass wir Ende August zum Abschluss kommen.“ Er habe die Sondierungsgespräche mit der Arbeitgeberseite als zäh empfunden.

Nichtsdestotrotz habe Verdi den Eindruck, dass die Arbeitgeber ihre Blockade in den Verhandlungsrunden aufgegeben haben und sich kompromissbereiter zeigen werden als Anfang Juni. Besonders gelte dies für das Thema Arbeitsplatzsicherung in der Zeit der Digitalisierung.

Folgen der Digitalisierung für Arbeitnehmer

„Die bis dato starke Ablehnungshaltung gegen unsere Vorschläge zur Arbeitsplatzsicherung hat im Juni dazu geführt, dass wir keinen Ansatz mehr für die Fortführung der Verhandlungen sahen und sie abbrachen“, erläuterte Fassin. „Diese festgefahrene Situation scheint sich nun geändert zu haben.“

Für die Gewerkschaften ist es oberstes Gebot, den Rückgang der Arbeitsplätze durch Automatisierung und Dunkelverarbeitung so gering wie möglich zu halten. Laut Verdi sind 20 bis 50 Prozent der Arbeitsplätze von Rationalisierungen betroffen. Die Gewerkschaft will sich dafür einsetzen, dass potenziell betroffene Beschäftigte für andere Aufgaben durch den Arbeitgeber qualifiziert werden.

Optimistische Stimmung auf der Arbeitgeberseite

Auch der AGV hat den Eindruck, dass nun wieder konstruktive Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern möglich sind. „Die Gewerkschaften sind wieder auf dem Boden der Realität angekommen“, beschrieb Sebastian Hopfner seine Eindrücke nach dem Treffen.

Es gebe ein straffes Verhandlungsprogramm, über das beide Seiten bis Ende August jedoch Stillschweigen vereinbart hätten. Hopfner zeigte sich auf Nachfrage des VersicherungsJournals aber optimistisch, dass es zu einem Abschluss der Verhandlungen kommen werde.

Streitpotenzial beim Thema Gehalt

Das größte Streitpotenzial wird es aus seiner Sicht beim Thema Gehalt geben. „Wir haben der Arbeitnehmerseite bereits ein weitgehendes Angebot unterbreitet und es gibt diesbezüglich nicht mehr viel Spielraum“, sagt er. Die Gewerkschaften müssen diesbezüglich auch Rücksicht auf schwächere Versicherungs-Gesellschaften nehmen, die die geforderten Erhöhungen womöglich nicht finanzieren können.

Bei den letzten Verhandlungen hat Verdi im Kern eine Erhöhung um 4,5 Prozent (Azubis plus 50 Euro) für zwölf Monate gefordert. Der DBV lag bei zwei Mal 4,9 Prozent mehr Gehalt für jeweils zwölf Monate (Azubis zwei Mal plus 75 Euro) (VersicherungsJournal 30.3.2017) und die DHV bei einer zweistufigen Erhöhung von 3,7 Prozent (16 Monate) und 3,4 Prozent (17 Monate) sowie zwei Mal fünf Prozent plus für die Azubis.

Das von den Arbeitgebern zu Beginn des Jahres vorgelegte Angebot sieht eine Laufzeit von 33 Monaten mit einer zweistufigen Gehaltserhöhung (zum 1. April 2017 sowie zum 1. August 2018) vor (VersicherungsJournal 2.2.2017).