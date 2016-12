Streit um Essensverbot am Arbeitsplatz

21.12.2016 – Will es ein Arbeitgeber seinen Beschäftigten verbieten, an ihren Arbeitsplätzen zu essen, so bedarf es der Zustimmung durch den Betriebsrat. Das hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg mit eine kürzlich bekannt gewordenen Urteil vom 12. Juli 2016 entschieden (7 TaBVGa 520/16).

WERBUNG

Der beklagte Arbeitgeber hatte seine Mitarbeiter per E-Mail darüber informiert, dass das Essen am Arbeitsplatz ab sofort untersagt sei. Denn hierfür stehe ebenso wie für die Vorbereitung der Speisen die Küche zur Verfügung.

Einstweilige Verfügung

Den Betriebsrat des Unternehmens bat der Arbeitgeber nicht um Zustimmung. Denn die Maßnahme sei auch aus Hygiene- und Gesundheitsschutz-Überlegungen erforderlich. Der Betriebsrat müsse daher nicht eingeschaltet werden.

Doch dem wollten sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Berliner Arbeitsgericht noch das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg anschließen. Beide Gerichte gaben dem Antrag des Betriebsrats auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Arbeitgeber statt.

Eine Frage der Ordnung des Betriebs

Nach Überzeugung der Richter war die Anordnung des Arbeitgebers gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 1 BetrVG mitbestimmungspflichtig. Denn sie betraf Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Beschäftigten.

Die Weisung diene dazu, das Verhalten der Arbeitnehmer in Bezug auf die betriebliche Ordnung und das betriebliche Zusammenleben zu koordinieren und zu beeinflussen. Sie betreffe hingegen nicht ihre unmittelbaren Arbeitspflichten, über welche ein Arbeitgeber auch ohne Zustimmung durch den Betriebsrat allein entscheiden dürfe.

Ein Bezug zum Arbeitsverhalten ergebe sich auch nicht daraus, dass durch das Essensverbot am Arbeitsplatz die Beschmutzung oder Beschädigung von Geräten des Arbeitgebers, wie beispielsweise der der Computertastatur, verhindert werden solle. Denn auch dabei gehe es um die Ordnung im Betrieb, sodass eine Zustimmung des Betriebsrats erforderlich ist. Die Richter sahen keinen Grund zur Zulassung einer Rechtsbeschwerde.