Versicherungsbranche muss um jeden Auszubildenden kämpfen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Fachkräftemangel auf der einen, Altersarmut auf der anderen Seite: Man sollte meinen, die Zeiten wären gut für die betriebliche Altersversorgung (bAV). Der klassische Vermittler ist hier gefragt, schreibt Regina Kutschera in einem Gastbeitrag. (Bild: Kutschera) mehr ...

16.2.2015 –

In der Vertriebsunterstützung fehlt es sozialen Medien noch an Akzeptanz in der Vermittlerschaft. Doch abseits dieser Kanäle werden Unternehmen mit neuen Serviceangeboten aktiv. Sie reichen von Onlinetools bis zur persönlichen Vor-Ort-Betreuung. (Bild: GDV) mehr ...