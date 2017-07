Streit wegen Diskriminierung in einer Stellenanzeige

25.7.2017 – Manch ein Stellenbewerber bewirbt sich nur deswegen, weil er eine Zahlung wegen eines Verstoßes gegen das Allgemeine Gleichbehandlungs-Gesetz anstrebt. Ist dies offenkundig, so ist ein Arbeitgeber nicht dazu verpflichtet, einem abgelehnten Bewerber eine Entschädigung zu zahlen. Das hat das Amtsgericht München mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 24. November 2016 entschieden (173 C 8860/16).

WERBUNG

Eine im Sportmarketing tätige Firma hatte in einem Münchner Wochenblatt eine Stellenanzeige folgenden Wortlauts geschaltet: „Nette weibliche Telefonstimme gesucht. Akquise für Sportmarketingagentur auf Provisionsbasis. Home-Office […]“, ergänzt durch eine Telefonnummer.

Der Kläger rief daraufhin bei der Firma an und bat um Nennung der E-Mail-Adresse des Unternehmens. Denn eine Freundin von ihm wolle sich auf die Anzeige bewerben. Das war jedoch nur ein Vorwand. Denn kurz darauf bewarb er sich selbst um die Stelle.

Verstoß gegen das AGG

Mit der Begründung, dass man sich bereits für einen anderen männlichen Bewerber entschieden habe, erhielt der Kläger wenige Tage später eine Absage.

Das nahm dieser zum Anlass, von dem Unternehmen Schadenersatz gemäß § 15 Absatz 2 des Allgemeinen Gleichbehandlungs-Gesetzes zu fordern. Denn weil ausschließlich nach einer weiblichen Mitarbeiterin gesucht worden sei, verstoße die Stellenanzeige gegen § 1 des Gesetzes.

Das wurde vom Münchner Amtsgericht zwar nicht in Abrede gestellt. Es wies die Klage gleichwohl als unbegründet zurück.

Fehlende Ernsthaftigkeit

Nach Ansicht des Gerichts könne dahinstehen, ob der Kläger für die angebotene Stelle objektiv geeignet gewesen sei. Angesichts der Tatsache, dass er als gelernter Bankkaufmann offensichtlich überqualifiziert für die Stelle war, erscheine dies zumindest äußerst zweifelhaft.

Der Bewerbung habe es auf jeden Fall an Ernsthaftigkeit gefehlt. Denn dabei habe es sich um eine Art Rundschreiben gehandelt, das nur ansatzweise einen konkreten Bezug zur angebotenen Stelle enthalten habe und aus unstrukturierten aneinander gereihten Textbausteinen bestand.

Kläger war gerichtsbekannt

Es kam hinzu, dass der Kläger wegen vergleichbarer Klagen gerichtsbekannt war. Es sei offenkundig, dass er mit derartigen Forderungen versuche, zumindest teilweise seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das sei auch der Kopie einer versehentlich dem Gericht eingereichten E-Mail zu entnehmen, in welcher sich der Kläger einem Dritten gegenüber damit gebrüstet habe, von derartigen Forderungen gut leben zu können.

Dem Kläger steht daher trotz des unbestrittenen Verstoßes des beklagten Unternehmens gegen das Allgemeine Gleichbehandlungs-Gesetz kein Entschädigungsanspruch zu. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.