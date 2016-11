So werden Vermittler fit für die Prüfung nach § 34i GewO

17.11.2016 – Am 21. März 2016 endet die Übergangsregelung für die Vermittlung von Immobiliardarlehens-Verträgen. Vermittler müssen ab diesem Tag den Sachkundenachweis gemäß § 34i Gewerbeordnung erbracht haben. Seminare, die auf die IHK-Prüfung vorbereiten, reichen von Präsenzveranstaltungen über Online- und Block-Kurse bis hin zu individuell zu vereinbarenden Schulungen.

Im Zuge der Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkredit-Richtlinie in deutsches Recht (VersicherungsJournal 17.3.2016) ist hierzulande die „Verordnung über Immobiliardarlehens-Vermittlung“ (ImmVermV) in Kraft getreten (VersicherungsJournal 9.5.2016).

Sie besagt, dass für die Vermittlung von Immobilienkrediten an Verbraucher gemäß § 491 III BGB bereits seit dem 21. März 2016 ein Sachkundenachweis gemäß § 34i GewO vorausgesetzt wird. Diesem gleichgestellt ist eine der unter § 4 ImmVermV aufgelisteten Berufsqualifikationen oder die „Alte-Hasen-Regelung“ (§ 160 GewO).

Für Finanzdienstleister, die Immobilienkredite bislang mit einer Erlaubnis nach § 34c GewO vermittelt haben, besteht noch bis zum 21. März 2017 eine Übergangsfrist. Nach deren Ablauf müssen sie zum Fortführen dieser Tätigkeit den Sachkundenachweis erbracht haben. Tun sie dies nicht, droht eine Geldbuße (VersicherungsJournal 12.10.2016).

Übersicht zu Online- und Präsenzseminaren

Die theoretische und praktische Prüfung, die zum Sachkundenachweis notwendig ist, wird je nach Bundesland entweder vor den Industrie- und Handelskammern (IHK) oder den Gewerbeämtern abgelegt. Zahlreiche Bildungsanbieter mit speziellen Seminarkonzepten bereiten darauf vor. Sie zielen meist darauf ab, die IHK-Prüfung noch vor dem Auslaufen der Übergangsregelung zu bestehen.

Alle im Folgenden genannten Institute bieten Online-Seminare an, die auf einen Lernzeitaufwand von 20 bis 30 Stunden ausgelegt sind. Die Bildungsanbieter halten aber auch an Präsenzlehrgängen im gesamten Bundesgebiet fest.

Angebot von DMA und Campus Institut

Die Lehrgänge finden zum Beispiel über den Träger Deutsche Makler Akademie gGmbH (DMA) in Köln, München und im Rhein-Main-Gebiet statt.

An allen drei Orten beginnt die nächste Seminarrunde am 21. November und eine weitere am 23. Januar. Eine Seminarrunde ist auf zwei Module zu je drei Tagen aufgeteilt, die zeitlich ein paar Wochen auseinander liegen. Möglich ist auch die Teilnahme an einer „Powerwoche“ in Berlin, die in einem Block stattfindet.

Weitere Informationen zu Terminen, Inhalten, Preisen und Kontakten gibt es unter diesem Link. Zu gleichen Konditionen wie die der DMA werden auch vom Campus Institut für Personalentwicklung und Finanzwirtschaft AG Kurse vermittelt.

Perspectivum bereitet in Bonn vor

Der seit Juni vom ehemaligen DMA-Geschäftsführer Norbert Lamers betriebene Bildungsdienstleister Perspectivum (VersicherungsJournal 15.6.2016) hat vier verschiedene Konzepte für angehende Immobiliardarlehens-Vermittler in seinem Bildungs-Portfolio.

Drei davon sind Präsenzveranstaltungen. Sie können entweder inklusive der Vorbereitung auf die verkaufspraktische IHK-Prüfung gewählt werden, oder ohne diesen Part wie auch ausschließlich aus diesem bestehend.

Die nächsten Präsenzveranstaltungen von Perspectivum beginnen im Januar und finden alle in Bonn statt. Start für die nächste Online-Seminarrunde ist bereits im Dezember. Weitere Informationen zu Terminen, Inhalten, Preisen und zum Kontakt gibt es unter diesem Link.

BWV bietet selbstgesteuertes Online-Lernsystem

Ein weiterer Anbieter ist das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV). Über seine Regionalpartner und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) GmbH bietet es Präsenzseminare mit Beginn im Januar in Berlin, Hamburg, Köln und in Regensburg an.

Die Online-Variante von BWV und DVA basiert auf einem selbstgesteuerten Lernsystem ohne feste Kurszeiten. Weitere Informationen zu Terminen, Inhalten, Preisen und Kontakt gibt es unter diesem Link.

Going Public bedient sieben Städte

Die Going Public! Akademie für Finanzberatung AG veranstaltet Präsenz-Kurse in Berlin, Leipzig, Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main, München und Stuttgart. Diese beginnen alle im Februar 2017, zielen allerdings erst auf einen IHK-Prüfungstermin im Juni 2017 ab.

Die nächste Online-Seminarrunde startet am 8. Dezember. Geplanter Prüfungstermin ist hier der 2. März. Weitere Informationen zu den Schulungen können über die Kontaktseite von Going Public angefordert werden. Informationen zum „Urlaubsführerschein“, bei dem Seminar und IHK-Prüfung innerhalb einer Woche absolviert werden, gibt es unter diesem Link.

Individuelle Kurse bei der EAFP

Auch die Europäische Akademie für Finanzplanung GmbH & Co. KG (EAFP) bereitet interessierte Vermittler auf den Sachkundenachweis vor. Die Seminare sind bei der Akademie allerdings nicht öffentlich ausgeschrieben, sondern werden individuell nach der aufkommenden Nachfrage organisiert.

Geografisch richtet sich die EAFP nach den Wünschen ihrer Kunden und hat sich deshalb nicht auf bestimmte Orte festgelegt. Wer mehr erfahren möchte, kann sich entweder telefonisch über die Telefonnummer 06172 690900 oder per E-Mail an die Anbieterin wenden.