So erhalten Immobiliardarlehens-Vermittler die nötige Sachkunde

25.11.2016 – Am 21. März 2017 endet die Übergangsregelung für die Vermittler von Immobiliardarlehens-Verträgen. Sie müssen ab diesem Tag den Sachkundenachweis gemäß § 34i GewO erbracht haben. Seine vorangegangene Übersicht von Seminaren, die auf die IHK-Prüfung vorbereiten, hat das VersicherungsJournal noch um vier weitere Bildungsdienstleister ergänzt.

Für Finanzdienstleister, die Verbraucher-Immobilienkredite gemäß § 491 III BGB bislang mit einer Erlaubnis nach § 34c GewO vermittelt haben, besteht noch bis zum 21. März 2017 eine Übergangsfrist.

Nach deren Ablauf müssen sie zum Fortführen dieser Tätigkeit den Sachkundenachweis gemäß § 34i GewO erbracht haben. Diesem gleichgestellt ist eine der unter § 4 ImmVermV aufgelisteten Berufsqualifikationen oder die „Alte-Hasen-Regelung“ (§ 160 GewO).

Verfügen sie über keine dieser Qualifikationen und setzen die Vermittlung trotzdem fort, droht ihnen eine Geldbuße (VersicherungsJournal 12.10.2016).

Weitere Bildungsanbieter

Das VersicherungsJournal hat kürzlich eine Auswahl von Bildungsdienstleistern zusammengestellt, die auf die theoretische und praktische Prüfung vor den Industrie- und Handelskammern (IHKen) oder den Gewerbeämtern vorbereiten (VersicherungsJournal 17.11.2016).

Diese Auswahl wird nun ergänzt durch vier weitere Anbieter, die mit höchst unterschiedlichen Bildungskonzepten aufwarten.

Online- und Intensivkurs bei Atheus

Die Atheus ® – Akademie für Finanzdienstleistung GbR bietet einen reinen Online-Kurs an, der auf eine Dauer von vier Monaten ausgelegt ist. Die Teilnehmer erhalten für ihr Selbststudium zuhause die Fachinhalte sowie Aufgaben zur Selbstkontrolle. Zum Austausch mit anderen Selbstlernenden steht ihnen der Online-Campus von Atheus zur Verfügung.

Sechs Wochen vor dem angestrebten IHK-Prüfungstermin findet eine Analyse des persönlichen Lernstands durch Atheus-Mitarbeiter statt. Laut dem Bildungsanbieter steht er mit seinen Online-Lernenden in Abständen von ein bis zwei Wochen in Kontakt.

Atheus bietet außerdem einen Intensivkurs als Präsenzvariante. An zwei Wochenenden – jeweils ganztägig am Freitag und Samstag – werden die Teilnehmer in 30 Unterrichtsstunden auf die Prüfung vorbereitet. Sie erhalten ebenfalls den Zugang zum Online-Campus.

Die Präsenzveranstaltungen finden alle in Hamburg statt. Der nächste Termin ist am 2. und 3. Dezember. Weitere Informationen zu Terminen, Inhalten, Preisen und zum Kontakt für den Online-Kurs gibt es unter diesem Link.

Practicecompany schult in Köln

An einem Präsenzkurs können Vermittler auch über die Practicecompany GmbH teilnehmen. Dieser erstreckt sich über fünf Tage und findet am Stück statt. Die Kursgruppen bestehen dabei aus mindestens vier und maximal 18 Teilnehmern. Die Veranstaltungen finden ausschließlich in Köln statt und dauern jeweils von zehn bis 17 Uhr.

Als nächste Termine stehen bereits die Fünf-Tages-Blöcke vom 2. bis zum 6. Januar sowie vom 6. bis zum 10. Februar fest. Weitere Informationen zu Terminen, Inhalten, Preisen und zum Kontakt gibt es unter diesem Link.

Selbststudium und Präsenz bei Tutor Consult

Die Tutor-Consult GmbH setzt auf eine Kombination aus selbstgesteuertem Lernen von zuhause aus und einer anschließenden Vertiefung der Inhalte durch gemeinsame Präsenzveranstaltungen. Das Schulungskonzept ist auf eine Dauer von vier Monaten ausgelegt. Je nach Kenntnisstand kann der Teilnehmer diese aber auch verkürzen.

Zu Beginn der Periode erhält er die Lerninhalte für sein Selbststudium. An den letzten drei bis vier Wochen vor der IHK-Prüfung werden dann die Präsenzveranstaltungen abgehalten. Diese sind jeweils auf drei mal zwei Tage ausgelegt und finden ganztätig in Neumünster statt.

Die Termine für die Präsenzveranstaltungen sind nachfrageabhängig. Der nächste Block ist für die Tage 4./5., 11./12. und 17./18. Januar geplant. Die Lerninhalte für das Selbststudium können auch separat erworben werden. Weitere Informationen zu Inhalten, Preisen und zum Kontakt bezüglich Anmeldung und weiterer Termine gibt es unter diesem Link.

Lerninhalte und zukünftig Seminare bei Wiprax

Die Wiprax GmbH hat verschiedene Pakete mit Lerninhalten und Vorbereitungsfragen zusammengestellt, die als Dateien bei ihm erworben werden können.

Zudem sind ab dem zweiten Quartal 2017 auch Präsenzseminare geplant. Diese sollen hauptsächlich in Berlin, ergänzend aber auch in Hamburg, München und Köln stattfinden. Weitere Informationen zu den angebotenen Lerninhalten als Datei sowie Kontaktmöglichkeiten finden sich unter diesem Link.