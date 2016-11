Versorgungszusage  Vorsicht bei voreiligen Entscheidungen

18.11.2016 – Erklärt sich ein Beschäftigter gegenüber seinem in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindlichen Arbeitgeber dazu bereit, auf einen Teil einer Versorgungszusage zu verzichten, so hat er keinen Anspruch auf die Korrektur der Vereinbarung, wenn sich später herausstellt, dass andere Mitarbeiter besser gestellt sind als er. Das geht aus einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 15. November 2016 hervor (3 AZR 539/15).

Der Kläger ist seit Oktober 2000 bei einer Bank beschäftigt. Weil es sich bei deren Rechtsform um eine Anstalt öffentlichen Rechts handelt, wurde dem Kläger zusammen mit anderen Beschäftigten eine an der Beamtenversorgung orientierte Gesamtversorgung zugesagt.

Dadurch näherten sich die Rechte der von der Regelung Betroffenen nicht nur hinsichtlich ihrer Altersversorgung, sondern auch bezüglich des Kündigungsschutzes, der Beihilfe und der Entgeltfortzahlung bei Krankheit denen von Beamten an. Die Arbeitsverhältnisse waren außerdem sozialversicherungsfrei.

Wirtschaftliche Schieflage

Diese großzügige Regelung ging so lange gut, bis das Geldinstitut in eine wirtschaftliche Schieflage geriet. Die Verantwortlichen entschlossen sich daher im Jahr 2009 dazu, die Gesamtversorgung zu widerrufen und keine Versorgungsrechte mehr zu erteilen. Gleichzeitig bot die Bank den Betroffenen eine beitragsorientierte betriebliche Altersversorgung an.

Darauf ließ sich der Kläger ein. Ebenso wie auch andere Kolleginnen und Kollegen, unterzeichnete er im Jahr 2010 eine von seiner Arbeitgeberin vorbereitete Erklärung, in welcher er sich unter anderem „mit der Einstellung des Versorgungsrechts“ einverstanden erklärte.

Das sollte sich als Fehlentscheidung herausstellen. Denn anderen Beschäftigten, die sich geweigert hatten, die Erklärung zu unterschreiben, bescheinigte das Bundesarbeitsgericht im Mai 2012, dass sie nicht dazu verpflichtet waren, sich auf das Ansinnen ihres Arbeitgebers einzulassen.

Keine unangemessene Benachteiligung

Das nahm der Kläger zum Anlass, die Vereinbarung anzufechten. Ohne Erfolg: Wie bereits die Vorinstanzen, wies auch das Bundesarbeitsgericht seine Klage als unbegründet zurück. Nach Ansicht des Gerichts hat der Kläger das Angebot seines Arbeitgebers, den Arbeitsvertrag zu ändern, rechtsgültig angenommen.

Die Vertragsänderung habe zwar grundsätzlich der Inhaltskontrolle gemäß § 307 BGB unterlegen, wonach Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sind, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen.

Eine solche unangemessene Benachteiligung vermochten die Richter jedoch nicht zu erkennen. Denn als Prüfmaßstab gelte das § 779 BGB zugrunde liegende Rechtsprinzip, welches eine Streitbeilegung durch gegenseitiges Nachgeben vorsehe.

Nichts anderes sei geschehen. Denn wegen der nachgewiesenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Arbeitgebers des Klägers sei es zu keiner unangemessenen Benachteiligung gekommen, welche eine nachträgliche Korrektur der Vereinbarung rechtfertigen könnte.