So steht es um den Nachwuchs der Versicherungsbranche

26.7.2017 – Fast jedes dritte deutsche Unternehmen kann nicht alle seine offenen Lehrstellen besetzen, zeigt eine Umfrage unter mehr als 10.000 Betrieben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Bei den Versicherungs- und Finanzbetrieben sind es 29 Prozent. Vor allem Banken und Versicherer sind davon betroffen, dass potenzielle Azubis ihre Ausbildung zugunsten eines Studiums nicht antreten. Unter den Top 100 der attraktivsten Arbeitgeber aus Schülersicht befinden sich zwei Versicherer und vier Krankenkassen.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) hat jetzt seine „Ausbildungsumfrage 2017“ (PDF-Datei, 1,8 MB) veröffentlicht. Die Daten wurden in der Zeit vom 10. April bis 7. Mai dieses Jahres über eine Online-Befragung erhoben und beziehen sich auf das Jahr 2016.

An der Umfrage beteiligten sich insgesamt 10.561 Unternehmen, die über die zuständigen Industrie- und Handelskammern angesprochen wurden. 96 Prozent dieser Firmen sind Ausbildungsbetriebe. Rund 845 sind dem in der Umfrage zusammengelegten Wirtschaftszweig Banken/ Versicherer zuzuordnen.

Viele Lehrstellen bleiben unbesetzt

Kernaussage der DIHK-Umfrage ist, dass es vielen Unternehmen nach wie vor schwerfällt, ihre angebotenen Ausbildungsplätze vollständig zu besetzen. Im branchenübergreifenden Durchschnitt blieb bei 31 Prozent der befragten Unternehmen jeweils mindestens eine geplante Lehrstelle unbesetzt. Dies entspricht dem Ergebnis der Umfrage aus dem vergangenen Jahr (VersicherungsJournal 21.6.2016).

Im Jahr 2012 lag dieser Wert noch bei 22 Prozent, 2013 waren es 29 Prozent und im Erhebungsjahr 2014 wurde mit 32 Prozent der bisherige Spitzenwert gemessen. Am stärksten betroffen ist das Gastgewerbe, bei dem aktuell 58 Prozent der Unternehmen nicht alle Ausbildungsplätze besetzen können. Am wenigsten betroffen ist die Immobilienbranche mit acht Prozent.

Mehr Stellen in der Versicherungs- und Finanzbranche ohne Azubi

Die Zahl der Versicherungs- und Finanzunternehmen, die nicht alle Ausbildungsplätze vergeben konnten, ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Während 2016 23 Prozent angaben, unbesetzte Lehrstellen zu haben, sind es aktuell 29 Prozent.

Laut DIHK dürften Banken etwas häufiger von fehlenden Lehrlingen betroffen sein. Vielen potenziellen Auszubildenden fehle es hier – unter anderem aufgrund vermehrter Filialschließungen – an Perspektiven im Beruf. Zudem sei die Generation Y beruflich eher dahingehend orientiert, sich aus klassischen Arbeitsaufgaben und Branchen nicht viel zu machen.

Gründe für die Nichtbesetzung von Lehrstellen sind vielfältig

Die Zahl der Unternehmen, die überhaupt keine Bewerbungen mehr bekommen, wächst stetig, heißt es in der Umfrageauswertung. Während im Jahr 2012 erst acht Prozent der Unternehmen angaben, freie Lehrstellen nicht besetzen zu können, weil keine Bewerbungen vorliegen, sind es aktuell bereits 26 Prozent.

22 Prozent der befragten Betriebe gaben als Gründe für die Nicht-Besetzung einer Ausbildungsstelle an, dass der Lehrling die Stelle trotz Zusage letztlich nicht angetreten hat. Vor allem der Sektor Versicherungen und Banken sei von solchen Fällen betroffen, heißt es in der DIHK-Untersuchung. Hier sind es sogar 38 Prozent der Unternehmen, bei denen Stellen, obwohl eine Zusage des Ausbilders vorlag, unbesetzt blieben.

Das könne daran liegen, dass für eine Berufsausbildung in diesen Branchen häufig ein Abitur vorausgesetzt wird. Möglicherweise bekämen Schulabgänger mit diesem Abschluss kurz vor Ausbildungsbeginn noch die Zusage einer Hochschule und entschieden sich dann doch für eine akademische Laufbahn.

Was tun gegen rückläufige Bewerbungen?

Um dem Rückgang der Bewerbungen entgegenzuwirken, lassen sich die Unternehmen unterschiedliche Bewerbungsanreize einfallen. So bieten 55 Prozent der Unternehmen ihren künftigen Lehrlingen Zuschüsse und Extras, um beispielsweise die Mobilität des Nachwuchses zu fördern. 40 Prozent zahlen übertarifliche Gehälter und 29 Prozent gewähren mehr Urlaubstage als gesetzlich vorgeschrieben und treffen so das Bedürfnis der Generation Y nach mehr Work-Life-Balance.

Versicherer und Banken fassen darüber hinaus eine neue Zielgruppe ins Auge. 53 Prozent dieser Unternehmen richten ihr Ausbildungsmarketing gezielt auch an Studienabbrecher. 61 Prozent der Versicherungs- und Finanzunternehmen setzen zudem auf ein besseres Ausbildungsmarketing.

Die digitale Arbeitswelt sorgt zudem dafür, dass Ausbildungsbetriebe neue Anforderungen an ihre Bewerber stellen. 68 Prozent aller befragten Unternehmen gaben an, dass IT-Kompetenzen in Zukunft einen sehr hohen Stellenwert haben werden. Versicherer und Banken messen den IT-Fähigkeiten ihrer Bewerber zukünftig eine überdurchschnittlich hohe Bedeutung zu, heißt es in den Studienunterlagen.

Präferenzen von Schülern in der Berufsausbildung

Wie attraktiv unter anderem die Versicherungsbranche für Schüler, die sich erst noch für eine Berufsausbildung entscheiden müssen, ist, zeigt die Trendence Institut GmbH in ihrem jährlich seit 2003 durchgeführten Schülerbarometer. In Kooperation mit Gesamt-, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien aus ganz Deutschland wurden dafür rund 20.000 abschlussnahe Schüler der achten bis 13. Klassen anonym zu ihren Prioritäten und Präferenzen beim Berufseinstieg befragt.

Die Auswertung der Daten zeigt, dass erstmals der öffentliche Dienst die beliebteste Branche unter den deutschen Schülern ist. Auf dem zweiten Rang folgt die Automobilindustrie, die sonst führende Branche war. Platz drei geht an den Handel.

Zwei Versicherer und vier Krankenkassen unter den Top 100

Unter den einhundert bei den Schülern beliebtesten Unternehmen befinden sich zwei Versicherer und vier Krankenkassen. 3,5 Prozent der Schülerantworten entfielen auf den gesetzlichen Krankenversicherer AOK als attraktiven potenziellen Arbeitgeber. Damit landet dieser auf Platz 16.

1,2 Prozent der befragten Schüler gaben an, sich beim Versicherer Allianz bewerben zu wollen. Damit landen die Münchener auf Platz 46, zusammen mit der DAK-Gesundheit, der Comerzbank, aber auch der Billigmode-Kette Primark und dem Reiseveranstalter Thomas Cook.

Auf Platz 71 hat es die Barmer GEK geschafft. 0,7 Prozent der Schüler könnten sich vorstellen, hier zu arbeiten. Die R+V Versicherungen teilen sich den 79. Platz mit 0,5 Prozent der Stimmen unter anderem mit dem Autohersteller Opel, der Techniker Krankenkasse und dem Lebensmittelmarkt Rewe.